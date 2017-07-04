 الجراحة الليزرية لتغيير لون العين بحاجة للمزيد من الدراسة | عالم المنوعات | DW | 16.10.2018

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منوعات

الجراحة الليزرية لتغيير لون العين بحاجة للمزيد من الدراسة

يحاول كثير من الأشخاص تغيير لون عيونهم باستخدام العدسات الملونة. ولكن يبدو أن الحصول على اللون المرغوب دائماً بات متاحاً عبر الجراحة التجميلية لتغيير لون العين. غير أن هذا النوع من الجراحة يحتاج للمزيد من الدراسات.

Mikrochirurgie am Auge, Russland (picture-alliance/dpa/V. Ankov)

أخضر أم عسلي أو ربما أزرق؟ هذه ومجموعة أخرى من الألوان متاحة لزبائن الجراح فرنسيس فيراري. والأمر كله يتمحور حول العين. يطلب فيراري (59 عاماً) المقيم في مدينة ستراسبورغ الفرنسية 5900 يورو للشخص مقابل هذا الإجراء الطبي. وقال جراح العيون خلال استراحة بين الاستشارات مع زبائنه: "هذا حلم كثيرين. قبل سنوات قليلة لم يكن الأمر واضحاً لي ولكن الآن..". وأكد الجراح أنه "منذ التجربة الأولى في كانون الأول/ديسمبر 2013، قام بهذا الإجراء بالفعل 140 مرة، وحتى الآن لا يوجد أي مضاعفات.

ولكن كيف يتم تغيير لون العين؟

يستغل فيراري تقنية الليزر، وباستخدام ما يسمى ليزر الفيمتو ثانية، حيث يحدث تجويفاً بقرنية العين على شكل خاتم لبؤبؤ العين. ثم يدخل فيراري الصبغة المرغوبة في القرنية عبر شقين صغيرين باستخدام أداة بسط صغيرة على شكل منجل. ويخضع المريض لهذا الإجراء تحت مخدر موضوعي عبارة عن قطرات للعين. وبعد نحو 45 دقيقة ينتهي الأمر.

مختارات

في الوقت الذي تُواصل شركات الهواتف الذكية تحقيق أرباحٍ خياليةٍ في كل سنة، حذرت دراسة حديثة من خطورة استعمال هذا النوع من الهواتف خصوصا في الظلام، مؤكدة أن ضوء الهواتف الذكية الأزرق يُلحق أضراراً كبيرة بالعين. (11.08.2018)

ينصح أطباء العيون بمراجعة الطبيب بانتظام بعد سن الأربعين، فبعض أمراض العين يمكن التعرف عليها من خلال الفحص المبكر وتفادي حصولها، وبعض الأمراض تؤدي إلى العمى في حال لم تُكشف في مراحل مبكرة. (13.11.2013)

واللون الأكثر طلباً هو الأزرق السماوي، بحسب فيراري. ونحو 70 بالمئة من زبائنه نساء. ويشبه أثرها العدسات اللاصقة الملونة. الرغبة في مظهر أكثر تألقاً. واستشهدت زبونة ألمانية (24 عاماً) من مدينة غيسن ذات شعر أحمر مصبوغ، بحبها للألوان كسبب للخضوع للعملية. وقالت: "أحب كل ما هو ملون" وتقارن العملية بصبغ شعرها.

غير أن هذه الجراحة لا رجعة فيها، بحسب فالتر سكوندو، مدير عيادة "يونيفرسيتي آي كلينيك ماربورغ" بألمانيا. وقال: "بطريقة ما يتم وشم القرنية"، ولا يرى الخبير وجود خطورة صحية فورية، حيث أن الصبغيات مرخصة طبياً ويعمل ليزر الفيمتو ثانية بدقة شديدة.

قلة في الخبرة طويلة المدى

من جهة أخرى، يبدو مارتن شبيتسر، مدير قسم طب العيون في مستشفى هامبورغ ابندورف الجامعي، أكثر تشككاً. وهناك قلة في الخبرة طويلة المدى في هذه التقنية أو أي دراسة خاصة بالسلامة تتعلق بالصبغة.

وبالإضافة لذلك، النتيجة التجميلية قد تكون ضعيفة أيضاً لأن التقنية لا تحاكي بناء القزحية الأصلي. وفي الوقت الحاضر لا يوجد دليل على أن العملية الجراحية لا تحد من القدرة على القيادة في الليل. وقال شبيتسر: "لا أنصح بالعملية جراء قلة البيانات المتوفرة حتى الآن". ويجب تقييم التقنية الجراحية أولاً بالدراسات العلمية المستقلة.

 ر.ض/ع.ش (د ب أ)

  • Brust, Operation, Verkleinerung

    حين يُصنع الجمال بمشرط طبيب!!

    المركز العاشر: تصغير الصدر

    تعاني بعض النساء من كبر الصدر الذي يسبب لهن آلاما في الظهر وفي الرقبة وآلاما في العمود الفقري. لذلك يفضل بعضهن إجراء عملية جراحية لتصغير الثدي. ويعمل الأطباء على قطع أجزاء من شحوم وأنسجة الثدي لتصغيره.

  • Nasenkorrektur, Nase, Pflaster

    حين يُصنع الجمال بمشرط طبيب!!

    المركز الثامن: تصحيح الأنف

    قد تكون عملية تصحيح الأنف من أكثر العمليات التجميلية التي تعطي أثرا وتغييرا واضحا على الوجه. إذ يؤثر شكل الأنف على الانطباع الأول عن الشخص المقابل، وخاصة عندما يكون شكل الأنف أو حجمه مميزا نوعا ما. عملية تصحيح الأنف ليست بالعميلة السهلة وتحتاج إلى مهارة خاصة، وفي الكثير من الأحيان لا تؤدي إلى النتائج المبتغاة منها. لذلك لا يفضلها الكثير من الناس ولا ينصح بها الأطباء إلا نادرا.

  • Symbolbild volle Lippen, Lippenstift, rote Lippen

    حين يُصنع الجمال بمشرط طبيب!!

    المركز السابع: تصحيح الشفاه

    على الرغم من أن العملية التجميلية لتصحيح الشفاه ليست شائعة في الكثير من البلدان، لكنها حلت في المركز السابع في ألمانيا. وترغب النساء عبر هذه العملية بتكبير الشفاه وجعلها كاملة. ويمكن عمل ذلك عبر حسصوها بحمض الهيالورونيك، لكن الشفاه تدوم كبيرة بهذا الحمض لفترة قصيرة فقط. في حين ينجح التدخل الجراحي غالبا، وذلك عبر زرع السيلكون أو زرع خلايا تؤخذ من النسيج الضام للجسم ووضعها في الشفاه.

  • Symbolbild Bauchfett

    حين يُصنع الجمال بمشرط طبيب!!

    المركز السادس: شد البطن

    عملية شد ترهلات البطن تعتمد على إزالة الدهون الفائضة في منطقة أسفل البطن. وتعاني النساء بعد الحمل من هذه الأعراض. أو الأشخاص الذين يفقدون الكثير من الوزن، أو تنتج بسبب تقدم العمر. غالبا ما تجرى العملية عبر فتح فتحة صغيرة ومن ثم إدخال جهاز خاص لقطع الدهون والجلد.

  • Symbolbild Brust Brust OP Operation Brustkrebs nackte Brust Frau

    حين يُصنع الجمال بمشرط طبيب!!

    المركز الخامس: شد الصدر

    أما شد الصدر فهي عملية شائعة جدا في ألمانيا، إذ ترغب الكثير من النساء بصدر مشدود وجذاب بعيدا عن الترهلات التي تصيب الصدر إثر تقدم العمر وفقدانه لليونته، وتنتج الترهلات كذلك بعد حمل المرأة لأكثر من مرة. ويمكن أن يرجع الصدر بفضل عملية الشد إلى الحجم المثالي.

  • Symbolbild Vorbereitung Facelift Gesichtsoperation

    حين يُصنع الجمال بمشرط طبيب!!

    المركز الرابع: شد الوجه

    يتطلب لشد الوجه إجراء عملية جراحية كاملة للوجه وللرقبة ولجبهة الوجه. لكن توجد بعض التحذيرات من هذه العملية، إذ يبدو بعض الأشخاص بعد العملية كأنهم يرتدون قناعا يغطي وجهم بالكامل. لذلك يستعاض عن عملية شد الوجه في الوقت الحاضر بإجراء عمليات صغيرة تختص بجزء معين من الوجه.

  • Symbolbild Fettabsaugen Markierung

    حين يُصنع الجمال بمشرط طبيب!!

    المركز الثالث: شفط الدهون

    قد تعد عملية شفط الدهون واحدة من أكثر عمليات التجميل رواجا في العالم، وليس في ألمانيا فحسب. ويلجأ الكثير من الناس لهذه العملية ليس من أجل إنقاص الوزن فحسب، بل من أجل تقليل الدهون في الجسم، وخاصة تلك التي لا يمكن إزالتها عبر ممارسة الرياضة والحمية.

  • Lidstraffung Operation Schönheitschirugie

    حين يُصنع الجمال بمشرط طبيب!!

    المركز الثاني: شد الجفن

    الجفون المرتخية تأتي للبشر مع تقدم العمر وانخفاض مرونة البشرة، وتنتج كذلك بسبب الإرهاق والتعب. ويصاب بها الرجال والنساء على حد سواء. ويعمل الأطباء أثناء العملية على فتح فتحتين صغيريتين في الجفن لإزالة الخلايا النسيجية الميتة.

  • Brustimplantate, Brust, Vergrößerung

    حين يُصنع الجمال بمشرط طبيب!!

    المركز الأول: تكبير الصدر

    أكثر عملية تجميلية أجريت في ألمانيا كانت عملية تكبير الصدر. ورغم فضائح السليكون المستخدم في تكبير الصدر مازالت هذه العملية الأكثر رواجا في ألمانيا وفي العالم، فيما يفضل النساء في الوقت الحاضر استخدام دهون الجسم الطبيعية في تكبير الصدر بدلا عن السليكون. الكاتب: ماريتا برينكمان/ زمن البدري


مختارات

حين يُصنع الجمال بمشرط طبيب!!

تُجرى كل عام نحو 10 ملايين عملية تجميل في العالم. وفي ألمانيا يتدخل الأطباء جراحيا في أكثر من 200 ألف عملية تجميل. فما هي عمليات التجميل الأكثر شيوعا في ألمانيا؟ (16.11.2016)  

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