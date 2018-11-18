 الجبير: تقييم سي.آي.إيه بشأن قتل خاشقجي لا أساس له من الصحة | أخبار | DW | 20.11.2018

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أخبار

الجبير: تقييم سي.آي.إيه بشأن قتل خاشقجي لا أساس له من الصحة

قال وزير الخارجية السعودي إن "قيادة المملكة خط أحمر" معربا عن رفض بلاده لـ "محاولات الاستغلال السياسي" لقضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي. ورفض الجبير حديث وكالة الاستخبارات الأمريكية عن ضلوع ولي العهد السعودي في مقتل خاشقجي.

Saudi-Arabien Riad - saudische Außenminister Adel al-Dschubeir (Reuters/F. A. Nasser)

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، عندما سئل عن تقارير إعلامية أفادت بأن المخابرات الأمريكية تعتقد أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي، إن مثل هذه المزاعم "لا أساس لها من الصحة تماما ونرفضها بشكل قطعي".

ونشرت وسائل إعلام تقارير عن نتائج وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) في مطلع الأسبوع، كان أكثر تقييم أمريكي حتى الآن يربط الحاكم الفعلي للسعودية بشكل مباشر بقتل خاشقجي، ويتناقض مع تأكيدات الحكومة السعودية بأنه لا صلة لولي العهد بما حدث.

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ونسبت صحيفة الشرق الأوسط المملوكة للسعودية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء (20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) إلى الجبير قوله في أول تعقيب سعودي رسمي على تقرير المخابرات الأمريكية "نحن في المملكة نعلم أن مثل هذه المزاعم بشأن ولي العهد لا أساس لها من الصحة تماما ونرفضها بشكل قطعي سواء كانت من خلال تسريبات أو غيره". وأضاف "هي تسريبات لم يعلن عنها بشكل رسمي وقد لاحظت أنها مبنية على تقييم وليس أدلة قطعية".

وذكر مصدر مطلع على تقييم المخابرات الأمريكية أنه يستند بشكل كبير إلى أدلة ظرفية مرتبطة بالدور المحوري الذي يلعبه الأمير محمد في إدارة الحكومة السعودية.

 

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وسئل الجبير أيضا عن تصريحات أدلى بها الرئيس رجب طيب أردوغان وقال فيها إن القتل كان بأمر من أعلى مستويات القيادة ولكن ليس الملك سلمان على الأرجح، الأمر الذي سلط الضوء على ولي العهد البالغ من العمر 33 عاما. وقال الجبير "سبق واستفسرنا من الجانب التركي على أعلى المستويات عن المقصود بهذه التصريحات وأكدوا لنا بشكل قطعي أن ولي العهد ليس المقصود بهذه التصريحات".  ودعا أنقرة إلى "تقديم ما لديها من أدلة في القضية إلى النيابة العامة في المملكة، للمساعدة في الوصول إلى الحقائق كافة". وأضاف: "هنا، أود أن أؤكد أن قيادة المملكة العربية السعودية، ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، خط أحمر، ولن نسمح بمحاولات المساس بقيادتنا أو النيل منها، من أي طرف كان، وتحت أي ذريعة كانت، فالمساس بقيادة المملكة هو مساس بكل مواطن ومواطنة".

وتابع الجبير في حواره مع صحيفة "الشرق الأوسط": "نرفض بشكل كامل محاولات الاستغلال السياسي لقضية خاشقجي، ومن يريد العدالة وتحقيقها يتفضل بتقديم ما يملكه من أدلة للقضاء السعودي، وهو صاحب الاختصاص في هذه القضية".

ص.ش/ح.ز (رويترز، د ب أ)

  • Kanadische Außenministerin Chrystia Freeland (picture alliance/AP/G. Robins/The Canadian Press)

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  • Saudi-Arabien Außenminister Sigmar Gabriel & Abdel bin Ahmed Al-Jubeir in Dschidda (picture-alliance/dpa/G. Fischer)

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  • Katar Doha Scheich Tamim bin Hamad Al Thani (picture-alliance/AP Photo/O. Faisal)

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  • Iran - Botschaft Saudi-Arabien (Reuters/M. Ghasemi)

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  • Ägypten Treffen König Salman Abdel al-Sisi (picture-alliance/AA/Egypt Presidency)

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