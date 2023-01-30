 الجلطة الدماغية.. ما العمل في حال حصول اضطرابات في النطق؟ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 31.01.2023

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صحة

الجلطة الدماغية.. ما العمل في حال حصول اضطرابات في النطق؟

يعتبر الشلل العرضي واضطرابات النطق، علامات تحذير كبيرة على حدوث جلطة دماغية قد تصل تبعاتها إلى حد فقدان القدرة على الكلام. لكن بفضل تقنيات علاج عيوب النطق يمكن للمريض استعادة القدرة على الكلام بشكل سليم. كيف ذلك؟

يمكن أن يكون للسكتة الدماغية أيضًا تأثيرات بعيدة المدى وتؤدي في النهاية إلى فقدان القدرة على الكلام تمامًا (صورة رمزية)

يمكن أن يكون للسكتة الدماغية أيضًا تأثيرات بعيدة المدى وتؤدي في النهاية إلى فقدان القدرة على الكلام تمامًا (صورة رمزية)

يعاني حوالي 270 ألف شخص بالغ في ألمانيا كل عام من الجلطة الدماغية. ووفقًا لجمعية الجلطات الدماغية الألمانية غالبًا ما تكون عواقبها (الجلطات الدماغية) خطيرة. ويعتبر الشلل العرضي واضطرابات النطق، علامات تحذير كبيرة على حدوث جلطة دماغية.

مختارات

وأثناء السكتة الدماغية تسد جلطة دموية أحد الأوعية الدموية في الدماغ أو يحدث نزيف دماغي. وهو ما يعني أنه لم يعد بالإمكان تزويد أحد مناطق الدماغ بالأكسجين الكافي. ونتيجة لذلك تظهر أعراض مثل الشلل المفاجئ أو مشاكل الرؤية أو اضطرابات النطق واللغة. "السكتة الدماغية يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات الكلام في شكل تعابير غير واضحة.

وفي بعض الأحيان يرافق ذلك اعوجاج في الفم وإفراز اللعاب - بسبب شلل العصب الوجهي، وهو ما يسمى بـ "شلل الوجه"، كما تقول خبيرة النطق ميشائيلة باير لـ 24vita.de الألمانية.

في الوقت نفسه، يمكن أن تحدث أيضًا عيوب لغوية مثل صعوبات البحث عن الكلمات واضطرابات فهم كلام الأخرين. "الشخص المصاب يصبح ربما غير قادر على الاستيعاب بشكل جيد ويمكن لمس ذلك من خلال عدم تفاعله بشكل كامل عندما يتم التحدث إليه". كما تقول باير.

و يمكن أن يكون للسكتة الدماغية أيضًا تأثيرات بعيدة المدى وتؤدي في النهاية إلى فقدان القدرة على الكلام تمامًا حيث لا يستطيع المريض التحدث إطلاقا. إذ غالبًا ما يظهر التشخيص الدقيق أن القراءة والكتابة تتأثران أيضًا من الجلطة الدماغية يؤكد الأطباء.

وكلما أمكن تشخيص السكتة الدماغية ومعالجتها بشكل أسرع واستعادة إمداد الأكسجين للدماغ، كلما  كانت هناك فرص لتقليل الضرر الذي يلحق بالدماغ إلى أدنى حد ممكن.

لهذا السبب ينصح المختصون بالذهاب إلى الطبيب فورًا في حال ما تم اكتشاف مشاكل مفاجئة في النطق. وتوضح الخبيرة باير ذلك أكثر بالقول: "خاصة عند حدوث أعراض أخرى مثل الشلل النصفي أو شلل العصب الوجهي ، والذي يمكن رؤيته في اعوجاج جانب من الفم".

التعرف على جلطة الدماغ والتصرف بسرعة

العلاج يعيد القدرة على النطق بشكل سليم

العلاج في الوقت المناسب على سبيل المثال في عيادة الأعصاب أو في قسم الجلطات الدماغية بالمستشفى قد يمنع حدوث مزيد من التلف في الدماغ، لأن تذويب الخثرة الدموية عن طريق الدواء يمنع موت المزيد من أنسجة المخ وبالتالي منع حدوث أضرار أخرى لاحقة.

و بمساعدة علاج عيوب النطق والكلام يمكن التدريب على استعادة الكلام بشكل سليم مرة أخرى بعد السكتة الدماغية. ومن أجل ذلك يتم إخضاع المريض لتمارين وتقنيات تختلف باختلاف الأعراض. "ففي حالة النطق غير الواضح والمبهم، يتم تدريب عضلة اللسان والشفاه بالإضافة إلى التنفس والصوت. كما تعمل تمارين النطق على تحسين وضوح الألفاظ "، توضح باير.

أما إذا كان المرضى يعانون من الفشل اللغوي وعدم القدرة على إيجاد تعابير محددة، فيتم اللجوء إلى تقنية "استراتيجيات التلميح الذاتي" - وهي استراتيجيات تواصل بديلة  مثل (الرسم، والإيماءات ، وإعادة صياغة الكلمة التي تبحث عنها). وتمكن من المساعدة في التدرب على استعادة التعابير المفقودة.

ويتم هنا تقديم مجموعة مختارة من الصور إلى المريض. ثم يقرأ المعالج جملة ويطلب من المريض مطابقتها مع الصورة الصحيحة. وتوضح معالجة النطق باير أكثر بالقول "في الوقت نفسه، تُبذل محاولات لاستخدام جميع المهارات التي لا تزال متاحة وتدريبها".

على سبيل المثال، يجب على المريض مطابقة الجملة المكتوبة بالصورة الصحيحة للتدريب على فهم مضمون الشيء المقروء. كما جاء في موقع غيسنير أنسايغه الألماني.

هـ.د/ أ.ح

  • Mike Webster Pittsburgh Steelers (picture alliance/AP Photo/G.J. Puskar)

    أمراض الدماغ الناتجة عن ممارسة الرياضة

    كان لاعب كرة القدم الأمريكية مايك ويبستر يلقب بـ"مايك الحديدي". حاز أربع مرات مع فريقه على لقب السوبر بول، وهي البطولة الوطنية لكرة القدم الأمريكية. لكن مايك تعرض لعدة إصابات دماغية رضية بسبب ممارسته لهذه الرياضة العنيفة وتوفي مبكراً في سنة 2002 وهو في الخمسين من عمره. اكتشف الأطباء بعد تشريح جثته وجود ارتجاجات في الدماغ، ولذلك يعد مايك أول لاعب يصاب بأمراض الدماغ الناتجة عن الرياضة.

  • NFL Concussion Film Crew Dr. Bennet Omalu Will Smith Peter Landesman (picture alliance/AP Photo/M.S. Gordon)

    أمراض الدماغ الناتجة عن ممارسة الرياضة

    الطبيب الشرعي بينيت أومالو (وسط الصورة) هو أول طبيب يختص بعلاج وتشخيص أضرار الدماغ المزمنة الناتجة عن ممارسة الرياضة. تعرض أومالو للكثير من الضغوطات والتهديدات للتوقف عن البحث عن أسباب هذه الأمراض، لكنه أستمر في عمله ما جعله نجماً عالمياً، وهو ما حفز المخرج بيتر لانديسمان (يمين) لعمل فيلم يروي قصة حياته من بطولة ويل سميث (يسار). الفيلم يحمل عنوان "كونكشن" (وتعني ارتجاج الدماغ).

  • Menschliiches Gehirn (picture-alliance/dpaW. Grubitzsch)

    أمراض الدماغ الناتجة عن ممارسة الرياضة

    الصدمات التي تصيب الرأس تسبب تغيرات سلوكية وإدراكية للشخص، ويسمى هذا المرض "سي تي إي" أو "خرف ارتجاج الدماغ". ويحدث لدى الملاكمين مثلاً فقدان القدرة على الكلام والكآبة والخرف. وتسبب الصدمات المتكررة أضراراً في الخلايا العصبية بالدماغ وإطلاق البروتينات التي تتجمع في الجسم، مسببة التغيرات السلوكية وزيادة الميل إلى العنف وارتفاع الرغبة في الانتحار.

  • USA | EX-NFL-Profi Dave Duerson (picture-alliance/AP Photo/S. Walsh)

    أمراض الدماغ الناتجة عن ممارسة الرياضة

    انتحر الكثير من لاعبي الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية بين عامي 2008 و2015، مثل تيري لونغ وتوم ماكهيل ويوفان بيلشر وأدريان روبنسن وديف ديورسون (في الصورة)، الذي انتحر في سنة 2011 وتبرع بدماغه للطب. وبعد الكشف على الدماغ وجد الأطباء إشارات على وجود مرض خرف ارتجاج الدماغ.

  • Christoph Kramer Verletzung 2014 (picture alliance/dpa/T.Eisenhuth)

    أمراض الدماغ الناتجة عن ممارسة الرياضة

    حتى في عالم الكرة القدم يعاني بعض اللاعبين من إصابات الدماغ، إذ تعرض لاعب المنتخب الألماني لكرة القدم كريستوف كريمر في المباراة النهائية لمونديال 2014 لصدمة في الدماغ، لكنه استمر في اللعب لدقائق بعد ذلك، ما كاد يعرضه لخطر الإصابة بـ"الصدمة الثانية"، التي قد تؤدي إلى خرف ارتجاج الدماغ. المشكلة التي يعاني منها الرياضيون والأطباء هي افتقار العلم لعملية تشخيص معتمدة طبياً للتعرف على المرض.

  • Kopfball Fußball (picture alliance/dpa/N.Schmidt)

    أمراض الدماغ الناتجة عن ممارسة الرياضة

    يمكن للاعبي كرة القدم التعرض لإصابات الدماغ عبر الاحتكاك بالرأس مثلاً مع لاعب آخر. وذكرت دراسة حديثة صادرة عن المؤسسة الاتحادية الألمانية للعلوم الرياضية أن مخاطر التعرض لإصابات الدماغ تصل إلى نحو 38 في المائة عند لاعبي الدفاع وإلى 28 في المائة عند لاعبي خط الوسط والهجوم وإلى سبعة في المائة عند حراس المرمى.

  • Rio Momente 11 08 Rugby Fidschi vs. Großbritannien (Getty Images/D. Rogers)

    أمراض الدماغ الناتجة عن ممارسة الرياضة

    تعد الرغبي أكثر الرياضات التي تحدث فيها حالات خرف ارتجاج الدماغ، بالإضافة إلى ارتجاج الدماغ والإصابة الدماغية الرضية، حسب المؤسسة الاتحادية الألمانية للعلوم الرياضية، ومن ثم تتبعها كرة القدم الأمريكية وهوكي الجليد وكرة السلة. وتعد الإصابات في الدماغ بسبب ممارسة كرة القدم قليلة مقارنة بالرياضات الأخرى، ولكن وبسبب انتشار اللعبة جماهيرياً تنتشر هذه الحالات بين ممارسيها. الكاتب: زمن البدري/ DW