الجزائرـ تحديد موعد الانتخابات الرئاسية.. فهل سيترشح بوتفليقة؟

قال بيان للرئاسة الجزائرية إن "رئيس الجمهورية أصدر اليوم الجمعة (18 كانون الثاني/ يناير) مرسوما رئاسيا يدعو الناخبين إلى الانتخابات الرئاسية التي ستجرى الخميس 18 نيسان/إبريل 2019"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية. ونص البيان على استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية في الموعد المشار إليه، كما تضمن مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية.
وكان وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، قد أكد أمس الخميس، على جاهزية بلاده لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي تم التحضير لها بكل الإمكانيات البشرية والمادية.
وباستدعاء الهيئة الانتخابية وتحديد موعد الانتخابات، يكون بوتفليقة قد وضع حدا لحالة الجدل التي سيطرت على الطبقة السياسية في الجزائر خلال الفترة الأخيرة بشأن إجراء انتخابات الرئاسة في موعدها أو تأجيلها مثلما طالبت به بعض الأطراف خاصة حركة مجتمع السلم المحسوبة على التيار الإخواني.
وما زال الغموض يلف احتمال ترشح بوتفليقة الذي أصيب بجلطة عام 2013 جعلته يلازم مقعدا متحركا، وما زال يعاني من آثارها. ويدعوه مؤيدوه منذ أشهر إلى الترشح لولاية رئاسية خامسة، لكن بوتفليقة (81 عاما) لم يكشف بعد عن قراره في هذا الشأن. وشكلت هذه القضية محور النقاش السياسي في الجزائر في الأشهر الأخيرة. وتنتهي ولاية بوتفليقة، الذي يحكم الجزائر منذ عام 1999، في 28 نيسان/إبريل المقبل.
ع.ج.م/ع.ج (أ ف ب، د ب أ)
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الكاتب: مريم مرغيش