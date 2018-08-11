 الجفاف يكبد المزارعين الألمان خسائر بأكثر من مليار يورو | أخبار | DW | 11.08.2018

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أخبار

الجفاف يكبد المزارعين الألمان خسائر بأكثر من مليار يورو

ظهرت توابع الجفاف الذي تعيشه ألمانيا منذ أسابيع، فقد قفزت أسعار القمح بأكثر من 20 بالمائة. لكن هناك من يرى أن ما حدث قد زاد من اهتمام الرأي العام بقضية حماية المناخ، فخسائر الجفاف تخطت حتى الآن حاجز المليار يورو.

Deutschland - Ernteausfall wegen Trockenheit (picture alliance/R. Brandstätter)

أثار القيظ والجفاف على حقول الذرة في ألمانيا

تسبب الجفاف المستمر منذ أسابيع في أنحاء متفرقة من ألمانيا بإلحاق أضرار كبيرة في القطاع الزراعي، تقدر الولايات الألمانية قيمتها بأكثر من مليار يورو.

وبلغ إجمالي الأضرار التي سجلتها حتى الآن أكثر الولايات تضررا من الجفاف في ألمانيا 1.1 مليار يورو، حسبما ذكرت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم السبت (11 آب/ أغسطس)، قبيل اجتماع جديد بين الحكومة الاتحادية والولايات المقرر بعد غد الاثنين لإدارة الأزمة.

وذكرت وزارة الزراعة المحلية في ولاية شليزفيغ-هولشتاين أن الولاية الواقعة شمالي البلاد تكبدت خسائر جراء الجفاف تقدر قيمتها بنحو 422 مليون يورو. بينما جاء أقل الخسائر في ولاية هيسن، بوسط ألمانيا، حيث بلغت الخسائر 150 مليون يورو.

وطالبت جمعية المزارعين الألمان بمساعدات بقيمة مليار يورو لتعويض المزارعين عن خسائر فشل الحصاد جراء الجفاف.

وكانت وزيرة الزراعة الاتحادية يوليا كلوكنر دعت الولايات إلى رصد حجم الخسائر والمساعدات المطلوبة. ومن المقرر أن يجتمع خبراء من وزارات الزراعة على المستوى الاتحادي والولايات يوم الاثنين المقبل لمناقشة الوضع، بعد عملية حصر أولية للخسائر في نهاية تموز/ يوليو الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن تقديم الإغاثات الطارئة للمزارعين في ألمانيا من اختصاص الولايات بشكل رئيسي.

Düsseldorf Trockenheit am Rhein (picture-alliance/dpa/M. Gerten)

أثار الجفاف تظهر على أراض بالقرب من نهر الراين في مدينة دوسلدورف بشمال غرب ألمانيا

قفزة لأسعار القمح ورب ضارة نافعة

وقد ظهرت تبعات مرحلة الجفاف على أسواق المحاصيل الزراعية حيث قفزت الأسعار. فارتفع سعر القمح في بورصة باريس للمحاصيل بنسبة 20 في المائة في الفترة من مايو/ أيار حتى نهاية يوليو/ تموز، أي ما يبلغ نحو 200 يورو زيادة في سعر الطن الواحد. ومن المعتاد أن ترتفع أسعار المخبوزات وغيرها من منتجات القمح بعد ارتفاع الأسعار.

ويأمل يوخن فلاسبارت، سكرتير الدولة بوزارة الزراعة الألمانية، في أن يكون لارتفاع درجات الحرارة وفترة الجفاف والعواصف آثار إيجابية أيضا، "حيث إنه للمرة الأولى في هذا الصيف يأخذ موضوع حماية المناخ حيزا عريضا في النقاشات العامة".

وقال فلاسبارت لإذاعة جنوب غرب ألمانيا: هناك الآن نمو للدعم (المجتمعي) من أجل العمل على سياسة مسؤولة لحماية المناخ بشكل دائم.

ص.ش/ ف.ي (د ب أ، أ ف ب)

  • Deutschland Waldbrände in Potsdam (picture-alliance/Geisler-Fotopress/S. Gabsch)

    ألمانيا ـ المستفيدون والخاسرون من موجة الحرارة المفرطة

    في مدينة بوتسدام (ولاية براندنبورغ) اشتعلت النيران قرب الطريق السريع، وانتشرت النيران بسرعة وأتت على 90 هكتار من غابات الصنوبر الجافة. وخلال عملية إطفاء النيران تم العثور على ذخيرة من الحرب العالمية الثانية. وأقامت الشرطة حاجزا في محيط حوالي ألف متر بعد حدوث عدة انفجارات. لكن الوضع بقي تحت السيطرة.

  • BG Sommerhitze | AKW Brokdorf (picture-alliance/dpa/A. Warmuth)

    ألمانيا ـ المستفيدون والخاسرون من موجة الحرارة المفرطة

    تواصل ارتفاع درجات الحرارة تسبب في إبطاء عمل محطات إنتاج الطاقة. فبسبب دفئ مياه الأنهار لا تستطيع أجهزة التبريد في تلك المحطات مقاومة المياه الساخنة. كما أن محطة الطاقة النووية في مدينة "بروكدورف" (ولاية شلسفيغ هولشتاين) تأثر أداؤها بدرجات الحرارة.

  • BG Sommerhitze | Trockenheit am Rhein (picture-alliance/dpa/M. Gerten)

    ألمانيا ـ المستفيدون والخاسرون من موجة الحرارة المفرطة

    تراجعت مستويات المياه في مختلف الأنهار الألمانية بشكل كبير. ففي جنوب مدينة كوبلنز لا يسمح لسفن الشحن إلا بحمل ما بين 50 إلى 60 بالمائة كحد أقصى من الحمولة. لكن الوضع أحسن في الخط الذي يربط بين كولونيا وبحر الشمال. أما في نهر "إلبه" بين ماغدبورغ وهامبورغ فالسفن ملزمة بالسفر دون حمولة.

  • BG Sommerhitze | Photovoltaikanlage mit Solarmodulen (picture-alliance/Klaus Ohlenschläger)

    ألمانيا ـ المستفيدون والخاسرون من موجة الحرارة المفرطة

    تنتج وحدات الطاقة الشمسية على أسطح المنازل الألمانية إلى ما يصل ثلث إنتاج الكهرباء الألماني خلال فترة منتصف النهار. غير أن الطاقة الشمسية لا تمثل سوى خمسة بالمائة من إجمالي الإنتاج السنوي. وحتى وحدات إنتاج الطاقة الشمسية يمكن أن تتأثر بالحرارة المفرطة ويتراجع إنتاجها.

  • BG Sommerhitze | Pistazieneis (picture-alliance/dpa/A. Heinl)

    ألمانيا ـ المستفيدون والخاسرون من موجة الحرارة المفرطة

    يتزايد إقبال الألمان كبارا وصغاراً خلال فصل الصيف على شراء المثلجات بمختلف الأشكال والأذواق. ومن المتوقع أن يشهد استهلاك الألمان من المثلجات رقما قياسيا خلال صيف هذا العام.

  • BG Sommerhitze | Biergarten (picture-alliance/dpa/M. Mülle)

    ألمانيا ـ المستفيدون والخاسرون من موجة الحرارة المفرطة

    إضافة إلى المثلجات يقبل الألمان على استهلاك كميات كبيرة من الجعة. وسجلت المبيعات من الجعة الخالصة زيادة بنسبة 2،5 بالمئة. أما الجعة الممزوجة بعصير الليمون وكوكا كولا وغيرها من المشروبات الأخرى فسجلت زيادة بنسبة 19،2 بالمائة.

  • BG Sommerhitze | Schmetterling auf Nahrungssuche (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    ألمانيا ـ المستفيدون والخاسرون من موجة الحرارة المفرطة

    تبقى الحشرات من بين أبرز المستفيدين من الحرارة المفرطة خلال فترة الصيف ومن الطقس الحار. وحسب الاتحاد الألماني للحفاظ على الطبيعة إن الطقس الجميل يجعل الكثير من الحشرات تتكاثر ومن بينها الفراشات.

  • Kuhdusche beim Milchbauern (picture-alliance/dpa/F. Hollemann)

    ألمانيا ـ المستفيدون والخاسرون من موجة الحرارة المفرطة

    أبقار الحليب ـ كباقي الحيوانات ـ يمكن أن تعاني بسبب حرارة الصيف المفطرة. لكن استخدام تقنيات التبريد تحول الحرارة من نقمة إلى نعمة. فعندما ترتفع الحرارة تخلد الأبقار للراحة ولا يتأثر إنتاجها من الحليب. الكاتب: نوتكر أوبارهويزر/ ع.ع


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