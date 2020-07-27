 الجزائر.. هل تقبل الحكومة بحوار جدي ومتكافئ مع الحراك؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 27.07.2020

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سياسة واقتصاد

الجزائر.. هل تقبل الحكومة بحوار جدي ومتكافئ مع الحراك؟

قدمت المجموعة الدولية للأزمات تقريرا للحكومة الجزائرية توصيها فيه بالحوار مع الحراك، وذلك تجنبا لتصاعد الأزمة الاقتصادية لاسيما في ظل التضييقات مع تفشي جائحة كورونا في البلاد، فهل تجلس الحكومة مع الحراك إلى الطاولة؟

Algerien Proteste nach Freitagsgebet in Algier (Getty Images/AFP/R. Kramdi)

دفعت التحديات الجديدة التي تواجهها الجزائر "مجموعة الأزمات الدولية" إلى الخروج في تقرير جديد يوصي الحكومة والمعارضين بالجلوس إلى طاولة الحوار، وذلك في ظل التداعيات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن أزمة كوفيد–19 وإجراءات الحجر الصحي الرسمية التي اتخذتها البلاد.

التقرير ينصح الحكومة باستغلال ما أسماه "لحظة التضامن الوطني التي أوجدتها الجائحة" من خلال الاستجابة للاحتجاجات الشعبية بلمسة "أكثر خفة"، وذلك عن طريق اقتراح طرق محددة لتقليص التعرض لتقلبات أسعار النفط والغاز.

مختارات

أصدر القضاء الجزائري أحكاما قاسية بالسجن في حقّ رجل الأعمال محي الدين طحكوت، أحد أقطاب نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في قضية فساد دانت المحكمة فيها أيضا رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.

في الآونة الأخيرة ازدادت وتيرة ملاحقة واعتقال ناشطين وصحفيين في بلدان عربية، أبرزها مصر والمغرب والجزائر، وهذا ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت السلطات تستغل أزمة كورونا للتضييق على الحريات.

أصدر القضاء الجزائري أحكاما قاسية بالسجن ضد ثلاثة معارضين بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت هدفا لنظام يسعى إلى خنق الحراك الشعبي، مستغلا القيود المفروضة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

قرّر القضاء الجزائري الإفراج عن المعارض كريم طابو، أحد رموز الحراك البارزين، بعد قبول طلب للإفراج المؤقت عنه. يأتي ذلك غداة قرار رئاسي بالعفو عن ستّة سجناء بينهم ناشطون على صلة بالحراك الاحتجاجي.

ورغم اتخاذ الحكومة الجزائرية لإجراءات طارئة فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية، كما يذكر التقرير، إلا أنها أوقفت حالة التهدئة مع الحراك والتي ظلت سائدة منذ انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون في 12 كانون الأول/ديسمبر 2019، وكانت مصحوبة بعمليات قمع أمني ملحوظة، علاوة على مواجهة البلاد تحديات اقتصادية متزامنة مع الركود الاقتصادي العالمي وتدهور أسعار النفط، وآثار الحجر الصحي.

"ليس هناك نية للحوار"

يحاول التقرير الموازنة بين الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وطرق حلها، وبين مطالب المحتجين، وترى مجموعة الأزمات الدولية أنه على المدى القصير قد تضطر الحكومة الجزائرية للجوء إلى الديون الخارجية، وإحكام الإجراءات التقشفية، ولكن هذا قد يدفع لمزيد من توترات أكثر عدوانية مع المتظاهرين.

ولهذا تقترح المجموعة تنفيذ الوعود التي قطعها الرئيس الجزائري تبون بإحداث انفتاح سياسي، والتي يمكن أن تشمل، إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإنهاء الرقابة على الإعلام ووضع حد للاعتقالات العشوائية، وتقديم مزيد من الدعم لشبكات المواطنين التي أنشأها قادة الحراك للمساعدة في محاربة الجائحة وتقليص آثارها الاجتماعية.

إلا أن خبير الشؤون الاستراتيجية الجزائري البروفيسور إسماعيل معراف يرى، في حديث مع DW عربية، أن الحكومة ليس لديها نية للحوار مع المتظاهرين، بسبب "غياب الإرادة السياسية للتغيير"، مشيرا إلى أن تغير النخبة الحاكمة، لم يغير "العقلية السياسية"، مشيرا إلى أن المتظاهرين ينظرون إلى تبون امتدادا لبو تفليقة، وبأنه لا فرق بينهما.

ويضيف الخبير الجزائري بأن التضييق والاعتقال والترهيب لازال مستمرا، فالحكومة لم تعطِ الحراك الثقة الكافية للدخول في أي حوار مستقبلي، وإمكانية التصالح مرتبطة في ملفات مهمة متعلقة بوقف إغلاق مكاتب العمل الحزبي والسياسي للمعارضين، وكذلك إلغاء التضييق على الإعلام، ولهذا يجد معراف أن "هذا الجو لا يسمح بالذهاب إلى حوار حقيقي جاد، ولولا الجائحة لتطور الحراك بشكل أكبر".

من جهة أخرى؛ فإن التقرير ليس متفائلا حول احتمالية حل الصراع فورا عن طريق الحوار السياسي، بيد أنه يتحدث عن إمكانية تحقيق مناقشة اقتصادية وطنية مستدامة وبعيدة المدى من خلال الجمع بين المجموعات السياسية الرائدة والنقابات والمنظمات، جنبا إلى جنب مع ممثلي الحكومة ورجال الأعمال الأكثر نفوذا في البلاد، بشكل يهدف إلى تحديد العقبات التي تعترض طريق الإصلاح الاقتصادي واقتراح حلول مقبولة.

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إطلاق سراح "معتقلي الحراك" في الجزائر .. هل ستفلح في تهدئة الشارع؟

غير أن الخبير الاستراتيجي معراف لا يتوقع إمكانية اجتماع جميع الأطراف إلى طاولة الحوار، إذ يرى أن النظام السياسي الحالي لم يفسح المجال للقوى المدنية لتقديم مقارباتها وأفكارها لتحقيق حلول في الأزمة الجزائرية، مضيفا أن "الحكومة لم تعط المجال للمواطنين للمشاركة في القرارات السياسية"، وإن استمر الوضع كما هو عليه فإن الأزمة ستصل إلى "حد كبير من الاحتقان".

"إصلاح اقتصادي محدود"

المطالبة بإصلاحات اقتصادية كان نواة الحراك في الجزائر، ولعل الخروج من الأزمة الحالية يتطلب حوارا يدرس سبل تحقيق توازن اقتصادي حقيقي، وفيما يقترح التقرير أن الجلوس إلى طاولة الحوار هو الطريق الأول لتحقيق هذا الأمر، فإن المختص في علم الاجتماع السياسي في جامعة الجزائر نور الدين بكس يشدد على أن فكرة التصالح غير ممكنة، لأن الحكومة والحراك ليسا قوتين متساويتين، ما جعل الحكومة تفرض سيطرتها بشكل كبير.

ويضيف المختص إلى أن هناك كتلة من الحراك لا ترغب نهائيا في دخول مشاريع الحكومة، حتى لو قامت الأخيرة باستقطاب عدد من قادة الحراك خلال الانتخابات التشريعية القادمة؛ التي يطرحها النظام على أنها وسيلة لاستيعاب المعارضة.

ويشير الخبير إلى أن الاقتصاد الجزائري يعتمد على المحروقات وعلى المداخيل الريعية، وليس على مؤسسات كبيرة، ولهذا فإن "النظام يعي جيدا أن أي انفتاح اقتصادي سيؤدي إلى إضعافه وتقوية المعارضة"، وعليه فإن الحكومة سترفض استثمار اقتصادي قوي يمكن أن يضعف من شوكتها، وستفضل أن تقوم بتحسينات طفيفة لن تؤثر على وضعها السياسي وستُبقي على اقتصاد هش وغير متوازن وريعي، على حد تعبيره بكس.

من جهة أخرى فإنأزمة جائحة كورونا أضعفت الحراك وقللت من وتيرة عمله ، خاصة أنه لا يملك سوى الاحتجاج في الشارع، كما يرى بكس، ولهذا حينما ضربت أزمة الفيروس الجزائر فإن أهم وسيلة احتجاجية قد غابت عن العمل التظاهري، مضيفا أن الأزمة قللت من سقف توقعات المواطنين أيضا، ما يعني أن الطبقات العاملة التي فقدت الكثير من دخلها أثناء هذه الفترة، سوف ترضى بالإصلاحات القليلة جدا، وبالمقارنة مع المطالب في بداية الحراك، فإن ملاحقة الفاسدين وتقليل الفساد سوف يعتبره المواطنون إنجازا كبيرا، فيما ستطلب الحكومة منهم الصبر على القضايا الاقتصادية الأكبر.

سياسة التقشف بديلا عن الحوار

يتفق كلا من معراف وبكس على أن الحكومة لا ترغب في الجلوس إلى طاولة الحوار، والخوض في الإصلاحات الاقتصادية بالتعاون مع الحراك، إلا أن التقرير يرى في هذا الرفض الحكومي سببا قد يخلق أزمة تدفعها إلى مزيد من التقشف، حيث أن رفض مشاركة المحتجين في خلق صيغ إصلاحات، قد يضطرها للجوء إلى الدين الخارجي والتقشف في الموازنة، ولهذا فإن الحل "بتخفيف قبضتها على الحراك".

 مرام سالم

  • Algerien Demonstration (Getty Images/R. Kramdi)

    عام على حراك الجزائر.. مطالب تحققت وأخرى على قائمة الانتظار

    أول المطالب "لا للعهدة الخامسة"

    كان لإعلان ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، وقع الصدمة في الجزائر، ما خلق حالة غليان، بدأ على مواقع التواصل الاجتماعي ثم انتقل إلى احتجاجات ميدانية عارمة. الاحتجاجات التي انطلقت منذ 22 شباط/ فبراير2019 عمت معظم مدن الجزائر للمطالبة في بادي الأمر بعدم ترشح الرئيس بوتفليقة. وعبر المتظاهرون عن رفضهم من خلال ترديد شعارات مختلفة، أبرزها "لا للعهدة الخامسة".

  • Wahlen in Algerien Präsident Abd al-Aziz Bouteflika (picture-alliance/dpa/S. Djarboub)

    عام على حراك الجزائر.. مطالب تحققت وأخرى على قائمة الانتظار

    تأجيل الانتخابات الرئاسية

    مع تواصل الاحتجاجات أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في 11 مارس/ آذار 2019 تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في 18 من أبريل/ نيسان2019، كما أعلن عن عدوله عن الترشح لولاية خامسة ودعا إلى تشكيل حكومة جديدة. لم تثنِ هذه القرارات المتظاهرين عن مواصلة حراكهم ضد بوتفليقة، البالغ من العمر 82 عاماً، والذي يعاني من تداعيات جلطة دماغية أصيب بها عام 2013، أقعدته على كرسي متحرك منذ أعوام.

  • Algerien Algier Präsidentschaftswahl Proteste (Getty Images/AFP)

    عام على حراك الجزائر.. مطالب تحققت وأخرى على قائمة الانتظار

    إعادة السلطة للشعب

    بعد دخول الاحتجاجات أسبوعها السادس، احتشد مئات الآلاف من الجزائرين في مختلف الولايات، في السّاحات الرّئيسية بالبلاد، مطالبين برحيل النّظام الحاكم وتفعيل المادة 07، التي تنص على أن الشّعب هو مصدر كل سلطة. من جهته أعلن رئيس أركان الجيش، أحمد قايد صالح، أن حل الأزمة في البلاد يكمن في تفعيل المادة 102، التي تنص على إعلان شغور منصب الرّئيس.

  • Demonstration gegen die Regierung in Algier (AFP/Getty Images/R. Kramdi)

    عام على حراك الجزائر.. مطالب تحققت وأخرى على قائمة الانتظار

    رفع سفق المطالب

    تواصلت الاحتجاجات، التي اتسمت بالسلمية واعتبرت الأكبر منذ تولي عبد العزيز بوتفليقة سدة الحكم عام 1999. لكن بعد أن أعلن بوتفليقة عن تشكيل حكومة جديدة في 31 مارس/ آذار 2019، احتفظ فيها بمنصب وزير الدفاع وتضمنت أسماء أخرى من النظام القديم، أبرزهم نائب وزير الدفاع أحمد قايد صالح، شهدت العاصمة الجزائرية ومدن أخرى تظاهر الآلافِ من الجزائريين الذي رفعوا سقفَ مطالبِهم إلى "إسقاطِ النظام".

  • Abdelaziz Bouteflika, Präsident Algerien (picture-alliance/K. Mohamed)

    عام على حراك الجزائر.. مطالب تحققت وأخرى على قائمة الانتظار

    بوتفليقة يستسلم لضغط الشارع

    لكن استمرار الحراك الشعبي المطالب بإنهاء حكم الرئيس بوتفليقة ورحيل رموز نظامه، وإصرار قائد الجيش على رحيل بوتفليقة، من خلال تطبيق المواد 7 و8 و 102 من الدستور، زاد من تأزيم الوضع في الجزائر. وبعد أن أمضى نحو عشرين عاماً في الحكم، قدم عبد العزيز بوتفليقة استقالته في الثاني من نيسان/ أبريل 2019، مستسلما أمام ضغط الشارع.

  • Algerien SAID Bouteflika - Bruder des EX-Präsidenten - festgenommen (Imago Images/Zuma/B. Bensalem)

    عام على حراك الجزائر.. مطالب تحققت وأخرى على قائمة الانتظار

    مواصلة الحراك الشعبي

    رغم دفع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى تقديم إستقالته، والتسبب في سجن عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال بتهمة الفساد، منهم سعيد بوتفليقة الشقيق الأصغر لعبد العزيز بوتفليقة، يواصل المحتجون المطالبة بتفكيك النظام ورحيل رموزه. لكن الكثيرين يتساءلون عن الاتجاه الذي ينبغي أن تتخذه الحركة الاحتجاجية منذ انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون وبدء عمل حكومته.

  • Algerien Abdelmadjid Tebboune, neu gewählter Präsident (Reuters/R. Boudina)

    عام على حراك الجزائر.. مطالب تحققت وأخرى على قائمة الانتظار

    كسب ودً المحتجين

    بمجرد انتخابه في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019 في اقتراع رفضه الحراك، وقاطعه غالبية الجزائريين، وعد الرئيس عبد المجيد تبون بتعديل الدستور وشكل لجنة من الخبراء لإعداد مسودة ستعرض للاستفتاء الشعبي. وبدأ الرئيس الذي يحاول كسب ودَ المحتجين مشاورات مع شخصيات سياسية بعضها محسوب على الحراك من أجل الوصول إلى "دستور توافقي". إعداد: إيمان ملوك.


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