الجزائر ـ القضاء العسكري يلاحق وزير الدّفاع الأسبق خالد نزار

أصدرت المحكمة العسكرية الجزائرية طلبا دوليا لإلقاء القبض على وزير الدّفاع الأسبق خالد نزار ونجله لطفي نزار ومسير الشركة الجزائرية للصيدلانية العامة بلحمدين فريد بتهمة التآمر والمساس بالنظام العام. وأذاع ذلك التلفزيون الجزائري الرسمي نقلا عن بيان أصدره القضاء العسكري اليوم الثلاثاء (6 أغسطس/ آب 2019).

وجاء في حساب على تويتر منسوب لوزير الدّفاع الأسبق قبل أيام أن "الحراك السلمي أرغم بوتفليقة على الاستقالة غير أن السلطة تم الاستحواذ عليها بالقوة العسكرية، والدستور تم خرقه بواسطة تدخلات غير شرعية . الجزائر حاليا رهينة شخص فظ فرض الولاية الرابعة وهو من ألهم الولاية الخامسة ينبغي أن يوضع له حد ، البلد في خطر".

كما كتب الحساب المنسوب للواء المتقاعد خالد نزّار بأنه لن يدخل الجزائر في المرحلة الجارية لأنه تلقى معلومات تفيد بنية اعتقاله. وتم تداول خبر سفره إلى إسبانيا من أجل العلاج مع تداول فيديو سابق وهو في مطار باريس، حيث أظهر الفيديو الوزير الأسبق وهو يحاول ضرب أحد الجزائريين بعصاه، بعد أن اتّهمه بالتورط في سفك الدّماء خلال العشرية السّوداء التي مرت بها.

ولم يرد بعد أي تعليق من قبل الوزير نزار على قرار القضاء العسكري بالقبض عليه.

يذكر أن الحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر كان قد طالب بمحاسبة وزير الدفاع الأسبق في فترة الحرب الأهلية الجنرال خالد نزار. ويرى المحتجّون أن الجنرال نزار واحد من مهندسي الحرب الأهلية، أو ما يطلق عليها العشرية السوداء التي مرت بها البلاد في التسعينات، مؤكّدين أنه "تسبب بمواقفه في مقتل أكثر من 250 ألف جزائري ".

وفي سياق متصل أورد التلفزيون الرسمي الجزائري أمس الاثنين أن المحكمة العليا أمرت باحتجاز وزيرين سابقين من عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بسبب مزاعم فساد. وأمرت المحكمة بحبس وزير الأشغال العامة والنقل السابق عبد الغني زعلان ووزير العمل السابق محمد الغازي، وهما أحدث مسؤولين يحتجزان منذ أن طالبت الاحتجاجات التي بدأت هذا العام بمحاسبة المسؤولين عن الفساد ورحيل النخبة الحاكمة عن السلطة.

ص.ش/ع.ج.م (د ب أ، رويتر)

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