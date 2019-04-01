الجزائر: المجلس الدستوري يعلن شغور منصب الرئيس رسميا

أعلن رئيس المجلس الدستوري في الجزائر الطيب بلعيز المعين مؤخرا من قبل الرّئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة اليوم الاربعاء (الثالث من نيسان/ابريل 2019) ثبوت شغور منصب الرّئيس وذلك لتأكيد استقالة الرئيس بوتفليقة أو لدخول الاستقالة حيز التنفيذ النهائي.

وأخطر المجلس البرلمان رسميا بثبوت حالة شغور منصب الرئيس، حيث سيتم نشر خبر الشغور في الجريدة الرسمية. وجاء ذلك بعد اجتماع أعضاء المجلس لتأكيد حالة الشّغور الرسمي لمنصب رئيس الجمهورية.

واجتمع المجلس الدستوري بعد يوم من تقديم بوتفليقة رسالة استقالته للطيب بلعيز، ليضع حدا لولايته الرّابعة قبل انتهائها رسميا يوم 28 نيسان /أبريل الجاري. وأعلن المجلس في قراره "تُبلغ اليوم شهادة التصريح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية الى البرلمان طبقا للمادة 102 الفقرة 5 من الدستور"، على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية وفق التلفزيون الرسمي الجزائري.

في غضون ذلك، احتفل الجزائريون باستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد أن أمضى نحو عشرين عاما في الحكم، متعهّدين بمواصلة الاحتجاجات للمطالبة بتغيير جذري للنظام السياسي.

وقّدم بوتفليقة استقالته الثلاثاء تحت ضغط الشارع وإثر تخلي الجيش عنه، وقد أوردت وسائل الإعلام الجزائرية مساء الثلاثاء أن بوتفليقة أبلغ المجلس الدستوري باستقالته "ابتداء من تاريخ اليوم".

ح.ع.ح/أ.ح(د.ب.أ/أ.ف.ب)