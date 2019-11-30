الجزائري بن سبعيني يقود مونشنغلادباخ لفوز مثير على بايرن

لعب النجم الجزائري رامي بن سبعيني دوراً بطولياً وقاد بوروسيا مونشنغلادباخ إلى انتصار مثير وثمين على ضيفه بايرن ميونيخ 2 / 1 اليوم السبت (السابع من كانون الأول/ ديسمبر 2019) في الجولة الرابعة عشر من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، ليحتفظ مونشنغلادباخ بموقعه في الصدارة ويعزز آماله في إنهاء هيمنة بايرن على المسابقة.

وافتتح البديل إيفان بيريسيتش التسجيل لبايرن ميونيخ في الدقيقة 49 ثم أدرك رامي بن سبعيني التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 60، قبل أن يضيف النجم الجزائري نفسه، هدف الفوز 2 / 1 لمونشنغلادباخ من ضربة جزاء في الدقيقة 90.

ويملك مونشنغلادباخ 31 نقطة فيما تراجع بايرن، الذي تلقى الهزيمة الثانية على التوالي في الدوري، إلى المركز السادس برصيد 24 نقطة.

الجزائري رامي بن سبعيني أحرز هدفي فريقه مونشنغلادباخ في مرمى بايرن ميونيخ ليمنح فريقه الفوز

وفي مباريات أخرى جرت السبت أيضاً، تغلب رازن بال شبورت لايبزيغ على هوفنهايم 3 / 1. تقدم لايبزيغ بهدفين سجلهما تيمو فيرنر في الدقيقتين 11 و52 من ضربة جزاء، ثم أضاف مارسيل سابيتسر الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 83، قبل أن يختتم آرمين بيسكاسيتش التسجيل بالهدف الوحيد لهوفنهايم في الدقيقة 89. وبهذا يحتل لايبزيغ المركز الثاني برصيد 30 نقطة.

رويس يتألق في فوز كبير لدورتموند

فيما سحق بروسيا دورتموند ضيفه فورتونا دوسلدورف 5- صفر ليتقدم إلى المركز الثالث وله 26 نقطة. وحقق بوروسيا دورتموند انتصاراً ساحقاً وتغلب على ضيفه فورتونا دوسلدورف بخمسة أهداف نظيفة سجلها، ماركو رويس (الهدفان الأول والرابع) في الدقيقتين 42 و69 وثورغان هازارد في الدقيقة 58 وجادون سانشو (الهدفان الثالث والخامس) في الدقيقتين 63 و74.

ورفع دورتموند رصيده إلى 26 نقطة ليقفز إلى المركز الثالث، بينما تجمد رصيد فورتونا دوسلدورف عند 12 نقطة في المركز السادس عشر.

ماركو رويس يصافح أشرف حكيمي بعد تسجيل رويس في مرمى دورسلدروف

كما تغلب فرايبورغ على فولفسبورغ بهدف وحيد سجله جوناثان شميد قبل خمس دقائق فقط من نهاية المباراة، ليرتفع رصيد فرايبورغ إلى 25 نقطة في المركز الخامس ويتجمد رصيد فولفسبورغ عند 20 نقطة في المركز التاسع.

وكذلك تغلب أوغسبورغ على ماينز 2 / 1 ، ليرفع الأول رصيده إلى 17 نقطة في المركز الحادي عشر ويتجمد رصيد ماينز عند 15 نقطة في المركز الثالث عشر. تقدم ماينز بهدف سجله ليفين اوزتونالي في الدقيقة 15، ثم حسم أوغسبورغ المباراة لصالحه بهدفين سجلهما ماركو ريشتر وفلوريان نايدير ليشنير في الدقيقتين 41 و65.

ص.ش/ع.ح (رويترز، د ب أ، )