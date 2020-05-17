 الجري أم ممارسة الجنس أفضل لتخفيف الوزن؟ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 17.05.2020

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صحة

الجري أم ممارسة الجنس أفضل لتخفيف الوزن؟

ما هو عدد السعرات الحرارية التي يفقدها الإنسان خلال ممارسة الجنس، وهل هناك فرق بين الرجل والمرأة في عدد السعرات الحرارية المفقودة؟ الأرقام مفاجئة حسب دراسة كندية..

دراسات تشير إلى أن ممارسة الجنس لها فوائدة صحية ونفسية جمة

دراسات تشير إلى أن ممارسة الجنس لها فوائدة صحية ونفسية جمة

أسئلة ربما طرحها كثيرون على أنفسهم أو على الأصدقاء. ربما يبالغ البعض في عدد السعرات الحرارية المفقودة، وربما يجيب البعض بأرقام تقديرية. دراسة كندية، نشرتها مواقع أميركية، أوضحت عدد السعرات المفقودة خلال ممارسة الجنس، كما كشفت الفرق فيها بين عدد السعرات المفقودة من الرجل والمرأة.

مختارات

في ظل التوتر والإجهاد تراجعت وتيرة الحياة الجنسية لدى الألمان، بحسب دراسة رصدت كيفية استغلالهم لأوقات الفراغ. لكن هذه الدراسة كشفت عن مفاجأة حول الشريحة الأكثر ممارسة للجنس. (11.09.2019)

قضت محكمة فرنسية باعتبار المتوفى خافيير خ. "ضحية لحادثة تتعلق بعمله"، لتحسم بذلك قضية في منتهى الغرابة تداخلت فيها العوامل الشخصية والخاصة، مع ساعات العمل وظروفه، حسبما نقل موقع مجلة "شتيرن" الألمانية. (13.09.2019)

تشتهر السويد بقوانين العمل الصديقة للعمال، لكن يبدو أن ذلك لم يعد كافيا، إذ طالب أحد السياسيين بمنح استراحة لمدة ساعة يوميا من العمل تكون مدفوعة الأجر، وذلك من أجل ممارسة الجنس لأن "الجنس صحي". (24.02.2017)

للقبلة الفرنسية، التي يستخدم فيها اللسان، عدة فوائد صحية، ذلك إلى جانب إثارتها للطرفين وإغرائهم بالانتقال إلى الممارسة الجنسية. ومن بين أغرب فوائد القبلة الفرنسية تخفيف الوزن. (07.02.2015)

فريق من جامعة مونتريال قارن بين عدد السعرات المفقودة خلال ممارسة الجري وممارسة الجنس. وتوصل لنتيجة بأن النساء يخسرن خلال ممارسة الجري الخفيف لمدة نصف ساعة 213 سعرة حرارية، بينما يخسر الرجل 276 سعرة. وخلال الحياة الجنسية، فإن ممارسة الجنس لنصف ساعة يفقد الرجل 101 سعرة حرارية، بينما تخسر المرأة 69 سعرة حرارية فقط، أي بمعدل 3.6 سعرة حرارية بالدقيقة.

أما السبب الذي يجعل الرجال أكثر خسارة للسعرات الحرارية، حسب الدراسة، فهو أن الرجال يزنون أكثر من النساء، ويقول البروفسور انتوني كاريليس أستاذ علم الحركة البشرية في الجامعة أن الرجال يكونون بالطبع أكثر حركة من النساء خلال ممارسة الجنس. وأوضح البروفسور أن طبيعة العلاقة وجسمي الطرفين تؤثر على عدد السعرات أيضا.

وكشفت الدراسة أيضا أن 75 بالمائة من حالات الوفاة بسبب توقف القلب خلال ممارسة الجنس جاءت في حالات ممارسته مع شركاء غرباء. لكنها الدراسة تشير إلى مدى أهمية الجنس لصحة القلب. 

وحتى إن لم تحرق الكثير من السعرات الحرارية  خلال العملية الجنسية. فإن لها جوانب إيجابية كثيرة، كما ينشر موقع تايمز، لأن ممارسة الجنس بشكل منتظم يقلل من نسبة الإصابة ببعض أنواع السرطان، علاوة على أنها تحسن الصحة العقلية والمزاج، وذلك لأن الجنس يرسل إشارات كيمياوية تساعد على الاسترخاء والشعور بالرضا، كما أن الجنس يعزز من القدرة على النوم الجيد.

 ع.خ/ع.ج.م

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