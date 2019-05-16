الجبير ينفي تعرض الناشط إياد البغدادي لأي تهديد من قبل السعودية

في سياق تصريحات أدلى بها عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية الأحد (19 كمايو/ أيار 2019) في العاصمة الرياض، قال الجبير "والله أنا ما عمري سمعت عن واحد اسمه إياد البغدادي ..البغدادي الوحيد اللي سمعت عنه هو أبو بكر البغدادي اللي بيدعي انه زعيم تنظيم داعش في سوريا والعراق". وتابع وقد يكون ادعاؤه هدفه يبغي يحصل على إقامة دائمة في بلد ما لكن بالنسبة لنا ما عندنا أي معلومة عنه".

واشتهر المدون والناشط إياد البغدادي خلال الانتفاضات العربية في 2011 وانتقد في كتاباته ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وهو يعيش في المنفى السياسي في أوسلو منذ 2015.

وسبق للبغدادي أن أدلى بتصريحات للصحفيين في مؤتمر صحفي عقده بأوسلو بداية الأسبوع، أوضح فيه بأن اشتراكه في وقت سابق من هذا العام في التحقيق بشأن مزاعم اختراق السعودية لهاتف مؤسس أمازون ومالك صحيفة واشنطن بوست جيف بيزوس قد ساهم في هذه التهديدات.

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كما أكد في حوار مع مؤسسة DW نشر في العاشر من هذا الشهر على الموقع العربي، أن السلطات النرويجية أخبرته بشأن التهديد السعودي المزعوم عقب تلقيها معلومات من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وتم نقله إلى مكان آمن.

وفي المؤتملر الصحفي الأخير شدد بأنه يشعر "بالأمان التام في أيدي أجهزة الأمن النرويجية، فهم يعرفون ماذا يفعلون".

ومضى البغدادي، الذي حصل على حق اللجوء في النرويج منذ عام 2015، قائلا إنه علِم في تشرين أول/أكتوبر بأنه نصب أعين السعودية.

وكان البغدادي أيضًا صديقًا للصحفي السعودي وكاتب العمود في صحيفة واشنطن بوست جمال خاشقجي، الذي اغتيل العام الماضي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول.

و.ب/ح.ز (رويتر، د ب أ)