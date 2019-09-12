الجزائر: بن صالح يحدد 12 ديسمبر موعدا للاستحقاق الرئاسي

أعلن رئيس الدولة الجزائري الانتقالي عبد القادر بن صالح اليوم الأحد (15 أيلول/سبتمبر 2019) إجراء الانتخابات الرئاسية يوم الخميس الموافق 12 كانون الأول/ ديسمبر المقبل. وأعلن بن صالح في خطاب موجه للامة اليوم الأحد استدعاء الهيئة الناخبة وهي مجموع الناخبين من المواطنين، استعدادا للانتخابات الرئاسية.

وكان بن صالح وقع السبت على القانونين العضويين المتعلقين بالسلطة المستقلة للانتخابات وبنظام الانتخابات، وذلك بعد "استيفاء كل الإجراءات التي ينص عليها الدستور، وبعد أن بلغ المجلس الدستوري رأيه حولها لرئيس الدولة".

كما أنهى بن صالح، مهام الأمين العام للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات فؤاد مخلوف. وجرى اليوم أيضا تزكية وزير العدل الأسبق، محمد شرفي، رئيسا للهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وكان الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الجزائري قد صرح في وقت سابق بأنه "من الأجدر استدعاء الهيئة الناخبة في 15 أيلول/ سبتمبر" من أجل إجراء "الانتخابات الرئاسية التي تعد مطلبا شعبيا في آجال معقولة".

وسبق أن حدد الرابع من تموز/يوليو موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية واختيار خلف للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. لكن هذا التاريخ ألغي بعد عدم تقدم أي مرشح.

ح.ع.ح/أ.ح (د.ب.أ)