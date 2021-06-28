 الجزائر.. ″الإساءة للرموز″ محاولة للتشويش على الحراك؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 28.06.2021

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سياسة واقتصاد

الجزائر.. "الإساءة للرموز" محاولة للتشويش على الحراك؟

بعد تصريحاته المثيرة عن الأمير عبد القادر، أثار سجن النائب السابق، نور الدين آيت حمودة، الجدل في الجزائر. ففي حين انتقد البعض الإساءة للرموز الوطنية، ربط آخرون ذلك بمحاولات إحداث "فتنة" بين الشعب وإلهائهم عن الحراك.

جانب من مظاهرات الحراك الجزائري، أرشيف

جانب من مظاهرات الحراك الجزائري، أرشيف

بعد تصريحات تلفزيوونية أساء خلالها للأمير عبد القادر الجزائري بعد وصفه بـ "الخائن"، أودع النائب الجزائري السابق، نور الدين آيت حمودة، الحبس المؤقت، على خلفية تصريحات اعتبرت "مساسا برموز الدولة والثورة". وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين على صفحتها على فيسبوك أن "قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد في العاصمة أمر بوضع عمران آيت حمودة المعروف بنور الدين في الحبس المؤقت". وأضافت اللجنة أن لائحة الاتهام تتضمن "المساس برموز الدولة والثورة (حرب الاستقلال) وإهانة رئيس جمهورية سابق والمساس بالوحدة الوطنية".

مختارات

شكلت نسبة المقاطعة القياسية السمة الأبرز في الانتخابات التشريعية الجزائرية في تكرار لسيناريو الاستفتاء على الدستور الذي شهد بدوره عزوف الناخبين، ما يُكرس القطيعة بين قطاعات واسعة من الشعب الجزائري ومؤسسات النظام.

الشرطة الجزائرية توقف رموزا من الحراك، قبيل الانتخابات الشتريعية التي يسعى من خلالها النظام كسب شرعية جديدة، في ظل رفضها من قبل النشطاء وجزء من المعارضة.

وسائل إعلام محلية أفادت بأن تحرك العدالة ضد النائب السابق جاء بعد عدد من الشكاوى تقدم بها محامون، بعد برنامج بثه تلفزيون "الحياة" طعن من خلاله آيت حمودة، في رموز وشخصيات وطنية شكك في نزاهتها، منها الأمير عبد القادر، الذي يعد شخصية تاريخية تحظى بتقدير كبير في البلاد ويوصف في التاريخ الجزائري بـ"مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة". كما اتّهم آيت حمودة خلال نفس البرنامج الرئيس الجزائري الأسبق هواري بومدين والقيادي الوطني مصالي الحاج بالخيانة.

معارك ضد الموتى!

تداول الجزائريون تسجيلا مصورا للسياسي الجزائري، نور الدين آيت حمودة تضمن تصريحاته عن الأمير عبد القادر الجزائري. تصريحاته هذه تسببت في موجة سخط واسعة عبر وسائل إعلام جزائرية ومواقع التواصل الاجتماعي، كما تسببت في تعليق بث جميع برامج تلفزيون "الحياة" لمدة أسبوع مع إرفاق القرار بإنذار للقناة التلفزيونية.

من جانبه رد حفيد الأمير عبد القادر على تصريحات واتهامات ٱيت حمودة، في مقابلة تلفزيونية مطولة له مع قناة الشروق الجزائرية، طالب فيها النائب السابق بالإعتذار عن ما وصفه من جانبه بـ الإفتراء: "أنت تفتري وعليك أن تعتذر".

اختلفت آراء الجزائرين حول سجن آيت حمودة بتهمة الإساءة للرموز الوطنية، فمنهم من رأى أنه فعل يستحق العقاب، خاصة وأنه استهدف شخصية تاريخية مثل الأمير عبد القادر. في حين اعتبره آخرون "تكميما للأفواه" وكان يتوجب الرد عليه بحقائق ومراجعات تاريخية، كما كتبت الإعلامية الجزائرية، حسينة أوشان في تغريدة على "تويتر“:

من جانبه كتب الصحافي الجزائري، عثمان الحياني، في تدوينة على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، انتقد فيها تصريحات آيت حمودة الذي وصفه بأنه شخص "عندما خسر معاركه السياسية، بدأ يقاتل الموتى".

من جهة أخرى حذر البعض من أن سجن آيت حمودة لا يمثل سوى محاولة من النظام لتقسيم الحراك و إضعافه عبر الاستقطاب الأيديولوجي والمناطقي، كما كتب حسين دجيدل في تدوينة على فيسبوك: 

عرقلة الحراك

في حين كشف آخرون عن الهدف من وراء مثل هذه الأفعال، حيث أوضح المؤرخ الجزائري، رابح لونيسي في حوار له مع صحيفة "الوسط" أن تخوين الأمير عبد القادر هو "تكرار للخطاب الاستعماري الفرنسي“. كما قال المؤرخ الجزائري إن " (…) ضرب الرموز الوطنية هو لعبة دنيئة من أجل إشعال حرب ذاكرة بين الجزائريين وكتمهيد لحرب أهلية(...)“.

من جهة أخرى استعرض بعض نشطاء الحراك، مجموعة من الأحداث التي توالت خلال الفترة الماضية، منها تصريحات آيت حمودة وسجنه واعتبروها محاولة للإلهاء عن العودة إلى الشارع ومواصلة الحراك.

يذكر أن قانوناً صدر عام 2012 أنهى احتكار الدولة للإعلام السمعي والبصري الذي امتدّ نحو خمسة عقود. وتأسّست مذاك أكثر من خمسين قناة تلفزيونية، لكنّ بعضها، ومن بينها "الحياة"، حصلت فقط على اعتماد مؤقت لفتح مكاتب  في الجزائر. وتعتزم السلطات وضع حدّ لنشاط قنوات التلفزة غير المقيمة، على غرار "الحياة"، ما سيجعلها قنوات أجنبية. فهل تعيد هذه الخطوة احتكار الدولة للإعلام في الجزائر؟

إيمان ملوك

  • Algerien Demonstration (Getty Images/R. Kramdi)

    عام على حراك الجزائر.. مطالب تحققت وأخرى على قائمة الانتظار

    أول المطالب "لا للعهدة الخامسة"

    كان لإعلان ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، وقع الصدمة في الجزائر، ما خلق حالة غليان، بدأ على مواقع التواصل الاجتماعي ثم انتقل إلى احتجاجات ميدانية عارمة. الاحتجاجات التي انطلقت منذ 22 شباط/ فبراير2019 عمت معظم مدن الجزائر للمطالبة في بادي الأمر بعدم ترشح الرئيس بوتفليقة. وعبر المتظاهرون عن رفضهم من خلال ترديد شعارات مختلفة، أبرزها "لا للعهدة الخامسة".

  • Wahlen in Algerien Präsident Abd al-Aziz Bouteflika (picture-alliance/dpa/S. Djarboub)

    عام على حراك الجزائر.. مطالب تحققت وأخرى على قائمة الانتظار

    تأجيل الانتخابات الرئاسية

    مع تواصل الاحتجاجات أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في 11 مارس/ آذار 2019 تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في 18 من أبريل/ نيسان2019، كما أعلن عن عدوله عن الترشح لولاية خامسة ودعا إلى تشكيل حكومة جديدة. لم تثنِ هذه القرارات المتظاهرين عن مواصلة حراكهم ضد بوتفليقة، البالغ من العمر 82 عاماً، والذي يعاني من تداعيات جلطة دماغية أصيب بها عام 2013، أقعدته على كرسي متحرك منذ أعوام.

  • Algerien Algier Präsidentschaftswahl Proteste (Getty Images/AFP)

    عام على حراك الجزائر.. مطالب تحققت وأخرى على قائمة الانتظار

    إعادة السلطة للشعب

    بعد دخول الاحتجاجات أسبوعها السادس، احتشد مئات الآلاف من الجزائرين في مختلف الولايات، في السّاحات الرّئيسية بالبلاد، مطالبين برحيل النّظام الحاكم وتفعيل المادة 07، التي تنص على أن الشّعب هو مصدر كل سلطة. من جهته أعلن رئيس أركان الجيش، أحمد قايد صالح، أن حل الأزمة في البلاد يكمن في تفعيل المادة 102، التي تنص على إعلان شغور منصب الرّئيس.

  • Demonstration gegen die Regierung in Algier (AFP/Getty Images/R. Kramdi)

    عام على حراك الجزائر.. مطالب تحققت وأخرى على قائمة الانتظار

    رفع سفق المطالب

    تواصلت الاحتجاجات، التي اتسمت بالسلمية واعتبرت الأكبر منذ تولي عبد العزيز بوتفليقة سدة الحكم عام 1999. لكن بعد أن أعلن بوتفليقة عن تشكيل حكومة جديدة في 31 مارس/ آذار 2019، احتفظ فيها بمنصب وزير الدفاع وتضمنت أسماء أخرى من النظام القديم، أبرزهم نائب وزير الدفاع أحمد قايد صالح، شهدت العاصمة الجزائرية ومدن أخرى تظاهر الآلافِ من الجزائريين الذي رفعوا سقفَ مطالبِهم إلى "إسقاطِ النظام".

  • Abdelaziz Bouteflika, Präsident Algerien (picture-alliance/K. Mohamed)

    عام على حراك الجزائر.. مطالب تحققت وأخرى على قائمة الانتظار

    بوتفليقة يستسلم لضغط الشارع

    لكن استمرار الحراك الشعبي المطالب بإنهاء حكم الرئيس بوتفليقة ورحيل رموز نظامه، وإصرار قائد الجيش على رحيل بوتفليقة، من خلال تطبيق المواد 7 و8 و 102 من الدستور، زاد من تأزيم الوضع في الجزائر. وبعد أن أمضى نحو عشرين عاماً في الحكم، قدم عبد العزيز بوتفليقة استقالته في الثاني من نيسان/ أبريل 2019، مستسلما أمام ضغط الشارع.

  • Algerien SAID Bouteflika - Bruder des EX-Präsidenten - festgenommen (Imago Images/Zuma/B. Bensalem)

    عام على حراك الجزائر.. مطالب تحققت وأخرى على قائمة الانتظار

    مواصلة الحراك الشعبي

    رغم دفع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى تقديم إستقالته، والتسبب في سجن عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال بتهمة الفساد، منهم سعيد بوتفليقة الشقيق الأصغر لعبد العزيز بوتفليقة، يواصل المحتجون المطالبة بتفكيك النظام ورحيل رموزه. لكن الكثيرين يتساءلون عن الاتجاه الذي ينبغي أن تتخذه الحركة الاحتجاجية منذ انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون وبدء عمل حكومته.

  • Algerien Abdelmadjid Tebboune, neu gewählter Präsident (Reuters/R. Boudina)

    عام على حراك الجزائر.. مطالب تحققت وأخرى على قائمة الانتظار

    كسب ودً المحتجين

    بمجرد انتخابه في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019 في اقتراع رفضه الحراك، وقاطعه غالبية الجزائريين، وعد الرئيس عبد المجيد تبون بتعديل الدستور وشكل لجنة من الخبراء لإعداد مسودة ستعرض للاستفتاء الشعبي. وبدأ الرئيس الذي يحاول كسب ودَ المحتجين مشاورات مع شخصيات سياسية بعضها محسوب على الحراك من أجل الوصول إلى "دستور توافقي". إعداد: إيمان ملوك.