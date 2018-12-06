الجبير يستبق الكونغرس الأمريكي: بن سلمان لم يأمر بقتل خاشقجي

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير اليوم الجمعة (الثامن شباط/فبراير 2019) وقبيل إعلان الكونغرس الأمريكي عن موقفه بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بساعات، إنه أبلغ وسائل الإعلام الأمريكية بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لم يأمر بقتل جمال خاشقجي.

وأضاف وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية عادل الجبير في واشنطن إن ولي العهد الامير محمد بن سلمان "غير ضالع في جريمة قتل" الصحافي جمال خاشقجي، وحذر من أن استهدافه يعتبر "خطا أحمرا". وأضاف للصحافيين "كل من يعتقد أنه يستطيع أن يملي ما يتعين علينا القيام به وما ينبغي أن يفعله قادتنا هو أمر مثير للسخرية"، في حين يعتبر العديد من أعضاء الكونغرس أن الأمير محمد "مسؤول" عن قتل الصحافي.

وأعرب الجبير عن أمله أن يأخذ الكونغرس الأمريكي "خطوة للوراء وينتظر نتائج التحقيق في قضية مقتل خاشقجي". وقال الجبير إن "محاولة الربط بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وقضية خاشقجي لا أساس لها، وسنحاسب المتورطين بمقتله".

لكن الجبير رفض التعليق على تقرير لصحيفة نيويورك تايمز يفيد بأن الأمير قال لأحد مساعديه إنه سيستخدم "رصاصة" ضد خاشقجي إذا لم يعد للوطن ويتوقف عن انتقاده للحكومة. وقال الجبير "نعرف أنها عملية جرت بدون إذن. لم يصدر أمر للقيام بهذه العملية".

وقالت صحيفة نيويورك تايمز يوم الخميس إنه قبل عام من مقتل خاشقجي، أبلغ ولي العهد السعودي أحد مساعديه أنه سيستخدم "رصاصة" ضد خاشقجي إذا لم يعد للوطن ويتوقف عن انتقاده للحكومة.

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ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين وأجانب حاليين وسابقين مطلعين على تقارير مخابرات القول، إن تصريحات ولي العهد لمساعد بارز في 2017 كانت قبل مقتل خاشقجي في أكتوبر تشرين الأول الماضي في القنصلية السعودية بإسطنبول.

وفي سياق منفصل الخميس أيضا، ذكر تحقيق تقوده الأمم المتحدة بشأن قتل خاشقجي أن الأدلة تشير إلى جريمة وحشية "خطط لها ونفذها" مسؤولون سعوديون.

يذكر أن خاشقجي قُتل على يد فريق سعودي في الثاني من أكتوبر تشرين الأول، مما أثار انتقادات واسعة وأضر بصورة ولي العهد، الذي كان قد نال إعجاب الغرب سابقا بسبب مضيه في إصلاحات جذرية شملت إصلاحات ضريبية ومشروعات في البنية التحتية والسماح للمرأة بقيادة السيارة.

ح.ع.ح/ه.د(د.ب.أ/أ.ف.ب/رويترز)