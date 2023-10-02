الجزائر تعلن قبول النيجر وساطتها لحل الأزمة الناجمة عن الانقلاب

أعلنت وزارة للخارجية الجزائرية اليوم الاثنين (الثاني من سبتمبر/تشرين الأول 2023) في بيان نشرته عبر وسائل الإعلام الرسمية أنّ الحكومة الجزائرية تلقت "عبر وزارة خارجية جمهورية النيجر، مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الجزائرية الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في هذا البلد الشقيق".

وأضاف البيان أن "هذا القبول بالمبادرة الجزائرية يعزز خيار الحل السياسي للأزمة في النيجر ويفتح المجال أمام توفير الشروط الضرورية التي من شأنها أن تسهل إنهاء هذه الأزمة بالطرق السلمية، بما يحفظ مصلحة النيجر والمنطقة برمتها ".

وأوضح البيان أن الرئيس عبد المجيد تبون كلّف وزير الخارجية أخمد عطاف "بالتوجه إلى نيامي في أقرب وقت ممكن بهدف الشروع في مناقشات تحضيرية مع كافة الأطراف المعنية حول سبل تفعيل المبادرة الجزائرية".

ولم يدل المجلس العسكري في النيجر بأي تعليقات حتى ساعة إعداد هذا الخبر.

ويشار إلى أنّ الجزائر أعلنت في 29 آب/أغسطس عن خطة سياسية لحل الأزمة في النيجر تشمل ستة محاور تشمل العودة إلى "النظام الدستوري والديموقراطي" خلال ستة أشهر بقيادة شخصية مدنية متوافق عليها، مع رفض أيّ تدخّل عسكري في الجارة الجنوبية.

وكان عطاف قد أكد خلال إعلان خطة الحل السياسي أن قائد الانقلاب الجنرال عبد الرحمن تياني "يطالب بمرحلة انتقالية تستمرّ ثلاث سنوات كحدّ أقصى" لكن الجزائر اعتبرت أن العملية الانتقالية يمكن أن تتم في ستة أشهر حتى لا يصبح الانقلاب "أمراً واقعاً".

وقالت الجزائر إنها ستقترح ضمانات لجميع أطراف الأزمة وستستضيف مؤتمرا حول التنمية في منطقة الساحل لكنها لم تخض في تفاصيل.

والشهر الماضي قال رئيس نيجيريا بولا تينوبو، رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ( إيكواس ) التي تحاول التفاوض مع المجلس العسكري في النيجر، إنه يسعى من أجل إعادة إرساء النظام الدستوري ومعالجة المشكلات السياسية والاقتصادية في النيجر ورحب بأي دعم لهذه العملية.

ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب، رويترز، د ب أ)