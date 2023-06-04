 الجري في الصغر يقي من الإصابة بالخرف في الكبر! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 11.06.2023

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صحة

الجري في الصغر يقي من الإصابة بالخرف في الكبر!

أظهرت دراسة حديثة أن التمارين الرياضية المنتظمة يمكن أن تحمي من فقدان الذاكرة والتدهور المعرفي. رياضة الجري بشكل خاص لها تأثير كبير على الدماغ عند التقدم في السن. كيف ذلك؟

أظهرت دراسة حديثة أن التمارين الرياضية وخاصة الجري يمكن أن تحمي من فقدان الذاكرة والتدهور المعرفي في الكبر

أظهرت دراسة حديثة أن التمارين الرياضية وخاصة الجري يمكن أن تحمي من فقدان الذاكرة والتدهور المعرفي في الكبر

لا يوجد خلاف على أهمية ممارسة الرياضة على صحة الإنسان ووقايته من مجموعة من الأمراض كالسكري من الدرجة الثالثة وأمراض القلب والشرايين وغيرها من أمراض العصر، لكن للرياضة أيضا فوائد نفسية، فهي تمنحنا شعورا بالسعادة الروحية. بل إن دراسة حديثة ذهبت إلى أن ممارسة الجري بالتحديد، يسمح لخلايا الدماغ بالتجديد مرة أخرى ويقي من فقدان الذاكرة في الشيخوخة.

مختارات

مع التقدم في العمر يعاني الكثير من الناس من التدهور المعرفي، حيث تتعرض في البداية هياكل الدماغ المسؤولة عن التعلم والذاكرة للتدمير. وتوجد هذه الهياكل في ما يسمى منطقة الحصين بالدماغ.

وأظهرت دراسة جديدة أجرتها "جامعة فلوريدا أتلانتيك" الأمريكية (FAU) بالتعاون مع معهد الأبحاث المكسيكي "سينفيستاف" أن التمارين الرياضية المنتظمة يمكن أن تحمي من فقدان الذاكرة والتدهور المعرفي. وخاصة الجري يصنع العجائب للدماغ في منتصف العمر، حسب ما جاء في موقع fitbook الألماني.

فحصت الدراسة الأمريكية المكسيكية أدمغة الفئران خلال الجري. ولاحظ الباحثون كيف يؤثر الجري على الشبكة العصبية في الحُصين على وجه الخصوص. وإذا كان يعتقد أن الخلايا التي تتشكل في مرحلة البلوغ تساهم في الحفاظ على وظيفة الذاكرة. فإنه لم يكن واضحًا في السابق ما إذا كان يمكن الحفاظ على الشبكات العصبية التي تشكلت في بداية مرحلة البلوغ من خلال النشاط البدني في منتصف العمر.

نصائح رياضة الركض والمشي

الجري يعزز الذاكرة المكانية

لمعرفة ذلك استخدم العلماء مؤشرا جديدا يعتمد على فيروس داء الكلب. بهذه الطريقة يمكن تصنيف الخلايا العصبيةالجديدة في القوارض البالغة وملاحظة تغيراتها بمرور الوقت. بعد حوالي ستة أشهر من تصنيف الخلايا العصبية حلل الباحثون كيفية اندماجها في الشبكة العصبية. وقد تبين أن تلك الخلايا العصبية التي تكونت في مرحلة البلوغ المبكر للفئران تشارك على المدى الطويل في الحُصين، حيث تساهم في الحفاظ على الذاكرة في سن الشيخوخة، كما يشير موقع fitbook.

وتقول مؤلفة الدراسة الدكتورة د. هنرييت فان براغ "التدريبات الطويلة المدى تعود بالنفع على الدماغ في مرحلة الكبر وقد تحمي من فقدان الذاكرة الناجم عن التقدم في السن من خلال إطالتها لأمد حياة الخلايا العصبية التي تكونت في منتصف العمر وبالتالي يكون لها تأثير على التدهور المعرفي".

وأظهرت الدراسة أيضًا أن الجري يعزز نقل المعلومات المتعلقة بالملاحة في الدماغ، مما يعزز قبل كل شيء وظيفة الذاكرة المكانية. ويمكن أن يحمي أيضًا من الخرف ومرض الزهايمر، والذي غالبًا ما يظهر من خلال فقدان التوجيه.

وتوضح الدكتورة كارمين فيفار المشاركة في هذه الدراسة بالقول "دراستنا تقدم إشارات إلى أن ممارسة الرياضة في مقتبل حتى متوسط العمر تساهم في الحفاظ على الدماغ". وحسب كارمين على المرءإدماج الرياضة في روتينه اليومي لحماية نفسه من فقدان الإدراكات المعرفية.

وعلى الرغم من النتائج المثيرة للدراسة ينبغي التأكيد على أنها جربت فقط على الفئران ويحتاج الأمر لوقت طويل من الأبحاث لمعرفة هل أن نفس التأثير يحدث أيضا على الدماغ البشري. وهل يقتصر الأمر فقط على الجري أم أن رياضة زيادة التحمل الأخرى مثل السباحة وركوب الدراجة تقوي أيضا وظيفة الدماغ!

هـ.د

  • الجري مفيد...لكن بالشكل الصحيح!

    الجري للأصحاء فقط

    تساعد الرياضة على تجنب الإصابة بالبرد، إلا أن الأطباء المختصين ينصحون بعدم ممارستها مباشرة بعد الشفاء من نزلة البرد، فإرهاق الجسم يسهل لفيروسات البرد مهاجمة عضلة القلب.

  • الجري مفيد...لكن بالشكل الصحيح!

    لا بد من توخي الحذر

    تعد رياضة الجري من أكثر أنواع الرياضة التي يمارسها الألمان للحفاظ على لياقتهم البدنية، وقد تبدو هذه الرياضة بسيطة إلا أن الأطباء يشددون على ضرورة توخي الحذر لدى ممارستها.

  • الجري مفيد...لكن بالشكل الصحيح!

    في الهواء الطلق ... لزيادة المتعة

    ينصح خبراء الرياضة بممارسة الجري لمسافات طويلة في الطبيعة فوق الحجارة والأغصان المتساقطة من الأشجار. فالجري في الطبيعة ممتع أكثر من الجري في القاعات الرياضية، لأنه يساعد على تحسين القدرة على التوازن، ويفعل جميع حواس الجسم. أما بالنسبة للمبتدئين فمن الأفضل لهم الجري على أرض منبسطة.

  • الجري مفيد...لكن بالشكل الصحيح!

    لا تبذل جهدا أكثر من اللازم

    يتوجب على المبتدئين تعويد أجسامهم على الأعباء غير المألوفة. فكثيرون يبذلون جهدا أكثر من اللازم، ويرغبون في تحقيق الكثير بسرعة. وهو ما لا ينصح به خبراء الرياضة. إذ يتوجب أن تكون اللياقة البدنية للمرء كافية حتى يتمكن من الجري بدون مشاكل.

  • الجري مفيد...لكن بالشكل الصحيح!

    شروط البدء

    الشرط الأساسي للجري بدون مشاكل هو تهيئة الجهاز الحركي، وهنا ينصح خبراء الرياضة بإجراء اختباران حركيان للتأكد من مدى استعداد الجسم. الأول هو اختبار الانحناء للأمام، لاحتبار مدى مرونة المفاصل والأربطة، أما الثاني فهو اختبار القرفصة التي تظهر مدى القدرة على التوازن والتنسيق.

  • الجري مفيد...لكن بالشكل الصحيح!

    حذار من إجهاد العضلات

    يشدد خبراء الرياضة على ضرورة أن تكون رؤوس أصابع القدم بالاتجاه الصحيح، والجذع مستقيم. فإنحناء المرء بشدة نحو الأمام أو الخلف يجهد عضلات الجذع.

  • الجري مفيد...لكن بالشكل الصحيح!

    الحذاء المناسب

    ولاختيار الحذاء الرياضي المناسب دور مهم أيضا. إذ يساعد على امتصاص الصدمة التي تصيب القدم عند كل خطوة، كما أن الحذاء الرياضي المناسب له تأثير على المعلومات القادمة عبر باطن القدم وعضلاته إلى الجهاز العصبي والعضلات الأخرى ما يساعد على الجري بشكل متوازن ومريح.

    الكاتب: DW/دالين صلاحية


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