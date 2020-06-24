 الجزائر.. حسم قضية طحكوت وأحكام جديدة بالسجن على سلال وأويحيى | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.07.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

الجزائر.. حسم قضية طحكوت وأحكام جديدة بالسجن على سلال وأويحيى

أصدر القضاء الجزائري أحكاما قاسية بالسجن في حقّ رجل الأعمال محي الدين طحكوت، أحد أقطاب نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في قضية فساد دانت المحكمة فيها أيضا رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.

الصورة من إحدى المظاهرات التي شهدتها الجزائر العاصمة للمطالبة بالتغيير ومحاربة الفساد

الصورة من إحدى المظاهرات التي شهدتها الجزائر العاصمة للمطالبة بالتغيير ومحاربة الفساد

قضت محكمة جزائرية بالسجن 16 سنة نافذة بحق رجل أعمال ارتبط اسمه بنظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وقررت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة اليوم الأربعاء (15 يوليو/ تموز 2020)، بمصادرة جميع أملاك عائلة رجل الأعمال محي الدين طحكوت، الذي يتابع بعدة تهم ذات صلة بالفساد.

وفرضت المحكمة غرامة مالية على رجل الاعمال تقدر بـ8 ملايين دينار جزائري إلى جانب مصادرة كل الحسابات البنكية للعائلة .

مختارات

أصدر القضاء الجزائري أحكاما قاسية بالسجن ضد ثلاثة معارضين بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت هدفا لنظام يسعى إلى خنق الحراك الشعبي، مستغلا القيود المفروضة للوقاية من فيروس كورونا المستجد. (20.05.2020)

بعد أحكام ضد عدد من رموز نظام الرئيس السابق بوتفليقة، وأحكام أخرى بالعفو عن نشطاء في الحراك الشعبي، تباينت ردود الأفعال بين مرحب بالخطوات الجديدة ومن ينظر إليها بعين النقص. كيف قرأ ناشطو الحراك هذه الخطوات؟ (02.07.2020)

وعاقبت المحكمة شقيقيه حميد ورشيد وابنه بلال بـ7 سنوات حبسا نافذا و8 ملايين دينار غرامة، بينما أدانت شقيقه ناصر بـ3 سنوات حبسا نافذا و8 ملايين دينار غرامة.

وأدانت المحكمة أيضا كل من شركات النقل والفلاحة لطحكوت بغرامة قدرت بمليون دينار غرامة نافذة، مع إقصائهم من إبرام الصفقات لمدة 5 سنوات.

وعلى خلفية هذه القضية، صدر حكم قضائي جديد في حق رئيسي الوزراء السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحي. يقضي هذا الحكم بسجن الاثنين عشر سنوات وتغريم كل واحد منهما أربعة آلاف دولار، في قضية منح امتيازات غير مستحقة لمحي الدين طحكوت. في المقابل برأتهما المحكمة من جنحة الرشوة والتصريح الكاذب.

ويعد هذا هو الحكم الثالث الصادر بحق سلال واويحيى منذ سجنهما العام الماضي بتهم الفساد.

كما أدانت المحكمة عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة السابق بالسجن 20 سنة غيابيا مع أمر بالقبض الدولي،  فيما أدين عمار غول، وزير النقل والأشغال العمومية الأسبق، بثلاث سنوات سجنا نافذا، ويوسف يوسفي وزير الصناعة الأسبق بسنتين سجنا نافذا، مع تغريم كل واحد منهما بـ 2500 دولار.

و.ب/ع.ش (أ ف ب، د ب أ)

مشاهدة الفيديو 18:42

مسائيةDW: الإفراج عن نشطاء جزائريين...كيف سينعكس ذلك على الحراك؟

مواضيع ذات صلة

Ahmed Ouyahia Algerien 24.11.2012

الجزائر: أحكام بسجن رجال أعمال ومسؤولين كبار من عهد بوتفليقة 24.06.2020

حكم القضاء الجزائري على 15 متهما، بينهم رئيس حكومة سابق ووزراء ومسؤولون سابقون، بالسجن لفترات تتراوح بين عامين و20 عاما بتهم فساد منها "تبييض الأموال والرشوة واستغلال النفوذ". وبعض هؤلاء يقبع في السجن في قضايا أخرى.

Algerien | Proteste in Algier

الجزائر- خطوات جديدة أبرزها العفو عن نشطاء.. ما موقف الحراك منها؟ 02.07.2020

بعد أحكام ضد عدد من رموز نظام الرئيس السابق بوتفليقة، وأحكام أخرى بالعفو عن نشطاء في الحراك الشعبي، تباينت ردود الأفعال بين مرحب بالخطوات الجديدة ومن ينظر إليها بعين النقص. كيف قرأ ناشطو الحراك هذه الخطوات؟

Ahmed Ezz

"زواج" المال بالسلطة في العالم العربي - مصالح لا تضمن نهاية سعيدة 20.06.2020

نزاعات مالية، أبرزها في سوريا، ومحاكمات قضائية، أحدثها في الجزائر، كلها نماذج لعلاقات جمعت رجال المال والسلطة معا في العالم العربي "بما لا يحقق الصالح العام". علاقة تجلب لأطرافها المال وكثيرا ما تنتهي بفضائح فساد؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  