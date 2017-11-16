"الجانب المظلم" من بلد الشوكولاتة والساعات!

تُعرف سويسرا بأنها دولة محايدة سياسياً تنتهج نظام الديمقراطية المباشرة، والتي تسمح للمواطن بالمشاركة في إدارة شؤون البلاد. لكن المفارقة أن السلاح ينتشر بكثرة بين العامة. وبالرغم من ذلك، فهي دولة آمنة، إلا أن انتشار الأسلحة يبدو أنه لن يقتصر على الداخل فقط، وإنما سيمتد للخارج أيضاً.
فقد أعلنت سويسرا أنها تنوي السماح ببيع أسلحة لدول تشهد "نزاعات مسلحة داخلية" وفق شروط معينة. وقالت الدولة المعروفة بحيادها في النزاعات الدولية، والتي لا تملك منفذاً بحرياً، إنه سيتاح بيع "معدات حربية" شرط عدم استخدامها في نزاعات داخلية، بحسب ما ورد في موقع "سويس إنفو" الإخباري السويسري.
وفي الوقت الذي ضيقت فيه مناقشات البرلمان من مساحة تحرك الحكومة بشأن إمكانية تصدير الأسلحة إلى البلدان التي تشهد نزاعات وحروب، أظهر تحقيق أن سويسرا تصدّر بالفعل أسلحة إلى تلك الدول، وأن حجم هذه الصادرات في ازدياد.
وأشار تقرير نشرته صحيفة "دي نويه تسوريشر تسايتونغ" إلى أن 30 في المائة من صادرات الأسلحة السويسرية، التي بلغت قيمتها نحو 140 مليون فرنك سويسري (124 مليون يورو) في العام الماضي، كانت موجهة إلى بلدان متورطة في حروب داخلية أو نزاعات دولية، بحسب الموقع السويسري.
اتهامات من الحزب الاشتراكي
وأكدت الصحيفة ذاتها أن سويسرا صدّرت أسلحة ومعدات حربية إلى 32 بلداً تشهد نزاعات وحروب خلال الفترة بين عامي 2000 و2017. وتقول الحكومة إن مثل هذه الصادرات لن يسمح بها إلا "إذا لم يكن هناك ما يدعو للاعتقاد بأن المواد المستخدمة في الحرب سيتم استخدامها في نزاع مسلح داخلي"، مضيفة أن هذه الخطوة ضرورية للسماح لمنتجي الأسلحة السويسريين بالمنافسة، كما ورد في موقع "ذا لوكال" السويسري، والذي نشر الخبر أيضاً.
من جهته، اتهم الحزب الاشتراكي الحكومة بأنها تنوي "السماح بتصدير المعدات الحربية إلى دول تشهد حروباً أهلية" استجابة لـ"مطالب قطاع صناعة الأسلحة، الذي لا يمت لحقوق الإنسان بصِلة". وجاء الاقتراح أمام المجلس الوطني بعد أسابيع فقط من صدور تقرير أشار إلى أن شركات الأسلحة السويسرية كانت تستخدم ثغرات للتحايل على قوانين الأسلحة.
تحايل على القانون
وذكر الموقع ذاته أنه التقرير نُشر بعد 48 ساعة فقط من تقرير لصحيفة "زونتاغس بليك" السويسرية، والذي كشفت فيه عن رصد قنابل يدوية سويسرية في مجموعة صور لسلسلة أسلحة تابعة لخلية نائمة لتنظيم "داعش" تم اكتشافها في أغسطس/ آب الماضي بسوريا. وقال المتحدث باسم شركة "RUAG" المملوكة للدولة إن القنابل اليدوية في تلك الصور يبدو أنها أُنتجت من قبل الشركة السويسرية، بحسب الموقع الإخباري السويسري. فهل تحترف سويسرا مستقبلاً تصدير الأسلحة بدلاً من الشكولاتة والساعات الفاخرة؟
س.إ/ ي.أ
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"عيد ميلاد" سعيد سويسرا
نداء الجبل
مشهد يشبه صورة بطاقة بريدية وجنة للمتنزهين في المروج والمراعي مع الأبقار، إنها سويسرا. يضم هذا البلد 48 قمة جبلية يبلغ ارتفاع كل منها أكثر من أربعة آلاف متر. وسواء كنت في منطقة يونغفراو أو مونش أو إيغر، وقمت بزيارة لسويسرا، فعليك ببساطة تسلق هذه المرتفعات. البلد يضم أيضا جبل ماترهورن ( 4478 متر) الأكثر تصويرًا في العالم.
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"عيد ميلاد" سعيد سويسرا
نحو القمة
في صعودك نحو القمة، يمكنك أن تستقل القطار المسنن، القطار المائل أو حتى المصاعد الهوائية. وفي هذا البلد الصغير، يوجد أكثر من 1800 سكة حديدية وسط الجبال، من بينها تلك الشهيرة كـ"غلاسييه إكسبريس"، الذي يربط بين سانت مورتيز وتسيرمات، وهي واحدة من أروع طرق السكك الحديدية في العالم. ومنذ 2008، واليونيسكو تصنف "أبطأ قطار في العالم" كجزء من التراث عالمي.
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"عيد ميلاد" سعيد سويسرا
الأبقار والأجراس
البقرة هي شعار سويسرا تقريبا. فهي موجودة في كل المجالات تقريبا؛ في الجَمال وحتى في السفر. ينتشر هذا "الحيوان الوطني" في كل ربوع البلد، كما لا يُسمح لأحد بإيذائه. في سويسرا، من الصباح إلى المساء وحتى في الليل. عليك أن تتقبل رنين أجراس الأبقار التي يجدها بعض الناس صاخبة ومزعجة.
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"عيد ميلاد" سعيد سويسرا
بلد الأجبان
بلد الجبن، هكذا تُنعت سويسرا. يأكل السويسريون حوالي 20 ألف طن من الجبن كل عام. ويعد جبن " Appenzeller " واحدا ضمن أكثر من 450 نوع جبن في البلد.
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"عيد ميلاد" سعيد سويسرا
أصوات جبال الألب
منذ قرون، كانت آلة الفورن رمزا للاستهزاء برعاة البقر، لكنها اليوم تحولت إلى رمز وطني بسويسرا. للبوق الخشبي الطويل قدرة على إنتاج أصوات يمكن سماعها على بعد 10 كيلومترات. وتكون هذه الآلة حاضرة كل سنة في مهرجان "الفورن" بنينداز، كما حظرت في مسابقة الأغنية الأوروبية "Eurovision". ويُقال إن أطول آلة فورن في العالم، يصل طولها إلى 47 متراً.
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"عيد ميلاد" سعيد سويسرا
محبوب وودي
الكلاب الأكثر شهرة في جبال الألب، هي "سانت برنارد". تستعمل هذه الكلاب التي تحمل براميلا صغيرة في أعناقها في الانهيارات الثلجية، إذ تبحث عن الناس المدفونين في الثلوج وتنقذهم. ويلقب الكلب "باري" بالنجم المطلق، لأنه أنقذ أكثر من 30 شخصا. وبالرغم من وفاته عام 1814، إلا أن متحف بيرن للتاريخ الطبيعي ما يزال يحتفظ بذكراه. والناس يأتون من اليابان إلى برن لرؤيته.
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"عيد ميلاد" سعيد سويسرا
عالم هايدي
هي الطفلة الريفية السويسرية النموذجية. هايدي القادمة من وسط الجبال والتي تعرف قصتها شهرة عالمية. تجعلك تنطلق من ماينفيلد، قرية "هايدي" وتغوص انطلاقا من عالمها إلى اليابان وأمريكا. رواية "جوانا سبيري"، باعت 50 مليون نسخة. وفي تركيا، تعتبر هايدي واحدة من أشهر كتب الأطفال على الإطلاق.
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"عيد ميلاد" سعيد سويسرا
رواد الشوكولاطة
بفضل صانعي الشوكولاتة السويسريين، صارت الشوكولاتة حلوة وذات مذاق لذيذ. ولحدود القرن 18 كانت تُباع في الصيدليات كمنشط جنسي، في حين اعتبرها البعض مجرد سم حينها. يستهلك السويسريون حوالي 10 كيلوغرامات سنويًا من الشوكولاتة.
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"عيد ميلاد" سعيد سويسرا
دقيق مثل الساعة السويسرية
بالنظارات المكبرة والملاقط الجميلة، جعل صناع الساعات السويسرية اسمهم معروفا في جميع أنحاء العالم منذ القرن السادس عشر. وسط جبال جورا، يقع مركز صناعة الساعات في مدن عديدة مثل "لا شو دو فون" و"لو لوكل".
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"عيد ميلاد" سعيد سويسرا
سكين لمحبي السفر والترحال
أنتج السكين السويسري عام 1897 كسكين للجيش، اليوم سكين الجيش السويسري متاح للجميع حتى في اللون الوردي وعلى شكل ذاكرة " USB" محمولة. رواد الفضاء التابعين لـ" ناسا"، يثقون ثقة عمياء بهذه الأداة المتعدد الاستخدامات ويأخذونها معهم إلى الفضاء. في كل عام يتم إنتاج 6 ملايين سكين من قبل شركة " Ibach Victorinox". وإذا زرت سويسرا، فيمكنك صُنع سكين خاص بك أثناء ذهابك إلى متحفها.
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"عيد ميلاد" سعيد سويسرا
بلد الأنفاق
يوجد بسويسرا أكثر من 1300 نفق. لهذا لن يكون من الغريب نعت السويسريين بأبطال العالم فيما يخص بناء الأنفاق. يبلغ طول نفق "جوتهارد" 57 كم، وهو أطول نفق للسكك الحديدية في العالم. ويمكنك القيام بجولة في هذا المبنى المذهل.
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"عيد ميلاد" سعيد سويسرا
لا توجد سويسرا واحدة
في القرن التاسع عشر، لجأ بعض المهاجرين إلى تسمية مناطق عديدة باسم سويسرا لأن المناظر الطبيعية لبلدانهم ذكرتهم بتلك الموجودة في سويسرا. ففي ألمانيا توجد ولاية ساكسونيا الملقبة بسويسرا ألمانيا (انظر الصورة)، وفي أمريكا نجد سويسرا الصغيرة مثلا. اليوم، تحمل أكثر من 200 منطقة ومكان حول العالم اسم "سويسرا".
الكاتب: مريم مرغيش