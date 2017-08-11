الجلابية العربية في نشرة الطقس على الشاشة الألمانية

فاجأ مقدم النشرات الجوية على قناة "ار تي إل" الألمانية الخاصة المشاهدين بارتدائه للجلابية العربية أثناء تقديمه لحالة الطقس.

وخاطب المقدم بيرند فوكس المشاهدين: "قررت أن أتأقلم مع الطقس الصحراوي، حتى تستعدوا لما ينتظرنا في الأيام القادمة. فالهواء الساخن قادم وهو يشق الآن طريقه لنا عبر الصحراء."

وتعتبر الجلابية اللباس المفضل للرجال في كثير من الدول العربية، فهي ثوب فضفاض ومناسب للمناخ الحار.

تجدر الإشارة إلى أن درجات الحرارة بلغت مستويات قياسية في ألمانيا وأوروبا، وصلت في بعض المناطق لأربعين درجة مئوية.

س.ع/ف.ي