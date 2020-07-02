 الجزائر.. تعليق عقود الزواج وتأجيل ″ليلة العمر″ بسبب كورونا | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 07.07.2020

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منوعات

الجزائر.. تعليق عقود الزواج وتأجيل "ليلة العمر" بسبب كورونا

بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد قرر ولاة 19 ولاية في الجزائر تعليق إبرام عقود الزواج ومنع التجمعات العائلية في المناسبات مثل الأفراح، وهوما يعني تأجيل الزواج حتى إشعار آخر.

كورونا ترك اثارا على كل مناحي الحياة بما في ذلك العلاقات الإجتماعية وحفلات الزواج

كورونا ترك اثاره على كل مناحي الحياة بما في ذلك العلاقات الإجتماعية وحفلات الزواج

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قرر عدد من ولاة الجزائر تعليق إبرام عقود الزواج تفاديا للتجمعات العائلية التي تسببت في ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحيفة " النهار" في موقعها الالكتروني أن ولاة 19 ولاية من أصل 48، بينها الجزائر العاصمة، أصدروا قرارات تقضي بتعليق إبرام عقود الزواج على مستوى مصالح الحالة المدنية بالبلدات حتى إشعار آخر.

وحملت العديد من الجهات مسؤولية تصاعد منحى إصابات فيروس كورونا إلى عدم الالتزام بالتدابير الوقائية التي توصي بها وزارة الصحة ومنها التجمعات العائلية الناجمة عن الأعراس والأفراح خصوصا.

وسجلت الجزائر حتى امس الاثنين (6 يوليو/تموز) 959 حالة وفاة و16 ألفا و404 إصابات، مقابل11884 حالة شفاء، بحسب البيانات الرسمية لوزارة الصحة.

ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ)

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    الموضة الغريبة

    كلما كانت ملابسك بسيطة وأنيقة كلما أعجب بك الطرف الآخر. يمكنك اتباع أحدث صيحات الموضة ولكن اختر منها ما يناسبك ويصلح للمكان الذي تلتقى فيه بالطرف الآخر.

  • Symbolbild Aufnahmeprüfungen an deutschen Unis (Fotolia/igorborodin)

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    وجه المهرج

    لا تضعى المكياج بشكل مبالغ فيه لكي لا تتحولي إلى مهرج. فأغلب الرجال يحبون البساطة في بعض الأحيان، وخاصة في أول لقاء. يمكنك وضع المكياج بشكل بسيط مع اختيار الألوان الهادئة كما لا يفضل وضع العدسات اللاصقة الملونة للعين في أول لقاء.

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    كيف تنجح في أول موعد غرامي .. نصائح بسيطة تساعد على ذلك

    وجبات خفيفة

    يفضل إذا تمت دعوتك في اللقاء الأول للعشاء أن تختار طبقا خفيفا وابتعد عن الأطعمة الدسمة التي تسبب الخمول أو الانتفاخ. تجنب تناول الهامبرغر والمعكرونة والمأكولات التي تحتوي على البصل والثوم أوالفلفل الأحمر الحار.

  • Händewaschen (Colourbox)

    كيف تنجح في أول موعد غرامي .. نصائح بسيطة تساعد على ذلك

    وسواس النظافة

    تجنب النظافة الزائدة التي ربما تجعل الطرف الآخر يعتقد بأنك مصابا بالوسواس أو أنك شخصيا ليس نظيفا. كن بسيطا وتصرف بلباقة ولا تسرف في استخدام مواد التعقيم سواء كانت المناديل المعقمة أو سائل اليدين.

  • Social Media Influencer Leanne Lim Walker (picture-alliance/empics/D. Parry)

    كيف تنجح في أول موعد غرامي .. نصائح بسيطة تساعد على ذلك

    سيلفي طبقى المفضل

    ممنوع تماما التقاط صور سيلفي لنفسك أو مع وجبتك المفضلة. فهذا من التصرفات التي تدمر العلاقة قبل أن تبدأ، في الحقيقة ربما عليك عدم استخدام الهاتف لتصفح وسائل التواصل الإجتماعي أو الرد على رسائل الواتس آب أثناء جلوسك مع الطرف الآخر.

  • Symbolbild Disziplin Pünktlichkeit deutsche Tugenden preußische Tugenden (Colourbox/Y. Iluhin)

    كيف تنجح في أول موعد غرامي .. نصائح بسيطة تساعد على ذلك

    لا تنظر في الساعة

    ليس من قواعد الإتيكيت عموما أن تنظر إلى الساعة من حين لآخر إذا كنت بصحبة أحد ما، فما بالك إذا كنت تجلس مع حبيبتك. فأنت بذلك تعطي لها انطباعا بأنك مللت الجلوس معها أو أنك تريد الانصراف . س.م


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