 الجزائر: أنباء كاذبة تجد رواجا واسعا رغم نفيها رسميا | أخبار | DW | 18.08.2019

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أخبار

الجزائر: أنباء كاذبة تجد رواجا واسعا رغم نفيها رسميا

انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي ويوتيوب في الجزائر أنباء كاذبة تحدثت عن أن وزير الطاقة الألماني بيتر ألتماير قد قال إن فرنسا منعت ألمانيا من إقامة مشروع للطاقة الشمسية في صحراء الجزائر وذلك منعا للتنمية في البلد.

Buckendorf - Solaranlage (picture-alliance/imageBROKER/F. Bienenwald)

تداول عشرات الآلاف من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي باللغة العربية مقطعاً مصوّراً يدّعي معدّوه أن وزير الطاقة الألماني اتّهم فرنسا بعرقلة مشروع كبير لإنتاج الطاقة في الجزائر لحرمان هذا البلد من منافعه الاقتصاديّة، لكن هذا الخبر لا أساس له من الصحّة.  

ويتضمن المقطع تقريرا بعنوان "ZDF الألمانية تكشف إجهاض فرنسا لأكبر مشروع للألواح الشمسية"، يعلن عن "معلومات وحقائق خطرة حول تآمر فرنسا على إفشال وإجهاض  أكبر مشروع لإنتاج الطاقة في العالم كان مقرراً إقامته في الصحراء الجزائرية"، وهو مشروع "ديزير تيك".

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لم تعد الشمس والرياح مصادر صديقة للبيئة فحسب عند توليد الكهرباء بل إنها أرخص سعرا أيضا مقارنة بالفحم والمفاعلات النووية. ويتوقع الخبراء المزيد من التراجع في الأسعار لاسيما مع زيادة دعم هذا القطاع. (20.09.2012)

عندما يتحدث المرء عن الطاقة الشمسية فإن أول ما يخطر في البال هو تحويلها إلى كهرباء عن طريق الخلايا الضوئية، إلا أن هذه التقنية أضحت قديمة بسبب أدائها الضعيف وكلفتها العالية. (13.03.2008)

وينقل عن وزير الطاقة الألماني قوله للقناة الألمانية "كنا نريد الاستثمار مع الجزائر في أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم في الصحراء الجزائريّة، كان بإمكان الجزائر أن تزوّد أوروبا بالطاقة الكهربائية وتجني الملايين من الدولارات... لكن الحكومات السابقة رفضت لأن فرنسا عارضت الفكرة بشدّة لكي لا تستطيع الجزائر النموّ وتنويع الاقتصاد والخروج من التبعية". ونال المقطع هذا وحده أكثر من 47 ألف مشاركة وقرابة 800 ألف مشاهدة، كما حصد آلاف المشاركات والمشاهدات.     

لكن التقرير المزيف لا يذكر اسم وزير الطاقة الألماني، فيما تظهر الصورة الواردة فيه وزير الاقتصاد والطاقة الألماني  بيتر ألتايمر.

بحسب ما وقع عليه فريق تقصّي صحّة الأخبار باللغة العربية في وكالة فرانس برس، نشرت قناة "الجزائريّة" التي يظهر شعارها في أعلى المقطع، التقرير في 18 نيسان/أبريل من العام الجاري. وهي قناة رقميّة ظهرت بعد أيام من استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثالث من الشهر ذاته تحت ضغط الشارع وبعد تخلّي الجيش عنه.

وأرشد البحث عن مضامين مشابهة بُثّت على يوتيوب في اليوم نفسه إنّما قبل ساعات، بعنوان "شاهد ماذا قال الوزير الألماني عن المشروع الجزائري الأضخم في العالم"، ناقلا تصريحات وزير الطاقة ذاتها منسوبة أيضاً إلى قناة ZDF، وهي القناة التلفزيونية الثانية الألمانية العامة . وأمكن أيضاً العثور على  نشر في صباح اليوم نفسه بعنوان "فرنسا تآمرت على الجزائر وأجهضت أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم".

يذكر أن "ديزير تيك" مشروع ضخم لا يقتصر على بناء محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في صحراء الجزائر فحسب، بل يطمح للاستفادة من صحاري شمال إفريقيا والشرق الأوسط كمقدمة لتعميم الفكرة على كلّ صحاري العالم بهدف توليد الطاقة النظيفة، على ما يوضح  العضو في هيئة الإشراف على المشروع . وأطلقت فكرة المشروع في العام 2009، لكنه حتى الآن لم يتحقّق.

ويقال إن ما يعيق تنفيذ المشروع هو نقص التمويل من قبل المصارف بسبب ضعف جدواه الاقتصادية برأيها. وهذا ما حمل المسؤولين عن المشروع إلى تعديل خطّتهم، ولا سيما البدء بنموذج صغير يُدرّ عائدات مالية سريعة.

من جانب آخر، علّق  الصحافي ديفيد كوربيه من مكتب وكالة فرانس برس على ما نُسب إلى الوزير بالقول إن "تصريحات كهذه، لو كانت صحيحة، لكانت أثارت اهتماماً كبيراَ، نظراً لخطورة الانتقادات الموجّهة لفرنسا مباشرة فيها"، مضيفا "لكانت انتقادات كهذه بمثابة قنبلة". ولم يعثر صحافيو فرانس برس في برلين في الصحافة الألمانية على "أي أثر" للتصريحات المنسوبة إلى الوزير ألتماير.

من جانبها، أصدرت السفارة الألمانية في الجزائر بيانا نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك مساء 18 نيسان/أبريل، بعد ساعات على بدء انتشار الخبر المضلّل، نفت فيه ما نُسب للوزير. وجاء في البيان "التصريحات المنسوبة لوزير الاقتصاد والطاقة الألماني، السيد بيتر ألتماير، حول مشروع "ديزر تيك" و التي نشرتها بعض صفحات الفيسبوك و الصحافة الإلكترونية، غير صحيحة". ووصف البيان هذه الأخبار بأنها "فايك نيوز، أي أخبار كاذبة". ورغم هذا النفي، ورغم عدم وجود أثر للتصريحات المزعومة، ما زال تداول المقطع مستمرّاً حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.

ح.ع.ح/إ.ف(أ.ف.ب)

  • Bundeskanzleramt mit Solarmodulen

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  • Deutschland Solarsiedlung von Rolf Disch in Freiburg

    الطاقة الشمسية كمصدر مهم للإمداد بالكهرباء

    هذه واحدة من أوائل مستعمرات الطاقة الزائدة في العالم، وشيدت في فرايبوغ عام 2006. تنتج طاقة تزيد عن استهلاكها. ويتم شحن السيارات الكهربائية بالفائض، والباقي يذهب إلي الشبكة العامة.

  • Solaranlagen in Kunming China

    الطاقة الشمسية كمصدر مهم للإمداد بالكهرباء

    ويزداد أيضا اعتماد الصين على الطاقة المتجددة. والصين هي الأولى عالميا في تسخين المياه بالطاقة الشمسية، وفي تركيب وحدات الخلايا الضوئية "فوتوفولتايك". منظر الألواح الزرقاء على الأسطح أصبح مألوفا هناك.

  • Bildergalerie Solarenergie - Marokko

    الطاقة الشمسية كمصدر مهم للإمداد بالكهرباء

    كما بدأ المغرب في الاعتماد على الطاقة الشمسية وتخفيض وارداته من النفط والغاز. وانطلق العمل في محطة إنتاج الطاقة الشمسية الحرارية في مدينة ورزازات. تقنية تعتبر فعالة بالنسبة للمناطق المشمسة.

  • Äthiopien Solar

    الطاقة الشمسية كمصدر مهم للإمداد بالكهرباء

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  • Intersolar 2014 in München

    الطاقة الشمسية كمصدر مهم للإمداد بالكهرباء

    تساعد البطاريات علي تخزين الطاقة الشمسية لاستخدامها ليلا. لذلك يتزايد الطلب على وسائل التخزين في معارض الطاقة، مثلما هو الحال في معرض "انترسولار أوروبا" في مدينة ميونيخ الألمانية.

  • Abu Dhabi Solar Impulse 2 startet zur Weltumrundung

    الطاقة الشمسية كمصدر مهم للإمداد بالكهرباء

    تجوب العالم حاليا "سولار إمبلس 2"، وهي عبارة عن طائرة تجريبية خفيفة تستخدم الخلايا الشمسية، وبطاريات ومحركات كهربائية موفرة في استهلاك الطاقة. وتظهر الطائرة أن الأحلام الكبيرة يمكن أن تتحقق.

    الكاتب: جيرو رويتر/ مي قمرة


مختارات

الطاقة الشمسية كمصدر مهم للإمداد بالكهرباء

يجب النجاح في التخلي عن استخدام الطاقة الأحفورية بحلول منتصف القرن الحالي، وفقا لتقديرات اللجنة الدولية للتغيرات المناخية. ويمكن للطاقة الشمسية أن يكون لها دور حاسم في تلك المسألة. (12.06.2015)  

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