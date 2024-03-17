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سياسةالمغرب

الجزائر تندد بـ"مشروع مصادرة ممتلكات سفارتها بالرباط"

١٧ مارس ٢٠٢٤

أدانت وزارة الخارجية الجزائرية ما وصفته بـ "مشروع مُصادرة ممتلكات سفارة الجزائر" بالرباط، بعد تقارير صحفية تحدثت عن "مصادرة العقارات لأغراض توسيع مبان خدمية". ولم تصدر المغرب أي إعلان رسمي حول هذا الموضوع.

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العلاقات الجزائرية المغربية
قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب في آب/أغسطس 2021صورة من: daniel0Z/Zoonar/picture alliance

نددت الجزائر الأحد (17 مارس/ آذار 2024) بـما وصفته بـ"الاستفزازات" التي يقوم بها المغرب بعد تقارير صحافية عن مشروع لمصادرة ممتلكات تابعة للسفارة الجزائرية في الرباط.

وأفاد موقع "مغرب إنتليجنس" الجمعة أن الحكومة المغربية قررت "مصادرة العديد من العقارات والأراضي التابعة للدولة الجزائرية" في العاصمة المغربية "لأغراض توسيع مبان خدمية تابعة لوزارة الشؤون الخارجية بالرباط". ولم تصدر الرباط أي إعلان رسمي حول هذا الموضوع ولم يتسن لوكالة فرانس برس الحصول على تعليق من الخارجية المغربية. 

من جهتها، دانت الخارجية الجزائرية في بيان الأحد "بأشد العبارات وأقواها عملية السلب المتكاملة الأركان"، مضيفة "سترد الحكومة الجزائرية على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة". 

واعتبرت الجزائر أن "المشروع يمثل انتهاكا صارخا لحرمة وواجب حماية الممثليات الدبلوماسية للدول السيّدة، وهي الالتزامات التي يكرسها القانون والعرف الدوليان". 

وقطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في آب/أغسطس 2021، منددة بما وصفته بـ "الأعمال العدائية" من قبل جارتها، لا سيما فيما يتعلق بالصحراء الغربية.

ويدور نزاع منذ عقود بين المغرب وجبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر حول الصحراء الغربية التي تعتبرها الأمم المتحدة من "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي". وتقترح الرباط التي تسيطر على نحو 80% من الصحراء الغربية منحها حكما ذاتيا تحت سيادتها، في حين تطالب جبهة بوليساريو بإجراء استفتاء لتقرير المصير أقرته الأمم المتحدة عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار عام 1991 لكنه لم ينفذ.

ز.أ.ب/ص.ش (د ب أ، أ ف ب)

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