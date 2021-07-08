 الجزائر تتهم المغرب بالتآمر على وحدتها... تصعيد جديد؟ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 16.07.2021

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أخبار

الجزائر تتهم المغرب بالتآمر على وحدتها... تصعيد جديد؟

أدانت الجزائر توزيع المغرب وثيقة على الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز "تتحدث عن حق تقرير المصير للشعب القبائلي"، متهمة الرباط بـ "دعم الجماعات الإرهابية التي تسببت في إراقة دماء الجزائريين خلال العشرية السوداء".

Grenzgebiet Marokko - Algerien in Saidia

 أدانت وزارة الخارجية الجزائرية ما وصفته بـ " الانحراف المغربي الخطير"، قائلة إن التصرف الأخير للممثلية الدبلوماسية المغربية في نيويورك يعد "مؤامرة تحاك ضد وحدة الأمة الجزائرية". وقالت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الجمعة (16 تموز/يوليو 2021): "قامت الممثلية الدبلوماسية المغربية بنيويورك بتوزيع وثيقة رسمية على جميع الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، يكرس محتواها بصفة رسمية انخراط المملكة المغربية في حملة معادية للجزائر، عبر دعم ظاهر وصريح لما تزعم بأنه حق تقرير المصير للشعب القبائلي الذي، حسب المذكرة المذكورة، يتعرض لأطول احتلال أجنبي (...)".

مختارات

يعدّ نزاع الصحراء الغربية أحد النزاعات التي تعقّد الوصول إلى حل فيها، وبعد مرور 45 على اشتعاله، لا يظهر أن الحل قريب المنال، خصوصاً بعد عودة الاشتباكات بين المغرب وجبهة البوليساريو.

تنظر محكمة العدل الأوروبية مجدداً خلال أيام في ملف الصحراء الغربية، إذ تطعن جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر في اتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تتيح للرباط تصدير منتجات زراعية وأسماك من الإقليم المتنازع عليه.

بتغريدة واحدة أحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زلزالاً قد يغير التوازنات الاستراتيجية بشمال إفريقيا. الصحافة الألمانية تابعت باهتمام اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء الغربية واستئناف الرباط للعلاقات مع إسرائيل.

 

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واعتبرت الخارجية الجزائرية أن التصريح المغربي "يتعارض بصفة مباشرة مع المبادئ والاتفاقيات التي تهيكل وتلهم العلاقات الجزائرية المغربية"، وقالت إنه "يتعارض بصفة صارخة مع القانون الدولي والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي".

 وأدانت الخارجية الجزائرية ما وصفته بـ"الانحراف الخطير، بما في ذلك على المملكة المغربية نفسها داخل حدودها المعترف بها دوليا". وقالت الجزائر إنه يحق لها "أن تنتظر توضيحا للموقف الرسمي والنهائي للمملكة المغربية بشأن هذا الحادث" الذي وصفته بـ "بالغ الخطورة".

خ.س/ع.ش (د ب أ) 

  • Soulaiman Raissouni Journalist Marokko

    المغرب والجزائر.. السياسة تُفرّق واعتقال الصحافيين يُوّحد!

    سليمان الريسوني - المغرب

    اعتُقل يوم 22 مايو/أيار 2020 من أمام بيته. كان سليمان الريسوني رئيس تحرير يومية أخبار اليوم وكان معروفا بافتتاحياته الناقدة للسلطات وبنشاطه الحقوقي كما كان من المدافعين عن مؤسس الجريدة توفيق بوعشرين. اتهم باعتداءات جنسية على ناشط مثلي، غير أن لجنة التضامن معه تؤكد أن اعتقاله مرتبط بعمله الصحفي خصوصا مع رفض تمكينه من السراح المؤقت. دخل في إضراب عن الطعام منذ أسابيع وتسود مخاوف كبيرة على حياته.

  • Algerien Journalistin Kenza Khattou

    المغرب والجزائر.. السياسة تُفرّق واعتقال الصحافيين يُوّحد!

    كنزة خاطو - الجزائر

    أوقفت الصحفية كنزة خاطو خلال تصويرها لملاحقات الشرطة الجزائرية للمتظاهرين في إحدى مظاهرات حراك الجزائر في شهر مايو/ أيار 2021. ولاحقها اتهام بالمساس بالوحدة الوطنية، قبل تبرئتها منها وإدانتها بثلاثة أشهر حبسا غير نافذ في تهمة إهانة هيئة نظامية. تعمل خاطو في "راديو إم" المعارض وعرفت بنشاطها القوي في النضال من أجل حرية الصحافة في الجزائر.

  • Algerien Journalist Khaled Drareni

    المغرب والجزائر.. السياسة تُفرّق واعتقال الصحافيين يُوّحد!

    خالد درارني - الجزائر

    حُكم على مدير موقع "قصبة تريبيون" بالسجن ثلاث سنوات شهر أغسطس/آب 2020 بتهم "المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر"، قبل إطلاق سراحه في فبراير/شباط 2021 بعد عدة أشهر من الاعتقال. خلّف اعتقاله والحكم عليه غضبا واسعا وتحوّل إلى أحد رموز الصحافة الحرة خصوصا بعد تصريحات خطيرة أطلقها ضده رئيس البلاد. اعتقل مجددا لبضع ساعات قبل أيام بسبب استمرار تغطيته للمظاهرات.

  • Omar Radi Journalist und Aktivist Marokko

    المغرب والجزائر.. السياسة تُفرّق واعتقال الصحافيين يُوّحد!

    عمر الراضي - المغرب

    وُجهت له تهمة اغتصاب زميلة له في العمل وتهما أخرى تتعلق بالتجسس. نفى الراضي هذه التهم التي ترفضها المنظمات المتضامنة معه أيضا. اعتقُل في 29 يوليو/تموز 2020. بدأت متاعبه مع السلطات عندما اعتُقل لأيام نهاية 2019 بسبب تدوينة انتقد فيها أحد القضاة، ولاحقا اتهمت أمنستي السلطات بالتجسس عليه عبر تكنولوجيا إسرائيلية. اشتهر بالتحقيقات الاستقصائية وكان يعمل قبل اعتقاله على تحقيق يخص نزع ملكية الأراضي.

  • Algerien Journalist Rabah Kareche

    المغرب والجزائر.. السياسة تُفرّق واعتقال الصحافيين يُوّحد!

    رابح كاريش ـ الجزائر

    اعتُقل يوم 19 أبريل/نيسان 2021. مراسل يومية ليبرتيه الناطقة بالفرنسية. تتهم السلطات الجزائرية رابح كاريش بتهم خطيرة منها "استخدام وسائل مختلفة لتقويض الأمن والوحدة الوطنية"، بعد تغطيته لاحتجاجات مواطنين يرفضون التقسيم الإقليمي الجديد في منطقة تمنراست. صحيفته وصفت الاتهامات بـ"الكاذبة"، ومراسلون بلا حدود اعتبرت أنه لم يقم سوى بواجبه الصحفي.

  • Journalist Taoufik Bouachrine

    المغرب والجزائر.. السياسة تُفرّق واعتقال الصحافيين يُوّحد!

    توفيق بوعشرين - المغرب

    خلقت قضيته ضجة واسعة بسبب خطورة الاتهامات الموجهة إليه. أدين بوعشرين، مؤسس "أخبار اليوم"، بالسجن 15 عاما بعد جلسات مطولة بتهم منها "الاتجار بالبشر" بعد شكاوى من سيدات ضده. غير أن تقريراً للأمم المتحدة اعتبر اعتقاله "تعسفيا"، ودعا إلى الإفراج عنه، كما طالبت مراسلون بلا حدود بالإفراج عنه. تبنت "أخبار اليوم" المتوقفة عن الصدور خطا تحريريا ناقدا للسلطات وكانت تعتبر من آخر المنابر المستقلة في المغرب.

  • Marokko Demo für Versammlungsfreiheit in Rabat

    المغرب والجزائر.. السياسة تُفرّق واعتقال الصحافيين يُوّحد!

    "يوتوبرز" ومدونون في المغرب

    اعتُقل عبد الكبير الحر، أحد نشطاء صفحة رصد في المغرب، صيف 2017، وأدين بالسجن أربع سنوات بتهم الإشادة بـ"أعمال إرهابية" و"التحريض عن العصيان"، كما أدين اليوتوبر محمد السكاكي المعروف بـ"مول الكاسكيطة" بالسجن أربع سنوات نهاية 2019 بتهمة إهانة الملك، وأدين اليوتوبر الآخر محمد بودوح الملقب بـ"مول الحانوت" بالسجن ثلاث سنوات بداية 2020 بتهم مشابهة فضلا عن آخرين.

  • Algerien Proteste in Algier

    المغرب والجزائر.. السياسة تُفرّق واعتقال الصحافيين يُوّحد!

    مدونون ونشطاء في الجزائر

    أدين المدون عبد الحكيم ستوان، بستة أشهر حبسا نافذا شهر مارس/آذار الماضي بسبب مقال انتقد فيه بشدة رئيس المجلس الشعبي الوطني المحل سليمان شنين. كما لا يزال الناشط نور الدين التونسي الذي اشتهر بالتبليغ عن الفساد معتقلا بعد الحكم عليه بسنة حبسا نافذا، بينما أفرج القضاء مؤخرا عن الصحافي والحقوقي محمد بودور بعدما عانى من الاعتقال منذ عام 2018 بسبب نشاطه الصحفي. إعداد: أ.ح


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