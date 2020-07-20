 الجزائر تطرح مبادرة جديدة حول ليبيا.. فهل تنجح هذه المرة؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 20.07.2020

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سياسة واقتصاد

الجزائر تطرح مبادرة جديدة حول ليبيا.. فهل تنجح هذه المرة؟

تزامنا مع حشد غير مسبوق لقوات حكومة الوفاق في غربي سرت، أعلنت الجزائر عن مبادرة لحل الأزمة الليبية تحظى بدعم الأمم المتحدة. فهل ستنجح هذه المبادرة في انتشال ليبيا من أزمتها أم سيكون مصيرها الفشل مثل مبادرات سابقة؟

مقاتلون تابعون لقوات حكومة الوفاق في من طقة السواني جنوب العاصمة طرابلس

فيما تستعد قوات حكومة الوفاق للهجوم على سرت أعلنت الجزائر عن مبادرة لنزع فتيل الأزمة الليبية.. فهل ستنجح في ذلك؟

تسارعت الأحداث في ليبيا خلال الأسابيع المنصرمة بشكل أثار قلق الأطراف الفاعلة خوفا من تصعيد ميداني بين مصر وتركيا، ما دفع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى اقتراح مبادرة تهدف إلى إيجاد حل للأزمة، يلمح فيها إلى رفض تسليح القبائل وتخوفه من تحول ليبيا إلى "الصومال".

مختارات

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هذه المبادرة جاءت بالتزامن مع "حشد غير مسبوق" لقوات حكومة الوفاق الوطني الليبية في غرب مدينة سرت استعدادا لعملية عسكرية مرتقبة.

لم يعلن تبون عن مضمون المبادرة ولكنه أكد، خلال مقابلة بثها التلفزيون الحكومي، أن اقتراحه يحظى بقبول من الأمم المتحدة، وسيتم تقديمه بالتنسيق مع تونس. وكان في وقت سابق قد التقى الممثلة بالنيابة للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني ويليامز، للحديث حول الأزمة وللمطالبة في تعجيل الحل السياسي.  

ويحظى ملف الأزمة الليبية باهتمام كبير لدى الحكومة الجزائرية، إذ ذكر تبون في لقائه أن هناك تواصلا مستمرا بين وزير الخارجية التركي ونظيره الجزائري. إلا أن نجاح المبادرة مرهون بالظروف الموضوعية الحالية بين دول الإقليم ومدى تقبلها لهذا الاقتراح.

"فرص نجاح ضئيلة"

تعقيدات الأزمة الليبية في السياق الإقليمي والدولي يجعل من فرص نجاح المبادرة الجزائرية ضعيفا، كما يرى المحلل السياسي حسن المومني في حديثه مع DW عربية، لأن "تحقيق وساطة سلمية ناجحة يحتاج إلى ظروف موضوعية متوفرة، أهمها هو التوافق الدولي والإقليمي". ويضيف الخبير إلى أن هناك لاعبين رئيسيين في الأزمة، هما مصر وتركيا، ولهما دور "أكثر فاعلية من الجزائر"، رغم أهمية الأخيرة في المنطقة.

المبادرة الجزائرية ليست الأولى، إذ قدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل نحو شهرين اقتراحا لحل الأزمة. ومن هنا يرى المومني أن المبادرة قد تكون جهدا دبلوماسيا ربما سيشكل حالة تراكمية مع مبادرات أخرى لإيجاد حل للأزمة في نهاية المطاف، ولكن يبقى هذا رهن "التوافق والاستقرار الدولي والإقليمي".

ولعل اهتمام دول من خارج المنطقة بالأزمة الليبية مثل روسيا والولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية، يدفع الجزائر لإيجاد مساحة خاصة بها لإثبات ذاتها؛ كونها إلى جانب تونس، من أكثر المتأثرين من أي تصعيد قادم. ولكن هذا لا يجعل من مبادرتها أكثر أهمية من غيرها، كما يؤكد المومني "لأن هناك حكومات أخرى أكثر فاعلية في الأزمة مثل موسكو وواشنطن والقاهرة وأنقرة. ما يعني أن هناك حاجة إلى تفاهمات بين هذه الأطراف كخطوة أولى من أجل تأسيس ظروف مناسبة لأي حل مستقبلي".  

مصر وتركيا "في انتظار اللعبة الصفرية"

لا شك أن الملف الليبي يعتبر من أهم الملفات السياسية الساخنة الآن لدى دول الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها فرنسا وإيطاليا. إلا أن الاختلاف في المواقف بينهما قد يمنع المبادرة من تحقيق غايتها، كما يجيب المومني، "إذ لن تلقى تأييد كافة الأطراف المعنية".

هذا الرفض قد يمتد أيضا إلى دول أخرى خارج الاتحاد مثل تركيا ومصر، "هاتان الدولتان لازالتا في طور الحماس، وتديران الصراع انطلاقا من اللعبة الصفرية، ولم تصلا بعد إلى مرحلة العقلانية في معالجة الأزمة"، إذ تشهد المنطقة نوعا من التصعيد الدبلوماسي والعسكري بين أنقرة والقاهرة وداعميهما.  

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أردوغان: خطوات مصر في ليبيا غير مشروعة

هل يدعم مؤتمر برلين المبادرة؟

إن الاهتمام الأوروبي بالأزمة الليبية كان واضحا من خلال عقد مؤتمر برلين بدعوة من الأمم المتحدة، والذي تم وصفه بـ "أفضل فرصة منذ عام 2011" لإيجاد حل سياسي، ويرى المومني في المؤتمر محطة مهمة يجب البناء عليها. ولكل الأطراف دور مع اختلاف فعاليتها، وعليه فإن المبادرة الجزائرية وما قبلها من المبادرات الأخرى مثل المصرية والأمريكية هي محاولة لإعادة إحياء ما جاء في المؤتمر، "والعودة به إلى مساره الطبيعي" من أجل خلق عملية سياسية يشارك فيها جميع الأطراف.

ولكن من جهة أخرى فإن إعلان الجزائر عن المبادرة هو تعبير صريح عن عدم نجاح دول مؤتمر برلين، كما يرى المحلل السياسي بلال الشوبكي، "فلو رأت الجزائر أن بإمكان دول مؤتمر برلين تقديم الدعم، لما قدمت المبادرة"، مضيفا أن طرح المبادرة الجزائرية تحت مظلة الأمم المتحدة يعزز القول بأن المؤتمر لن يساند المبادرة. 

ويرى الشوبكي في حوارها مع DW عربية أنّ مؤتمر برلين "لم يراع التباينات السياسية الاقليمية ذات الصلة بليبيا، إذ لم يتم توجيه دعوة إلى الجزائر في مرحلة التخطيط للمؤتمر، فيما دول عربية أخرى مثل مصر والإمارات الداعمة لحفتر كانت حاضرة من البداية، بل إنّ طرفي النزاع الليبي أيضا لم يحضرا المؤتمر في يناير 2020 رغم وجودهما في برلين". فيما مبادرة الرئيس الجزائري وإن كانت غير واضحة المعالم إلا أنّها تقوم على دعوة كل الفاعلين الليبيين إلى حوار مفتوح يقود إلى انتخابات جديدة وبناء دستوري يضمن عدم جر ليبيا إلى مزيد من العنف.

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

السيسي هدف المبادرة الأول 

أبرز ما لوح فيه الرئيس الجزائري خلال إعلانه عن المبادرة هو ضرورة منع تحويل ليبيا إلى "الصومال"، من خلال وقف تسليح القبائل، ولعل ما يقصده تبون في حديثه بالتحديد هو مهرجان القبائل الذي التقى فيه السيسي مجاميع قبلية محسوبة على الجنرال حفتر، وأعلن فيه استعداد الجيش المصري لتدريب "أبناء القبائل عسكريا".

ويؤكد المومني ذلك، بأن هناك نوعا من التنسيق والمحادثات ما بين الجزائر وتركيا، والتقارب بين الطرفين "أكبر بكثير من التقارب بين مصر والجزائر"، رغم أن الأخيرة تطرح نفسها على أنها طرف محايد. 

ويشير المومني إلى أنه "ليس متفائلا" بالمبادرة، ولن تقدم أي تطور جديد كونها فقط محاولة للعب دور في المنطقة، على حد تعبيره، فيما يرى الشوبكي في التحرك الجزائري والتونسي تحركا مدفوعا بتخوفات أمنية على الحدود مع ليبيا، أكثر من كونه تحركا للعب دور إقليمي.

مرام سالم

  • Libyen Tripolis Kämpfe zwischen Milizen (Reuters/H. Amara)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    العاصمة طرابلس

    قوة حماية طرابلس، وهي تحالف يضم مجموعات موالية لحكومة الوفاق. وأبرزها: "كتيبة ثوار طرابلس" وتنتشر في شرق العاصمة ووسطها. قوة الردع: قوات سلفية غير جهادية تتمركز خصوصاً في شرق العاصمة وتقوم بدور الشرطة ولها ميول متشددة. كتيبة أبو سليم: تسيطر خصوصا على حي أبو سليم الشعبي في جنوب العاصمة. كتيبة النواسي: إسلامية موجودة في شرق العاصمة حيث تسيطر خصوصا على القاعدة البحرية.

  • Libyen Khalifa Haftar LNA Poster (Getty Images/AFP/A. Doma)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "الجيش الوطني الليبي"

    قوات اللواء السابق خليفة حفتر المسماة "الجيش الوطني الليبي"، تسيطر على معظم مناطق الشرق من سرت غرباً إلى الحدود المصرية. وتسيطر قوات حفتر على مناطق الهلال النفطي على ساحل المتوسط شمالاً إلى مدينة الكفرة ونواحي سبها جنوباً وتسعى حاليا للسيطرة على طرابلس. قوات حفتر هي الأكثر تسلحا وقوامها بين 30 و45 ألف مقاتل، وضمنهم ضباط سابقون في الجيش الليبي وتشكيلات مسلحة وعناصر قبلية إضافة إلى سلفيين.

  • Libyen Panzerfriedhof (picture alliance/abaca)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    كتائب مصراتة

    فصائل نافذة في مصراتة الواقعة في منتصف الطريق بين مدينتي طرابلس وسرت، وهي معادية للمشير خليفة حفتر ومنقسمة بين مؤيدين ومعارضين لحكومة الوفاق الوطني. والمعارضة منها متحالفة مع فصائل إسلامية موالية للمفتي صادق الغرياني ولخليفة الغويل. وتتواجد بعض هذه الفصائل كذلك في العاصمة. وتسيطر مجموعات من مصراتة على سرت ومحيطها، وتمكنت من تحرير سرت من تنظيم الدولة الإسلامية في نهاية 2016.

  • Libyen Misarata Brigade (picture-alliance/AP Photo)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "فجر ليبيا"

    كان تحالفاً عريضاً لميلشيات إسلامية، يربطها البعض بجماعة الإخوان المسلمين (حزب العدالة والبناء)، وضم ميلشيات "درع ليبيا الوسطى" و"غرفة ثوار طرابلس" وكتائب أخرى من مصراته. في 2014 اندلعت معارك عنيفة بين هذا التحالف و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر، خرج منها حفتر مسيطراً على رقعة كبيرة من التراب الليبي.

  • Libyen | Eine Reise nach Zentan (DW/D. Laribi)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    فصائل منكفئة في الزنتان

    انكفأت فصائل الزنتان بعد طردها من طرابلس في 2014 إلى مدينتها الواقعة جنوب غرب العاصمة. تعارض هذه الفصائل التيارات الإسلامية، ويبقي عدد منها على صلات مع حكومة الوفاق الوطني و"الجيش الوطني الليبي" في الوقت نفسه. وتسيطر هذه الفصائل على حقول النفط في غرب البلاد. وعينت حكومة الوفاق أخيرا ضابطا من الزنتان قائدا عسكريا على المنطقة الغربية.

  • Algerien, Niger & Libyen | Thema Flüchtlinge in der Sahara (picture-alliance/AP Photo/J. Delay)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    جماعات متحركة في الصحراء

    تعتبر فزان أهم منطقة في الجنوب الليبي تنتشر فيها عمليات التهريب والسلاح..وتحدثت تقارير إعلامية عن وجود ما لا يقل عن سبعة فصائل إفريقية، تنحدر من تشاد ومالي والسودان والنيجر والسنغال وبروكينافاسو وموريتانيا، في المناطق الحدودية في الجنوب الليبي. ومن أبرز الجماعات المسلحة في الجنوب الليبي: الطوارق، وجماعات تابعة لقبائل التبو، وجماعات جهادية(القاعدة وداعش) تتنقل على الحدود بين دول الساحل والصحراء.

  • Libyen Islamischer Staat Propaganda Video (picture-alliance/militant video via AP)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "داعش"

    دخل تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف إعلامياً باسم "داعش" ليبيا في تشرين الأول/ أكتوبر 2014. وفي كانون الأول/ديسمبر من نفس العام تبنى التنظيم أول اعتداء بعد تمركزه في البلاد مستغلاً غياب السلطة. ويمارس التنظيم لعبة الكر والفر، كما حقق مكاسب، إذ سيطر في فترات على النوفلية وسرت ودرنة وغيرها، ليعود ويخسر بعض الأراضي. وفي شباط/فبراير 2015 خرج شريط بثه التنظيم الإرهابي يظهر ذبح 21 قبطياً مصرياً.

  • Libyen/ Bengasi/ US-Konsulat (Reuters)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "القاعدة" وأفراخها

    في 2012 قتل أربعة أميركيين بينهم السفير في هجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي. واتهمت واشنطن مجموعة "أنصار الشريعة" المرتبطة بالقاعدة بتنفيذ الاعتداء. وقبل ثلاثة أشهر قضت محكمة أمريكية بسجن أحمد أبو ختالة، الذي يعتقد أنه كان زعيماً لـلمجموعة، لمدة 22 عاماً بعدما دانته بالتورط في الهجوم. وتحدثت تقارير إعلامية أن فصائل تنشط على رقعة واسعة من التراب الليبي مرتبطة بالقاعدة وتعمل تحت مسميات مختلفة.

  • Libyen Sirte Artilleriegeschütz (picture-alliance/dpa/B. Schwinghammer)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    بين 2011 و2018

    ذكرت تقارير للأمم المتحدة أنه يوجد في ليبيا ما يقرب من 29 مليون قطعة سلاح بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة. وبدوره قدر رئيس الوزراء الليبي الأسبق، محمود جبريل، عدد الميلشيات المسلحة بأكثر من 1600 ميليشيا مسلحة، بعد أن كانوا 18 تشكيلاً عسكريا فقط يوم سقوط العاصمة في آب /أغسطس 2011. إعداد: خ.س/ م.س


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