 الجزائر: تبون يحلّ البرلمان ويصدر عفواً عن معتقلين من الحراك | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.02.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

الجزائر: تبون يحلّ البرلمان ويصدر عفواً عن معتقلين من الحراك

في خطاب وجهه للجزائريين بعد رحلة العلاج الثانية في ألمانيا وبمناسبة الاحتفال بـ"يوم الشهيد"، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة. كما أصدر عفوا رئاسيا عن معتقلين من الحراك.

جزائريون يتابعون خطاب الرئيس تبون والذي أعلن فيه حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة.

جزائريون يتابعون خطاب الرئيس تبون والذي أعلن فيه حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة.

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون في خطاب متلفز الخميس (18 فبراير/ شباط 2021) أنّه قرّر حلّ البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة. كما أصدر عفواً عن معتقلين من ناشطي الحراك، مشيرا إلى نيته لإجراء تعديل حكومي في غضون 48 ساعة.

مختارات

صدرت بالجزائر أحكام نهائية بقضيتي التمويل الخفي لحملة بوتفليقة الرئاسية وتجميع السيارات، اللتين ضمتا مسؤولين كبارا مثل أحمد أويحيي، وعبد المالك سلال وأبرز رجال الأعمال، وبرأت المحكمة المحافظة السابقة لبومرداس.

وقال تبّون في خطابه"كنا قد قلصنا من صلاحيات رئيس الجمهورية وقوينا من صلاحيات البرلمان، ولذلك قررت حل المجلس الشعبي الوطني الحالي (البرلمان) وسنمر مباشرة إلى انتخابات خالية من المال الفاسد وغير الفاسد". كما شدّد على "ضرورة فتح الأبواب للشباب، كي يكون للشّباب وزنه السياسي يجب أن يقتحم المؤسسات السياسية".

وأضاف تبون "قرّرت أنّه في غضون 48 ساعة كحدّ أقصى سيكون هناك تعديل حكومي سأعلن عنه غداً أو بعد غد يشمل القطاعات التي يشعر المواطنون، ونحن أيضاً، أنّ هناك نقصاً في تأديتها".

وذكر الرئيس الجزائري أنه أصدر عفوا عن حوالي 30 شخصاً من الحراك صدر بحقهم حكم نهائي، وعن آخرين لم يصدر بحقهم حكم بعد، مشيرا إلى أن عددهم الإجمالي يتراوح بين 55 و60 فرداً.

وكشف تبون في خطابه أن بلاده توصلت لاتفاق مع روسيا لإنتاج لقاح "سبوتنيك في" في الجزائر في غضون 6 أو 7 أشهر. وأوضح أن إنتاج اللقاح الروسي في الجزائر سيوجه لدعم الأشقاء في أفريقيا وغير أفريقيا بعد تلبية الحاجيات الوطنية.

وأكد الرئيس الجزائري الذي كان هو نفسه ضحية لفيروس كورونا وتلقى العلاج في ألمانيا، أن الجزائر كانت من بين الدول السباقة في العالم لاتخاذ إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا كغلق المجال الجوي رغم الانتقادات التي طالتها من بعض الأطراف في الخارج.

مشاهدة الفيديو 26:44

مقاطعة قياسية للاستفتاء الدستوري في الجزائر..ما الدلالات؟

وعدد تبون الإنجازات التي حققها منذ انتخابه رئيسا للجزائر في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2019، مؤكدا أنه بدأ بتنفيذ الالتزامات التي وعد بها في الحملة الانتخابية كتعديل الدستور، وإعفاء ذوي الدخل الضعيف من دفع الضرائب، ومساعدة السكان الفقراء.

في سياق متصل، قضت محكمة جزائرية مساء الخميس بالاعدام لعبد المالك حمزاوي، المتهم الرئيسي في قضية دليل تسلّق الجبال الفرنسي إيرفيه غورديل الذي خطفه جهاديون وقطعوا رأسه في الجزائر في 2014، فيما برأت المحكمة خمسة مرافقين للدليل السياحي وشخصًا سادسًا حوكموا بتهمة "عدم التبليغ عن الجناية"، بحسب مراسل لوكالة فرانس برس في المحكمة.
 

ع.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

مشاهدة الفيديو 19:58

جهود مكافحة الفساد في الجزائر.. هل ترضي الجزائريين؟

مواضيع ذات صلة

إدانة أممية وبريطانية بعد ظهور مقاطع مسربة لابنة حاكم دبي المحتجزة 17.02.2021

أعرب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب عن أمله في إظهار أدلّة تبيّن أن الأميرة لطيفة، ابنة حاكم دبي، لا تزال على قيد الحياة. وأضاف المسؤول البريطاني أنه سيدعم مكتب حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في إجراءات للكشف عن مصير الأميرة المحتجزة.

Algerien Präsident Abdelmadjid Tebboune

تبون يجري عملية جراحية في ألمانيا وسيعود للجزائر خلال أيام 20.01.2021

الرئاسة الجزائرية تعلن عن عملية جراحية أجراها الرئيس عبد المجيد تبون في القدم في ألمانيا "كُللت بالنجاح" وسيعود "خلال الأيام القادمة" إلى الجزائر. وهي ثانية رحلة علاجية لتبون في ألمانيا خلال وقت قصير.

Deutschland Neuburg | Impfen beim Hausarzt

تقرير: أولوية اللقاح اخترقت في تسع ولايات ألمانية على الأقل 12.02.2021

في تقرير حصري لوكالة الأنباء الألمانية، تبيّن أن قواعد أولوية منح اللقاح تمّ خرقها في تسع ولايات من أصل ستة عشر ولاية ألمانية على الأقل، ما أحدث جدلا كبيرا حول طريقة التعامل مع اللقاحات التي تخلف أصحابها عن موعد أخذها.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  