 الجزائر تودع أمم أفريقيا بخسارة قاسية أمام كوت ديفوار | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 20.01.2022

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رياضة

الجزائر تودع أمم أفريقيا بخسارة قاسية أمام كوت ديفوار

لم يكن أحد يتوقع مثل هذا السيناريو لحامل اللقب. منتخب الجزائر يودع كأس أفريقيا من مرحلة المجموعات بهزيمة كبيرة أمام منتخب كوت ديفوار، الذي تأهل للأدوار الإقصائية كأول المجموعة متقدما بنقطة على منتخب غينيا الاستوائية.

بكاء وحسرة على وجوه لاعبي الجزائر بعد الخسارة أمام كوت ديفوار وتوديع كأس أفريقيا من دور المجموعات (20/1/2022)

الصورة تتحدث عن نفسها لم يكن أكبر المتشائمين يتوقع أن الكتيبة الجزائرية ستخرج من كأس أفريقيا محققة نقطة واحدة ومسجلة هدفا وحيدا.

في مفاجأة غير متوقعة، ودع منتخب الجزائر بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا بالكاميرون، مبكرا بعدما تلقى خسارة قاسية 1 / 3 أمام منتخب كوت ديفوار، اليوم الخميس (20 يناير/ كانون الثاني 2022)، في الجولة الثالثة (الأخيرة) لمنافسات المجموعة الخامسة، التي شهدت أيضا تأهل منتخب غينيا الاستوائية لدور الـ16 بفوزه 1 / صفر على منتخب سيراليون.

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حسم منتخب مصر "دربي النيل" وبطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية بفوزه على جاره السوداني 1-صفر، فيما بددت نيجيريا آمال غينيا بيساو بفوز سهل 2-صفر، وتصعد نيجيريا كأول المجموعة بالعلامة الكاملة.

واحتفظ منتخب كوت ديفوار، الفائز باللقب عامي 1992 و2015، بصدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه منتخب غينيا الاستوائية، فيما تجمد رصيد سيراليون عند نقطتين في المركز الثالث، ليودع المسابقة رسميا بعدما عجز عن التأهل ضمن أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعة الست بالدور الأول، فيما يقبع المنتخب الجزائري في مؤخرة الترتيب برصيد نقطة واحدة.

واستغل منتخب كوت ديفوار، الذي ضمن بلوغه الأدوار الإقصائية قبل خوضه المباراة اليوم، الثغرات الدفاعية في منتخب الجزائر، الذي اندفع للهجوم في ظل احتياجه للفوز لضمان الصعود ومواصلة حملة الدفاع عن اللقب، الذي أحرزه منتخب (محاربو الصحراء) في النسخة الماضية التي أقيمت بمصر عام 2019. 

 وافتتح فرانك كيسييه التسجيل لكوت ديفوار في الدقيقة 22، قبل أن يضيف زميلاه إبراهيم سانغاريه ونيكولاس بيبي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 39 و54 على الترتيب.

وجاء هدف منتخب الجزائر الوحيد عن طريق سفيان بن دبكة في الدقيقة 73، معوضا ركلة الجزاء، التي أهدرها رياض محرز في الدقيقة 60. 

وكانت الجزائر بحاجة الى الفوز لبلوغ الدور الثاني بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية بين غينيا الاستوائية وسيراليون، لكنها خيبت الآمال وودعت من الدور الاول بخسارة قاسية هي الثانية توالياً لها في البطولة.

 فرانك كيسييه يفتتح التسجيل لكوت ديفوار في شباك الجزائر بكأس أفريقيا (20/1/2022)

 فرانك كيسييه يفتتح التسجيل لكوت ديفوار في الدقيقة 22، بينما يوسف عطال يحاول منع الهدف وفي الصورة الحارس الجزائري رايس مبولحي، الذي تصدى لأهداف محققة ولولا ذلك لكانت النتيجة أثقل.

غينيا الاستوائية تقصي سيراليون

 وعلى ملعب (ليمبي ستاديوم)، حجز منتخب غينيا الاستوائية مقعده في دور الـ16 عن جدارة واستحقاق، بعدما حقق انتصاره الثاني على التوالي في المجموعة، بفوزه 1 / صفر على سيراليون.

وجاء الهدف الوحيد لمنتخب غينيا الاستوائية، الذي تغلب بالنتيجة ذاتها على الجزائر في الجولة الماضية، عن طريق بابلو جانيت في الدقيقة 38، فيما أضاع كي كامارا ركلة جزاء لسيراليون في الدقيقة 85.

وأنهى منتخب سيراليون اللقاء بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه كوامي كوي في الدقيقة .90 وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يصعد إليها منتخب غينيا الاستوائية للأدوار الإقصائية، بعدما اجتاز دور المجموعات خلال مشاركتيه السابقتين في البطولة خلال نسختي 2012 و2015.

وبذلك، يلتقي منتخب كوت ديفوار في الدور المقبل مع منتخب مصر، صاحب المركز الثاني في المجموعة الرابعة، في حين يلتقي منتخب غينيا الاستوائية مع متصدر ترتيب المجموعة السادسة. 

ص.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

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