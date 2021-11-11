الجراد ثاني حشرة على "مائدة الطعام" في دول الاتحاد الأوروبي

أجازت المفوضية الأوروبية طرح الجراد المهاجر في السوق كغذاء، وهو ثاني حشرة يعترف بها الاتحاد الأوروبي كنوع من الأطعمة. فهل ستكون "الجداجد" أو ما يعرف بصرار الليل الحشرة الثالثة على القائمة قريبا؟
أضاف الاتحاد الأوروبي الجمعة (12.11.2021) الجراد إلى قائمته للأغذية المعتمدة في إطار مساعي التكتل إلى تشجيع أنظمة زراعية وغذائية أكثر استدامة.
وأوضحت المفوضية الأوروبية، السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في بيان إن الجراد المهاجر (لوكوستا ميغراتوريا) سيكون متاحاً مجمداً أو مجففاً أو مسحوقاً، وسيباع كوجبة خفيفة، أو كمكوّن لعدد من المنتجات الغذائية.
ويأتي السماح ببيع الجراد المهاجر بعد الحصول على الضوء الأخضر من الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية، وتصويت الدول الأعضاء بالموافقة.
وقالت الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية إن حشرات الجراد البالغة تحتوي على نسبة عالية من البروتين ولا توجد مخاوف تتعلق بالسلامة من تناولها. لكنها في الوقت نفسه أشارت إلى أن تناولها قد يثير ردود فعل تحسسية لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية من القشريات والعث والرخويات.
وكان الاتحاد الأوروبي قد اتخذ في حزيران/يونيو الفائت للمرة الأولى قرارا بإجازة بيع "ديدان الوجبة"، أو يرقات خنفساء (تينبريو مولتور) الصفراء المجففة كغذاء.
ومن المحتمل أن تكون "الجداجد" أو ما يعرف بصرار الليل الحشرة الثالثة على القائمة قريبا.
وتعتبر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أن الحشرات أغذية مغذية جداً وصحية، نظراً إلى كونها غنية بالأحماض الدهنية والبروتينات والفيتامينات والألياف والمعادن.
أما الاتحاد الأوروبي فاعتبرها ضمن إستراتيجيته "من المزرعة إلى الشوكة" مصدراً بديلاً للبروتين يمكن أن يتيح نظاماً غذائياً أكثر استدامة.
ع.ج.م(أ ف ب، رويترز)
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أطباق لذيذة من الحشرات!
شهية طيبة
هناك الكثير من الأمور التي تشجع على استهلاك الحشرات كوجبة طعام، فهي تتوالد بكثرة ولا تحتاج لأكل كثير بالمقارنة مع الأغنام والأبقار والدواجن الأخرى، كما أنها لا تحتاج للمراعي ولا تسبب الاحتباس الحراري. علاوة على ذلك فإن مذاق الحشرات قد يكون فعلا لذيذ.
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أطباق لذيذة من الحشرات!
مذاقها جيد وفوائدها كثيرة
تعتبر الصراصير والعقارب والبق من الوجبات اللذيذة في آسيا، كما أن لها فوائد صحية. فالحشرات وخاصة اليرقات غنية بالبروتينات.
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أطباق لذيذة من الحشرات!
الحشرات غنية بالفيتامينات
ويحتوي على سبيل المثال مائة غرام من النمل الأبيض على 610 سعرة حرارية، وهو ما يفوق السعرات الحرارية التي تحتوي عليها الشكولاتة، بالإضافة إلى 38 غرام من البروتين و46 غرام من الدهون.
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أطباق لذيذة من الحشرات!
اليسروع وجبة شعبية في إفريقيا
يفضل الناس في الكثير من البلدان وخاصة في آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية أكل الحشرات. وعلى سبيل المثال تعتبر حشرة اليُسروع ( الذي تظهر في الصورة) وجبة شعبية ومحبوبة في جنوب القارة الإفريقية، حيث تستهلك إما مطبوخة أو مشوية.
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أطباق لذيذة من الحشرات!
طبق من العناكب
في أوروبا وأمريكا يُنظر إلى الخنافس واليرقات والصراصير بأنها مثيرة للاشمئزاز، مما يجعل مجرد التفكير في أكل مثل هذه الحشرات أمرا مقرفا.
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أطباق لذيذة من الحشرات!
أطباق الحشرات في المطاعم العالمية
وجبات من الحشرات حاضرة أيضا في المطاعم العالمية. وعلى سبيل المثال، تلقى أطباق الديدان إقبالا كبيرا في المطاعم المكسيكية. وفي ألمانيا أيضا تم فتح أول مطعم متخصص في وجبات الجراد واليسروع، لكن زبائن هذا المطعم هم فقط ممن يملكون الشجاعة في اكتشاف وتذوق أنواع جديدة من الطعام.
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أطباق لذيذة من الحشرات!
مفيدة للصحة ومحافظة على التوازن البيئي
.هناك قرابة 1000 نوع من الحشرات التي تصلح للأكل، من بينها أيضا النحل. وهذه الحشرات هي أيضا مصدرا دائما للسلسة الغذائية ومفيدة للصحة، بالإضافة لغناها بالبروتينات والفيتامينات، كما أن مذاق جزء كبير منها جيد. لذلك تدعو منظمة الأغذية والزراعة العالم إلى اكتشاف هذا النوع الطعام
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أطباق لذيذة من الحشرات!
وجبة الخنافس
ألمانيا أيضا كانت تعرف في السابق إقبالا كبيرا على استهلاك الكثير من أنواع الحشرات. وإلى حدود منتصف القرن العشرين ظلت حساء الخنفساء وجبة مفضلة في ألمانيا، حيث يُشبه مذاقها مذاق شربة سرطان البحر. كما كانت الخنافس في ألمانيا تقدم في كعك بعد أن يتم تحليتها بالسكر. وللإشارة فإن التجارب تؤكد أن مذاق الحشرات التي تقدم مع الشكولاتة لذيذ جدا.
الكاتب: يوديت هارتل/هشام الدريوش