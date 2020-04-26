 الجدل يحتدم.. إسرائيل في صلب مسلسلات رمضان العربية | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 27.04.2020

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ثقافة ومجتمع

الجدل يحتدم.. إسرائيل في صلب مسلسلات رمضان العربية

عادة تثير الأعمال الدرامية المعروضة خلال شهر رمضان الكثير من الجدل، وغالبا ما يتركز على قضايا ذات طبيعة اجتماعية شائكة. لكن السجال في هذا العام له طبيعة سياسية تتعلق بالموقف من دولة إسرائيل.

أرشيف- خلال مظاهرة تأبينية لذكرى أحداث إحدى المجازر عام 1948

مسلسل مصري وآخر كويتي يخلقان ضجة بسبب رؤية كل منهما للصراع العربي مع إسرائيل

مسلسل تليفزيوني مصري يثير الغضب بسبب "توقع زوال دولة إسرائيل"، ومسلسل آخر كويتي يثير الانتقادات بسبب "التمهيد للتطبيع مع إسرائيل". وبالرغم من استهداف العملين الدراميين للجمهور العربي بالدرجة الأولى خلال شهر رمضان، فقد أعلنت الحكومة الإسرائيلية صراحة عن موقفها من المسلسلين التلفزيونيين. 

وأصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أمس الأحد بيانا تستنكر فيه أحداث مسلسل مصري جديد تنبأ بانهيار دولة إسرائيل قبل مرور 100 عاما على تأسيسها. فوفقا لواحد من مشاهد الحلقة الأولى من المسلسل الذي تدور أحداثه في المستقبل، تندلع حرب جديدة تسبب بـ "زوال إسرائيل". 
واعتبرت وزارة الخارجية المسلسل، كما جاء في البيان الذي نقلته صحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية، "مؤسفا وغير مقبول خاصة بين دول تجمعهم اتفاقية سلام امتدت على مدار الـ 41 عاما الماضية". 

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وقامت بإنتاج المسلسل، الذي يحمل اسم "النهاية"، شركة سينرجي المتهمة من قبل البعض بالسعي إلى استحواذ سوق الدراما التليفزيونية المصرية بدعم من الدولة. ولم يصدر عن الشركة المصرية المنتجة للمسلسل أي رد على البيان الإسرائيلي، لحين كتابة التقرير ونشره.

ووفقا لوسائل إعلام مصرية، أكد مؤلف المسلسل عمرو سمير عاطف على حماسه الكبير للعمل عندما اقترح بطل المسلسل الممثل المصري يوسف الشريف الفكرة٬ مُضيفاً أن الشريف "فنان يعرف ماذا يريد الجمهور ويدرك ما هي أدوات توصيل ذلك"، على حد تعبيره. كما نقلت وسائل الإعلام كذلك حديثاً سابقاً للمؤلف عن "توقعه للهجوم عليه" بسبب فكرة "زوال إسرئيل"، مُطالباً الجمهور "بالدفاع عن العمل".

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بالرغم من اعتبار البعض أن طابع الخيال العلمي في المسلسل "مبالغ فيه" أو "غير مُقنع"، قرر الكثيرون الإشادة بالعمل الدرامي المصري وتحدثوا عن نيتهم متابعته بعد بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية. 

صورة مناقضة

أما المسلسل التليفزيوني الكويتي "أم هارون" فيثير الجدل لأسباب أخرى على النقيض تماماً٬ فبينما يحكي المسلسل المصري عن "وحدة العرب لحرب إسرائيل"٬ يثير المسلسل الكويتي الغضب لكونه  "يعكس إرادة التطبيع مع الدولة العبرية". فقد وجه عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي للعمل الدرامي الكويتي٬ الذي تصف أحداثه حياة اليهود في دول الخليج العربية خلال أربعينيات القرن الماضي٬ اتهامات بـ "التمهيد للتطبيع مع إسرائيل" و"تشويه حقائق تاريخية".

في المقابل حظي العمل الدرامي الكويتي بدعم البعض حيث اعتبر عدد آخر من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "أم هارون" مسلسلاً "من الطراز الرفيع" رافضون حديث من وصفوهم بأصحاب العقول "المُدمغة بالمؤامرة".

وعبرت بطلة المسلسل التليفزيوني الممثلة حياة الفهد عن "استغرابها" من الهجوم على المسلسل وانتقدت في تصريحات تليفزيونية من وصفتهم بـ "أعداء النجاح والحاسدين". وأضافت الممثلة الكويتية التي تحظى بشعبية واسعة: "كان اليهود موجودين في كل مكان، وهذا كتاب منزل من الله، لا نقدر أن ننكره، والكويت فيها ديانات كثيرة". 

وجدير بالذكر أنها ليست المرة الوحيدة التي تثير بطلة المسلسل التلفزيوني الكويتي الممثلة حياة الفهد فيها الجدل مؤخراً. فمنذ حوالي شهر٬ أثارت استياء الكثيرين بسبب دعوتها إلى ترحيل العمالة الوافدة والأجانب المُصابين بفيروس كورونا المستجد عن الكويت.

دينا البسنلي

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