 الجزائر توقف أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي عبر المغرب | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 31.10.2021

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أخبار

الجزائر توقف أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي عبر المغرب

قررت الجزائر عدم تجديد عقد توريد الغاز لإسبانيا عبر أنبوب الغاز المار عبر المغرب، حسبما جاء في بيان للرئاسة الجزائرية. وقف أنبوب الغاز الأوروبي المغاربي عبر المغرب يشكل أحدث حلقة في مسلسل تدهور العلاقات بين الجارتين

Flaggen | Algerien und Marokko | Symbolbild

قررت في 24 آب/أغسطس الماضي قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب

قررت السلطات الجزائرية عدم تجديد عقد توريد الغاز لإسبانيا عبر أنبوب الغازأوروبا-المغرب العربي، المار عبر الأراضي المغربية " جي أم إي" والذي ينتهي اليوم الأحد (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2021)، على خلفية ما وصفته الجزائر بـ "الممارسات ذات الطابع العدواني من المملكة المغربية"، حسب بيان للرئاسة الجزائرية.

مختارات

اهتمت منابر إعلامية ألمانية بالقطيعة بين الجزائر والرباط، ورصدت تَشكُل "قواعد اشتباك" جديدة للنزاع بين البلدين، وكأن المغرب يضع الجزائر أمام خيار "اليد الممدودة للملك" أو الربط المنهجي بين الصحراء الغربية ومنطقة القبائل.

فيما تخيم أجواء التصعيد والقطيعة بين الجزائر والمغرب، تبدو قنوات التواصل والحوار بين قيادتي البلدين شبه منقطعة. ويخشى مراقبون من انزلاق نحو الأسوأ، وهو ما يطرح فكرة البحث عن دور تاريخي و"عملية جراحية" في العلاقات.

يخيّم التوتر منذ عقود على العلاقات بين الجزائر والمغرب، لكن إعلان الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، يأتي في توقيت شديد الحساسية بالنسبة لواقع البلدين. فهل هي القطيعة الأخيرة أم أنها بداية لما هو أسوأ؟

وجاء في البيان: "تسلم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم تقريرا حول العقد الذي يربط الشركة الوطنية سوناطراك بالديوان المغربي للكهرباء والماء، والمؤرخ في 31 (تموز) يوليو 2011، الذي ينتهي اليوم،31 (تشرين الأول) أكتوبر2021، منتصف الليل". وأضاف البيان "أمر السيد رئيس الجمهورية، الشركة الوطنية سوناطراك بوقف العلاقة التجارية مع الشركة المغربية، وعدم تجديد العقد".

وإلى حين كتابة هذا التقرير لم يصدر رد فعل من الرباط على القرار الجزائري، الذي سبق للجزائر أن لمحت إليه.

يشار إلى أن أنبوب " جي أم إي" يمتد على مسافة 1300 كيلومتر، منها 540 كيلومترا داخل التراب المغربي، وهو ما يمكن المغرب من الحصول على حقوق المرور بنسبة تصل إلى 7% من الكمية المتدفقة في الأنبوب، ما يعادل 700 مليون متر مكعب كمتوسط سنوي، أي حوالي 65% من حاجيات المغرب من الغاز البالغة 3.1 مليار متر مكعب سنويا.

يذكر أن الجزائر قررت في 24 آب/أغسطس الماضي قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، بسبب ما أسمته "الممارسات العدائية" للرباط. وهو قرار اعتبرته الرباط "غير مبرر تماما". 

الجزائر ستواصل مد إسبانيا بالغاز 

وكان الرئيس الجزائري أكد في وقت سابق التزام بلاده بضمان تزويد إسبانيا بالغاز عبر أنبوب " ميد غاز" أو عبر البواخر. وأعلنت وزيرة التحول البيئي الإسبانية المسؤولة عن الطاقة تيريسا ريبيرا ووزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، مؤخرا أنه سيتم ضمان امدادات الغاز الجزائري إلى إسبانيا عبر خط أنابيب الغاز ميدغاز ومجمعات تحويل الغاز الطبيعي المسال.
وتزود الجزائر منذ العام 1996 حوالى 10 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا إلى إسبانيا والبرتغال عبر خط أنابيب المغرب العربي-أوروبا.
 

ع.ش/ م.س (د ب أ، رويترز، أ ف ب)

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© CORENTIN FOHLEN/WOSTOK PRESS; OUJDA, MAROC OCTOBRE 2005 FRONTIERE FERMEE ENTRE LE MAROC ET L'ALGERIE

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فيما تخيم أجواء التصعيد والقطيعة بين الجزائر والمغرب، تبدو قنوات التواصل والحوار بين قيادتي البلدين شبه منقطعة. ويخشى مراقبون من انزلاق نحو الأسوأ، وهو ما يطرح فكرة البحث عن دور تاريخي و"عملية جراحية" في العلاقات.