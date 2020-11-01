 الجزائر ـ هل تؤسس التعديلات لتغيير سياسي أم توطد سلطة الجيش؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 01.11.2020

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سياسة واقتصاد

الجزائر ـ هل تؤسس التعديلات لتغيير سياسي أم توطد سلطة الجيش؟

سُجل إقبال ضعيف في الاستفتاء على التعديل الدستوري في الجزائر، الذي يفترض أن يؤسّس لـ "جزائر جديدة"، لكن خبراء يرون أنه "لا يمثّل أيّ رهان من حيث التغيير السياسي"، ولا يحد من صلاحيات الجيش "الممسك الحقيقي" بزمام السلطة.

إقبال ضعيف على الاستفتاء على التعديلات الدستورية في الجزائر

إقبال ضعيف على الاستفتاء على التعديلات الدستورية في الجزائر

أظهرت أرقام الإقبال الأولية في  الاستفتاء على التعديلات الدستورية  بالجزائر اليوم الأحد (الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020) ضعف المشاركة فيما يبدو على الرغم من جهود الحكومة لحشد المواطنين لدعم تعديلات مقترحة على الدستور، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

مختارات

اهتمت الصحافة الألمانية بالجزائر في الأسابيع الماضية من زاويتين: الأولى استغلال الحجر الصحي لشن حملة اعتقالات واسعة ضد رموز الحراك الشعبي. والثانية انهيار أسواق النفط العالمية وتداعياتها الكارثية على اقتصاد البلاد.

يمر استعداد الجزائر للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، في ظل أجواء قمع للحراك الشعبي وللصحفيين المختصين بتغطيته. فهل يأتي مشروع الدستور بـ"الجزائر الجديدة"، كما وُعد به من قبل؟

حتى نجلي قايد صالح أضحيا في دائرة الاتهام، في تصفية مستمرة لتركة والدهما الذي كان الرجل صاحب النفوذ الأكبر إلى وقت قريب. فما هي خبايا الاتهامات؟ وهل الجزائر في اتجاه تحالف جديد بين جناحي الحكم بعد توديع عهد بوتفليقة؟

وسجل إقبال ضعيف للجزائريين، وفق ما لاحظ وكالة فرانس برس من مراكز الاقتراع. ففي العاصمة حيث اعتاد الناخبون أن لا يتنقلوا في الصباح الباكر للتصويت، بدت مكاتب التصويت خالية. وفي مركز اقتراع بشارع باستور وسط العاصمة، لم يصوت حتى الساعة العاشرة سوى ستة أشخاص من أصل 249 ناخباً مسجلاً.

وقال شهود لرويترز إن مراكز الاقتراع كانت أكثر هدوءأ على ما يبدو في العاصمة وفي منطقة القبائل، وهي معقل دعم "للحراك" الشعبي وكانت مركز التمرد الإسلامي في التسعينات، حيث أغلق متظاهرون مراكزاقتراع.

وفي مركز تصويت في بوشاوي بالضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية صوّتت زوجة الرئيس عبد المجيد تبون، فاطمة الزهراء تبون نيابة عن زوجها (74 عاماً) الذي  يخضع لـ"فحوصات طبية متعمقة" في ألمانيا  بعد أنباء عن الاشتباه بإصابة محيطين به بمرض كوفيد-19.

وأعلن محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة حتى الساعة 14,00 (13,00 ت غ) بلغت 13,03 بالمئة.

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فيديو: الجزائريون يصوتون في استفتاء على تعديل الدستور

ولم يعلن تفاصيل التصويت بحسب كل ولاية لمعرفة اتجاهات التصويت. وأفاد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وقوع أعمال شغب وتكسير لصناديق الاقتراع ليل السبت الأحد، في منطقة القبائل المعروفة بعزوفها الانتخابي.

وبسبب الوباء يتم تطبيق إجراءات صارمة، من تحديد عدد الذين يدخلون إلى مركز الاقتراع بشخصين أو ثلاثة في وقت واحد والالتزام بوضع الكمامات. وألغيت الستائر في مقصورات الاقتراع لمنع لمسها من قبل الناخبين.

"جزائر جديدة" أم مجرد "تغيير في الواجهة"

والرهان الوحيد في هذا التصويت هو نسبة المشاركة. ويعتقد متابعون للشأن الجزائري بفوز المعسكر المريد للتعديلات الدستورية نظراً لأن للحملة التي سبقت الاستفتاء، كانت في اتجاه واحد، لم يبال بها جزء كبير من السكان بينما لم يتمكن أنصار التصويت بـ "لا" من تنظيم تجمّعات.

والدّاعون إلى التصويت بـ "نعم" هم أعضاء الحكومة وأحزاب الائتلاف الحاكم سابقاً، مثل حزب جبهة التحرير الوطني - حزب الرئيس بوتفليقة الذي أُطيح من السلطة في نيسان/ أبريل 2019 تحت ضغط مزدوج من الحراك وقيادة الجيش- ووسائل الإعلام المملوكة للدولة.

في رسالة نشرتها وكالة الأنباء الرسمية مساء السبت، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إنّ "الشعب الجزائري سيكون مرّةً أخرى على موعد مع التاريخ من أجل التغيير الحقيقي المنشود (...) من خلال الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، من أجل التأسيس لعهد جديد يُحقّق آمال الأمّة وتطلّعات شعبنا الكريم إلى دولة قويّة عصريّة وديموقراطيّة".

ومنذ أدائه اليمين رئيساً للبلاد في 19 كانون الأوّل/ ديسمبر 2019، بعد أسبوع من انتخابات شهدت نسبة امتناع قياسيّة عن التصويت، تعهّد تبون بتعديل دستور 1996 من خلال مَدّ يده إلى "الحراك المبارك".

لكنّ  ناشطي الحركة الاحتجاجيّة رفضوا النصّ المقترح "شكلًا ومضمونًا" لأنّه لا يمثّل سوى "تغيير في الواجهة"، في حين أنّ الشارع طالب بـ "تغيير النظام"، لذلك دعوا إلى مقاطعة الاستفتاء.

وبحسب المحلّل السياسي حسني عبيدي، المتخصّص في شؤون العالم العربي، يواجه تبون "وضعاً معقّداً" بسبب نسبة المشاركة الضعيفة في الانتخابات الرئاسيّة التي جاءت به. وقال عبيدي: "حتّى لو حاول الحصول على الشرعيّة من خلال صندوق الاقتراع، فإنّ مساحة المناورة لديه محدودة"، لأنّ الجيش "تعلّم الدروس" من رئاسة عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019) الذي حرّر نفسه من وصايته، مشيراً إلى أنّه أصبح مرّة أخرى "الممسك الحقيقي" بزمام السلطة.

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مسائية DW: هل غير الجيش الجزائري "عقيدته"؟

وبالنسبة إلى لويزة آيت حمدوش، أستاذة العلوم السياسيّة في جامعة الجزائر، فإنّ الحكم على قوّة الحراك سيكون من خلال نسبة الامتناع عن التصويت واستمرار طبيعته السلميّة. وأشارت إلى أنّ "الاستفتاء لا يمثّل أيّ رهان من حيث التغيير السياسي وتغيير أسلوب الحكم" لكنّه "يمثّل رهاناً كبيراً في ما يتعلّق بتوطيد السلطة، بالاعتماد في المقام الأوّل على نسبة المشاركة".

ويمنح الدستور الجديد الجيش سلطات للتدخل خارج حدود الجزائر في الوقت الذي يشعر فيه العسكريون بالقلق إزاء التدهور الأمني في كل من ليبيا ومالي.

ع.ج.م/ع.غ ( أ ف ب، رويترز)

  • Algerien Demonstration (Getty Images/R. Kramdi)

    عام على حراك الجزائر.. مطالب تحققت وأخرى على قائمة الانتظار

    أول المطالب "لا للعهدة الخامسة"

    كان لإعلان ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، وقع الصدمة في الجزائر، ما خلق حالة غليان، بدأ على مواقع التواصل الاجتماعي ثم انتقل إلى احتجاجات ميدانية عارمة. الاحتجاجات التي انطلقت منذ 22 شباط/ فبراير2019 عمت معظم مدن الجزائر للمطالبة في بادي الأمر بعدم ترشح الرئيس بوتفليقة. وعبر المتظاهرون عن رفضهم من خلال ترديد شعارات مختلفة، أبرزها "لا للعهدة الخامسة".

  • Wahlen in Algerien Präsident Abd al-Aziz Bouteflika (picture-alliance/dpa/S. Djarboub)

    عام على حراك الجزائر.. مطالب تحققت وأخرى على قائمة الانتظار

    تأجيل الانتخابات الرئاسية

    مع تواصل الاحتجاجات أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في 11 مارس/ آذار 2019 تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في 18 من أبريل/ نيسان2019، كما أعلن عن عدوله عن الترشح لولاية خامسة ودعا إلى تشكيل حكومة جديدة. لم تثنِ هذه القرارات المتظاهرين عن مواصلة حراكهم ضد بوتفليقة، البالغ من العمر 82 عاماً، والذي يعاني من تداعيات جلطة دماغية أصيب بها عام 2013، أقعدته على كرسي متحرك منذ أعوام.

  • Algerien Algier Präsidentschaftswahl Proteste (Getty Images/AFP)

    عام على حراك الجزائر.. مطالب تحققت وأخرى على قائمة الانتظار

    إعادة السلطة للشعب

    بعد دخول الاحتجاجات أسبوعها السادس، احتشد مئات الآلاف من الجزائرين في مختلف الولايات، في السّاحات الرّئيسية بالبلاد، مطالبين برحيل النّظام الحاكم وتفعيل المادة 07، التي تنص على أن الشّعب هو مصدر كل سلطة. من جهته أعلن رئيس أركان الجيش، أحمد قايد صالح، أن حل الأزمة في البلاد يكمن في تفعيل المادة 102، التي تنص على إعلان شغور منصب الرّئيس.

  • Demonstration gegen die Regierung in Algier (AFP/Getty Images/R. Kramdi)

    عام على حراك الجزائر.. مطالب تحققت وأخرى على قائمة الانتظار

    رفع سفق المطالب

    تواصلت الاحتجاجات، التي اتسمت بالسلمية واعتبرت الأكبر منذ تولي عبد العزيز بوتفليقة سدة الحكم عام 1999. لكن بعد أن أعلن بوتفليقة عن تشكيل حكومة جديدة في 31 مارس/ آذار 2019، احتفظ فيها بمنصب وزير الدفاع وتضمنت أسماء أخرى من النظام القديم، أبرزهم نائب وزير الدفاع أحمد قايد صالح، شهدت العاصمة الجزائرية ومدن أخرى تظاهر الآلافِ من الجزائريين الذي رفعوا سقفَ مطالبِهم إلى "إسقاطِ النظام".

  • Abdelaziz Bouteflika, Präsident Algerien (picture-alliance/K. Mohamed)

    عام على حراك الجزائر.. مطالب تحققت وأخرى على قائمة الانتظار

    بوتفليقة يستسلم لضغط الشارع

    لكن استمرار الحراك الشعبي المطالب بإنهاء حكم الرئيس بوتفليقة ورحيل رموز نظامه، وإصرار قائد الجيش على رحيل بوتفليقة، من خلال تطبيق المواد 7 و8 و 102 من الدستور، زاد من تأزيم الوضع في الجزائر. وبعد أن أمضى نحو عشرين عاماً في الحكم، قدم عبد العزيز بوتفليقة استقالته في الثاني من نيسان/ أبريل 2019، مستسلما أمام ضغط الشارع.

  • Algerien SAID Bouteflika - Bruder des EX-Präsidenten - festgenommen (Imago Images/Zuma/B. Bensalem)

    عام على حراك الجزائر.. مطالب تحققت وأخرى على قائمة الانتظار

    مواصلة الحراك الشعبي

    رغم دفع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى تقديم إستقالته، والتسبب في سجن عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال بتهمة الفساد، منهم سعيد بوتفليقة الشقيق الأصغر لعبد العزيز بوتفليقة، يواصل المحتجون المطالبة بتفكيك النظام ورحيل رموزه. لكن الكثيرين يتساءلون عن الاتجاه الذي ينبغي أن تتخذه الحركة الاحتجاجية منذ انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون وبدء عمل حكومته.

  • Algerien Abdelmadjid Tebboune, neu gewählter Präsident (Reuters/R. Boudina)

    عام على حراك الجزائر.. مطالب تحققت وأخرى على قائمة الانتظار

    كسب ودً المحتجين

    بمجرد انتخابه في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019 في اقتراع رفضه الحراك، وقاطعه غالبية الجزائريين، وعد الرئيس عبد المجيد تبون بتعديل الدستور وشكل لجنة من الخبراء لإعداد مسودة ستعرض للاستفتاء الشعبي. وبدأ الرئيس الذي يحاول كسب ودَ المحتجين مشاورات مع شخصيات سياسية بعضها محسوب على الحراك من أجل الوصول إلى "دستور توافقي". إعداد: إيمان ملوك.


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