الجزائر تتهم المغرب بالتآمر على وحدتها... تصعيد جديد؟

أدانت وزارة الخارجية الجزائرية ما وصفته بـ " الانحراف المغربي الخطير"، قائلة إن التصرف الأخير للممثلية الدبلوماسية المغربية في نيويورك يعد "مؤامرة تحاك ضد وحدة الأمة الجزائرية". وقالت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الجمعة (16 تموز/يوليو 2021): "قامت الممثلية الدبلوماسية المغربية بنيويورك بتوزيع وثيقة رسمية على جميع الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، يكرس محتواها بصفة رسمية انخراط المملكة المغربية في حملة معادية للجزائر، عبر دعم ظاهر وصريح لما تزعم بأنه حق تقرير المصير للشعب القبائلي الذي، حسب المذكرة المذكورة، يتعرض لأطول احتلال أجنبي (...)".

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واعتبرت الخارجية الجزائرية أن التصريح المغربي "يتعارض بصفة مباشرة مع المبادئ والاتفاقيات التي تهيكل وتلهم العلاقات الجزائرية المغربية"، وقالت إنه "يتعارض بصفة صارخة مع القانون الدولي والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي".

وأدانت الخارجية الجزائرية ما وصفته بـ"الانحراف الخطير، بما في ذلك على المملكة المغربية نفسها داخل حدودها المعترف بها دوليا". وقالت الجزائر إنه يحق لها "أن تنتظر توضيحا للموقف الرسمي والنهائي للمملكة المغربية بشأن هذا الحادث" الذي وصفته بـ "بالغ الخطورة".

خ.س/ع.ش (د ب أ)