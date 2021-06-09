الجبري يجدد اتهاماته: ولي العهد السعودي أرسل فريقا لاغتيالي في كندا

في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على تلفزيون "سي بي اس نيوز" الأميركي، أورد المسؤول الاستخباراتي السعودي السابق سعد الجبري الذي تولى التنسيق بين أجهزة المخابرات في المملكة والحكومات الغربية أنه استُهدف بعد فراره من البلاد إثر تعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد عام 2017. وقال إن أحد أصدقائه في جهاز استخبارات دولة في الشرق الأوسط، حذره من أنه قد يواجه مصيرا مشابها لمصير الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي جاء في التحقيقات أنه قُتل على يد فرقة اغتيال مرتبطة بالرياض بعد زيارته قنصلية المملكة في اسطنبول عام 2018.

وأضاف الجبري في المقابلة "التحذير الذي تلقيته جاء فيه أن لا تقترب من أي بعثة سعودية في كندا، لا تذهب إلى القنصلية، لا تذهب إلى السفارة... أنت على رأس القائمة". وتابع أن فريق الاغتيال المفترض وصل إلى كندا في تشرين الأول / أكتوبر 2018، لكن تم ترحيل أعضائه بسبب كذبهم على مسؤولي الجمارك الذين عثروا على مواد مشبوهة في أمتعتهم.

لكن مسؤولين كنديين قالوا لبرنامج "60 دقيقة" إنهم "على علم بالحوادث التي حاولت فيها جهات أجنبية... تهديد... أشخاص يعيشون في كندا"، ووصفوا التهديدات بأنها "غير مقبولة على الإطلاق".

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وأورد الجبريأن المجموعة سميت في التحقيقات باسم "فرقة النمر"، وهو فريق قتلة مأجورين شكله الأمير محمد ومتخصص في "القتل خارج نطاق القضاء والاغتصاب والتعذيب"، بحسب ما جاء في شكوى قانونية رفعها المسؤول السعودي السابق عام 2019.

وأردف أن المجموعة كانت جزءا من نمط من السلوك الاستبدادي لولي العهد الذي لقي إشادة في السابق باعتباره مصلحا لكنه أسكت معارضيه منذ أن وُلي رسميًا.

ولم ترد السفارة السعودية في واشنطن أو المكتب الإعلامي الحكومي السعودي بعد على طلب رويترز التعليق. ورفض مايكل كيلوج محامي محمد بن سلمان المزاعم العام الماضي ووصفها بأنها "غارقة في الدراما".

ح.ز/ ع.ج.م (أ.ف.ب، رويترز)