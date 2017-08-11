 الجلابية العربية في نشرة الطقس على الشاشة الألمانية | عالم المنوعات | DW | 06.08.2018

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منوعات

الجلابية العربية في نشرة الطقس على الشاشة الألمانية

قرر مقدم النشرات الجوية على إحدى القنوات الألمانية تقديم حال الطقس للمشاهدين بطريقة فريدة. لماذا وكيف؟

Screenshot RTL-Wetter 6.8.2018 | Bernd Fuchs mit einer arabischen Dschallabija (RTL.de)

فاجأ مقدم النشرات الجوية على قناة "ار تي إل" الألمانية الخاصة المشاهدين بارتدائه للجلابية العربية أثناء تقديمه لحالة الطقس. 

وخاطب المقدم بيرند فوكس المشاهدين: "قررت أن أتأقلم مع الطقس الصحراوي، حتى تستعدوا لما ينتظرنا في الأيام القادمة. فالهواء الساخن قادم وهو يشق الآن طريقه  لنا عبر الصحراء."

وتعتبر الجلابية اللباس المفضل للرجال في كثير من الدول العربية، فهي ثوب فضفاض  ومناسب للمناخ الحار. 

 تجدر الإشارة إلى أن درجات الحرارة بلغت مستويات قياسية في ألمانيا وأوروبا، وصلت في بعض المناطق لأربعين درجة مئوية. 

س.ع/ف.ي

  • Deutschland Waldbrände in Potsdam (picture-alliance/Geisler-Fotopress/S. Gabsch)

    ألمانيا ـ المستفيدون والخاسرون من موجة الحرارة المفرطة

    في مدينة بوتسدام (ولاية براندنبورغ) اشتعلت النيران قرب الطريق السريع، وانتشرت النيران بسرعة وأتت على 90 هكتار من غابات الصنوبر الجافة. وخلال عملية إطفاء النيران تم العثور على ذخيرة من الحرب العالمية الثانية. وأقامت الشرطة حاجزا في محيط حوالي ألف متر بعد حدوث عدة انفجارات. لكن الوضع بقي تحت السيطرة.

  • BG Sommerhitze | AKW Brokdorf (picture-alliance/dpa/A. Warmuth)

    ألمانيا ـ المستفيدون والخاسرون من موجة الحرارة المفرطة

    تواصل ارتفاع درجات الحرارة تسبب في إبطاء عمل محطات إنتاج الطاقة. فبسبب دفئ مياه الأنهار لا تستطيع أجهزة التبريد في تلك المحطات مقاومة المياه الساخنة. كما أن محطة الطاقة النووية في مدينة "بروكدورف" (ولاية شلسفيغ هولشتاين) تأثر أداؤها بدرجات الحرارة.

  • BG Sommerhitze | Trockenheit am Rhein (picture-alliance/dpa/M. Gerten)

    ألمانيا ـ المستفيدون والخاسرون من موجة الحرارة المفرطة

    تراجعت مستويات المياه في مختلف الأنهار الألمانية بشكل كبير. ففي جنوب مدينة كوبلنز لا يسمح لسفن الشحن إلا بحمل ما بين 50 إلى 60 بالمائة كحد أقصى من الحمولة. لكن الوضع أحسن في الخط الذي يربط بين كولونيا وبحر الشمال. أما في نهر "إلبه" بين ماغدبورغ وهامبورغ فالسفن ملزمة بالسفر دون حمولة.

  • BG Sommerhitze | Photovoltaikanlage mit Solarmodulen (picture-alliance/Klaus Ohlenschläger)

    ألمانيا ـ المستفيدون والخاسرون من موجة الحرارة المفرطة

    تنتج وحدات الطاقة الشمسية على أسطح المنازل الألمانية إلى ما يصل ثلث إنتاج الكهرباء الألماني خلال فترة منتصف النهار. غير أن الطاقة الشمسية لا تمثل سوى خمسة بالمائة من إجمالي الإنتاج السنوي. وحتى وحدات إنتاج الطاقة الشمسية يمكن أن تتأثر بالحرارة المفرطة ويتراجع إنتاجها.

  • BG Sommerhitze | Pistazieneis (picture-alliance/dpa/A. Heinl)

    ألمانيا ـ المستفيدون والخاسرون من موجة الحرارة المفرطة

    يتزايد إقبال الألمان كبارا وصغاراً خلال فصل الصيف على شراء المثلجات بمختلف الأشكال والأذواق. ومن المتوقع أن يشهد استهلاك الألمان من المثلجات رقما قياسيا خلال صيف هذا العام.

  • BG Sommerhitze | Biergarten (picture-alliance/dpa/M. Mülle)

    ألمانيا ـ المستفيدون والخاسرون من موجة الحرارة المفرطة

    إضافة إلى المثلجات يقبل الألمان على استهلاك كميات كبيرة من الجعة. وسجلت المبيعات من الجعة الخالصة زيادة بنسبة 2،5 بالمئة. أما الجعة الممزوجة بعصير الليمون وكوكا كولا وغيرها من المشروبات الأخرى فسجلت زيادة بنسبة 19،2 بالمائة.

  • BG Sommerhitze | Schmetterling auf Nahrungssuche (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    ألمانيا ـ المستفيدون والخاسرون من موجة الحرارة المفرطة

    تبقى الحشرات من بين أبرز المستفيدين من الحرارة المفرطة خلال فترة الصيف ومن الطقس الحار. وحسب الاتحاد الألماني للحفاظ على الطبيعة إن الطقس الجميل يجعل الكثير من الحشرات تتكاثر ومن بينها الفراشات.

  • Kuhdusche beim Milchbauern (picture-alliance/dpa/F. Hollemann)

    ألمانيا ـ المستفيدون والخاسرون من موجة الحرارة المفرطة

    أبقار الحليب ـ كباقي الحيوانات ـ يمكن أن تعاني بسبب حرارة الصيف المفطرة. لكن استخدام تقنيات التبريد تحول الحرارة من نقمة إلى نعمة. فعندما ترتفع الحرارة تخلد الأبقار للراحة ولا يتأثر إنتاجها من الحليب. الكاتب: نوتكر أوبارهويزر/ ع.ع


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