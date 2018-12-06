 الجبير يستبق الكونغرس الأمريكي: بن سلمان لم يأمر بقتل خاشقجي | أخبار | DW | 08.02.2019

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أخبار

الجبير يستبق الكونغرس الأمريكي: بن سلمان لم يأمر بقتل خاشقجي

قبل إعلان الكونغرس الأمريكي عن موقفه بشأن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي بساعات، قال عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي في واشنطن إن ولي العهد محمد بن سلمان لم يأمر بقتل خاشقجي.

Saudi-Arabien Riad - saudische Außenminister Adel al-Dschubeir (Reuters/F. A. Nasser)

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير اليوم الجمعة (الثامن شباط/فبراير 2019) وقبيل إعلان الكونغرس الأمريكي عن موقفه بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بساعات، إنه أبلغ وسائل الإعلام الأمريكية بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لم يأمر بقتل جمال خاشقجي.

مختارات

أكدت مقررة أممية أنها تملك "أدلة" على أن "جريمة" قتل جمال خاشقجي "خطط لها ونفذها" ممثلون عن الدولة السعودية. كما وصفت التسجيل الصوتي المتعلق بالجريمة بـ"المرعب". لكنها أوضحت بأنه لم يتسن لها التحقق من صحته بشكل مستقل. (07.02.2019)

أثار إعلان السعودية إنهاء حملتها على "الفساد" تساؤلات عما إذا كانت تستطيع تلميع صورتها في الخارج، في وقت تنتظر فيه محققة أممية الموافقة من الرياض على دخول قنصليتها في اسطنبول والتي قتل فيها الصحفي السعودي جمال خاشقجي. (31.01.2019)

وأضاف وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية عادل الجبير في واشنطن إن ولي العهد الامير محمد بن سلمان "غير ضالع في جريمة قتل" الصحافي جمال خاشقجي، وحذر من أن استهدافه يعتبر "خطا أحمرا".  وأضاف للصحافيين "كل من يعتقد أنه يستطيع أن يملي ما يتعين علينا القيام به وما ينبغي أن يفعله قادتنا هو أمر مثير للسخرية"، في حين يعتبر العديد من أعضاء الكونغرس أن الأمير محمد "مسؤول" عن قتل  الصحافي.

وأعرب الجبير عن أمله أن يأخذ الكونغرس الأمريكي "خطوة للوراء وينتظر نتائج التحقيق في قضية مقتل خاشقجي". وقال الجبير إن "محاولة الربط بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وقضية خاشقجي لا أساس لها، وسنحاسب المتورطين بمقتله".

لكن الجبير رفض التعليق على تقرير لصحيفة نيويورك تايمز يفيد بأن الأمير قال لأحد مساعديه إنه سيستخدم "رصاصة" ضد خاشقجي إذا لم يعد للوطن ويتوقف عن انتقاده للحكومة. وقال الجبير "نعرف أنها عملية جرت بدون إذن. لم يصدر أمر للقيام بهذه العملية".

وقالت صحيفة نيويورك تايمز يوم الخميس إنه قبل عام من مقتل خاشقجي، أبلغ ولي العهد السعودي أحد مساعديه أنه سيستخدم "رصاصة" ضد خاشقجي إذا لم يعد للوطن ويتوقف عن انتقاده للحكومة.

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تقرير صحفي يتهم بن سلمان بالتهديد باطلاق الرصاص على خاشقجي

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين وأجانب حاليين وسابقين مطلعين على تقارير مخابرات القول، إن تصريحات ولي العهد لمساعد بارز في 2017 كانت قبل مقتل خاشقجي في أكتوبر تشرين الأول الماضي في القنصلية السعودية بإسطنبول.

وفي سياق منفصل الخميس أيضا، ذكر تحقيق تقوده الأمم المتحدة بشأن قتل خاشقجي أن الأدلة تشير إلى جريمة وحشية "خطط لها ونفذها" مسؤولون سعوديون.

يذكر أن خاشقجي قُتل على يد فريق سعودي في الثاني من أكتوبر تشرين الأول، مما أثار انتقادات واسعة وأضر بصورة ولي العهد، الذي كان قد نال إعجاب الغرب سابقا بسبب مضيه في إصلاحات جذرية شملت إصلاحات ضريبية ومشروعات في البنية التحتية والسماح للمرأة بقيادة السيارة.

ح.ع.ح/ه.د(د.ب.أ/أ.ف.ب/رويترز)

  • Portraitfoto: Mohammed bin Salman (picture-alliance/AP/A. Nabil)

    هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام

    محمد بن سلمان

    هيأ ولي العهد السعودي كلّ شيء لأجل قيادة السعودية خلفاً لوالده، ورغم ثقل الملّفات المتهم بتورطه بها، كحرب اليمن وحملة الاعتقالات الواسعة، إلّا أن اغتيال خاشقجي في قنصلية بلاده وضع الأمير الشاب في مرمى الانتقادات، خاصة مع تسريبات السي أي إيه التي استنتجت أن العملية جرت بموافقته. ولا تستبعد عدة تقارير إعلامية، إقدام القصر السعودي، في حال اشتداد الضغوط عليه، على عزل ولي العهد من منصبه.

  • Indonesien Außenminister Adel al-Dschubeir in Jakarta (Reuters/W. Kurniawan)

    هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام

    عادل الجبير

    اختفى الجبير تماماً في قضية خاشقجي، رغم أن الأمر يتعلّق بقنصلية هو المسؤول عنها سياسياً. تعوّد المتتبع على كثرة تصريحات وزير الخارجية الشاب في دفاعه عن القصر الملكي، لكن صمته أعطى رسالة بوجود أوامر عليا بضرورة تجنب التعليق في قضية خاشقجي. أول تصريح من الجبير في القضية كان: "القيادة السعودية خط أحمر"، ويبدو أن الرجل يحسب ألف مرة قبل الإدلاء بأيّ كلمة كي لا يجد نفسه في دائرة الإعفاء أو المحاسبة.

  • Ahmed Assiri Saudi Arabien General Brigadier (Getty Images/AFP/F.Nureldine)

    هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام

    بلاط بن سلمان

    رغم كل ما قدمه المستشار سعود القحطاني، من قيادته لأدوات الدعاية الإلكترونية وردوده "العدائية" على خصوم ولي العهد، ورغم اضطلاع أحمد العسيري بمهام التواصل في حرب اليمن ثم انتقاله للمخابرات بناءً على رغبة بن سلمان، إلّا أنهما كانا في الصفوف الأولى لمن تمت التضحية بهم في قضية خاشقجي. غير أن حظهما العاثر جعل تنحيتهما من منصبيهما غير ذات قيمة، فتداعيات القضية لم تتوقف.

  • Saudi-Arabien Geschäftsmann Waleed Al Ibrahim (picture-alliance/abaca/Balkis Press)

    هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام

    الإعلام السعودي

    أسئلة كثيرة تُطرح حول طريقة تعامل وسائل الإعلام السعودي مع القضية. تماهت أولا مع الإنكار الرسمي، وحمّلت المسؤولية لإيران وقطر والإخوان، ولما بدأت السعودية الاعتراف بوقوع الجريمة، بذل الإعلام ذاته جهدا كبيرا لمحاولة إقناع الرأي العام برواية شكّك فيها الكثيرون، في وقت استغل فيه الإعلام القطري القضية لـ"تصفية" حسابات بلاده مع الرياض. (في الصورة وليد إبراهيم مالك مجموعة إم بي سي).

  • Abdurrahman ibn Abdulaziz as-Sudais Imam und Koranrezitator von Mekka (picture-alliance/AP Images/M. Elshamy)

    هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام

    عبد الرحمن السديس

    يعرف المسلمون خطيب المسجد الحرام في مكة بصوته المنتشر في أشرطة قراءة القرآن، لكنهم فوجؤوا به يقرأ خطباً سياسيةً تدافع عن ولي العهد بشكل غير مسبوق. وجد السديس تفسيراً لقضية خاشقجي بالقول إن هناك محاولة لاستفزاز مشاعر مليون مسلم، لكن ليس السديس لوحده في هذا السياق، فالمؤسسة الدينية السعودية برمتها تدافع عن سياسات القصر، وعبّرت على الدوام عن مواقف لصالح حكام البلاد.

  • USA, Washington: Trump hält eine Kabinettssitzung im Weißen Haus (Reuters/K. Lamarque)

    هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام

    دونالد ترامب

    فضائح كثيرة حاصرت الرئيس الأمريكي واستطاع الإفلات منها، لكن مطرقة خاشقجي تدق في رأسه منذ عدة أسابيع. الضغط في الولايات المتحدة يدفع بترامب إلى تحديث تصريحاته حول القضية، ما أدى إلى تناقضه أكثر من مرة في الأجوبة. يعلم ترامب أن الانصياع للضغوط قد يكلفه خسارة علاقته مع ابن سلمان، ومن ثمة خسارة صفقات مالية ضخمة، لذلك يحاول إيجاد صيغة وسطية لا تضرب تحالفه مع السعوديين في مقتل.

  • Donald Trump und Jared Kushner (picture-alliance/AP Photo/E. Vucci)

    هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام

    جاريد كوشنر

    صهر ترامب وأحد مستشاريه. يُعرف بكونه أحد أبرز أصدقاء ابن سلمان في الخارج. تقول تقارير الإعلام الأمريكي إنه يشكّل الوسيط المهم بين ابن سلمان وترامب، وإنه دافع على الدوام عن الرياض في دهاليز السياسة الأمريكية ووجد الكثيرمن الأعذار لولي العهد السعودي، لكنه يبدو أنه لم يستطع إيجاد الأعذار المناسبة في قضية خاشقجي، بل بات كوشنر، وفق تقارير إعلامية، يتهرب من التواصل المباشر مع ابن سلمان حول القضية.

  • Saudi-Arabien Riad Prinzen Mohammed bin Zayed Al Nahyan - Mohammed bin Salman (picture-alliance/AA/B. Algaloud)

    هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام

    محمد بن زايد

    راهن ولي العهد الإماراتي على محمد ابن سلمان، لأجل محاصرة الإسلام السياسي والنفوذ الإيراني ووقف تداعيات الربيع العربي، لكن مهندس السياسات الإماراتية لم يدل بمواقف في قضية خاشقجي، فهل تخلّى تماماً عن حليفه الشاب؟ عمق الشراكة بين الرجلين تجعل كل واحدٍ منهما يحتاج للآخر في مثل هذه الملفات الحساسة، لكن الزلزال الذي أحدثه مقتل خاشقجي قوي جداً ووصلت شظاياه إلى أبعد ما تخيله أصحاب العملية.

  • Ägyptens Präsident al-Sisi für zweite Amtszeit vereidigt (picture-alliance/Xinhua/MENA)

    هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام

    عبد الفتاح السيسي

    منذ صعوده إلى الرئاسة، والسيسي يمثل حليفاً استراتيجيا للسعودية، خاصة في المعركة ضد الإخوان. يراهن السيسي على المساعدات السعودية لتحسين أوضاع بلدٍ يعاني اقتصادياً، وفي المقابل لا يبخل بأيّ شكل من الدعم السياسي للرياض. لكن دفاعه عنها جاء محتشما في قضية خاشقجي. يعي السيسي أن سقوط بن سلمان سيؤثر سلباً على حكمه لمصر، لكنه لا يريد رفع النبرة في جريمة ستضيف المزيد من السواد لسيرته الحقوقية .

  • Luxemburg Präsident Emmanuel Macron (Imago/Belga/E. Lalmand)

    هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام

    إيمانويل ماكرون

    كجل زعماء الغرب، يرفع الرئيس الفرنسي شعار حقوق الإنسان في تعامله مع الشرق، لكن عندما يتعلّق الأمر بالسعودية، التي تشتري ملايين اليوروهات من أسلحة فرنسا، يجد ماكرون مبرّرات الاقتصاد والتعاون الاستراتيجي لاستمرار العلاقة. وحتى عندما تعالت الأصوات بوقف صادرات الأسلحة رداً على جريمة خاشقجي، رّد ماكرون بحدة عكست موقفه الصعب، لكنه حاول الاستدراك بالتأكيد على خطورة جريمة خاشقجي.

  • Theresa May (Reuters/H. Nicholls)

    هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام

    تيريزا ماي

    قبل أشهر، خرج عشرات المتظاهرون للضغط على رئيسة الوزراء البريطانية حتى توقف صفقات الأسلحة خلال استقبالها لابن سلمان، لكنها رفضت التفريط في تحالف لندن والرياض. تواجه ماي أياما صعبة بسبب دعوات لسحب الثقة منها، لذلك لا ترغب بإضافة صداع جديد يخصّ قضية خاشقجي، وحاولت تقديم ردٍ قوي بوصف اعتراف السعودية الأول في القضية بالفاقد للمصداقية، غير أن مثل هذه التصريحات لم تشف غليل معارضيها.

  • Israel PK Ministerpräsident Benjamin Netanyahu in Jerusalem (Reuters/R. Zvulun)

    هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام

    بنيامين نتنياهو

    انتظرت القيادة الإسرائيلية لعقود موقفا معتدلا من السعودية إلى أن جاء عهد ابن سلمان الذي لم يمانع بحق إسرائيل في الوجود. لذلك تشكّل أزمته الحالية مشكلاً لدى بنيامين نتنياهو الذي لا يرغب حتماً في عزل أمير يتقاسم مع إسرائيل الكثير من الأهداف، منها "صفقة القرن" ودورها في مشروع نيوم، والوقوف في وجه المشروع الإيراني بالمنطقة، وتقزيم دور حركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية المقاتلة.


مختارات

هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام

شخصيات كثيرة عبر العالم ترغب في نهاية قضية خاشقجي بأسرع وقت نظراً لكمّ الإحراج الذي تتعرض له، لكن مع كلّ تسريب جديد تعود القصة للحياة من جديد. من هم هؤلاء الذين حاصرتهم القضية؟ (22.11.2018)  

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