الجزائرـ المعارض البارز في الحراك كريم طابو أمام القضاء مجددا

بدأت اليوم الاثنين (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020) محاكمة المعارض الجزائري كريم طابو، الشخصية البارزة في الحراك الشعبي الذي انطلق في شباط/فبراير 2019، كما أعلنت محاميته.

وطابو (47 عاما) ملاحق بتهمة "إحباط معنويات الجيش" بعد إدلائه في أيار/ مايو 2019 بتصريحات انتقد فيها النظام والجيش.

وقالت المحامية والناشكة السياسية زبيدة عسول على صفحتها على فيسبوك إن محاكمة كريم طابو بدأت أمام محكمة القليعة على بعد 30 كلم غرب العاصمة الجزائرية. وأوضحت أن النائب العام طلب السجن ثلاث سنوات مع النفاذ وغرامة بقيمة مئة ألف دينار (650 يورو) بحق المعارض.

وكانت محاكمة طابو قد أرجئت عدة مرات بسبب فيروس كورونا المستجد. ولم يسمح للصحافيين بحضور الجلسة بحسب نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي.

المعارض الجزائري كريم طابو في صورة من الأرشيف.

وكانت محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة قد الثلاثاء (24 مارس/ آذار 2020) بالسجن سنة مع النفاذ بحق المعارض وأحد رموز الحراك كريم طابو بتهمة "المساس بوحدة الوطن" . وبعدما قضى تسعة أشهر في السجن، استفاد طابو من إفراج مشروط في الثاني من تموز/يوليو.

وطابو زعيم حزب صغير معارض غير مرخّص يدعى "الاتحاد الديموقراطي والاجتماعي" وهو أحد الوجوه المعروفة في الحراك. وغالبا ما رفعت صوره خلال التظاهرات الأسبوعية التي كانت تنظم ضد السلطة في الجزائر إلى حين تعليقها في آذار/مارس الماضي بسبب الأزمة الصحية.

ع.ج.م/ح.ز (أ ف ب)