الجامعة العربية تعلن "رفض صفقة القرن الأمريكية-الإسرائيلية"

خلص اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الطارئ، المنعقد السبت (الأول من فبراير/ شباط 2020) في القاهرة، حول خطة السلام الأمريكية إلى "رفض صفقة القرن الأمريكية – الإسرائيلية".

وجاء في قرار مجلس الجامعة المنعقد على مستوى وزراء الخارجية أنه تم بالأجماع "رفض صفقة القرن الأمريكية - الإسرائيلية، باعتبار أنها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني، وتخالف مرجعيات عملية السلام المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

كذلك شمل القرار، بحسب بيان الجامعة "تحذيراً من قيام إسرائيل بتنفيذ بنود الصفقة متجاهلة قرارات الشرعية الدولية (..) ودعوة المجتمع الدولي إلى التصدي لأية إجراءات تقوم بها حكومة الاحتلال على أرض الواقع".

وأكد قرار وزراء الخارجية العرب على "الدعم الكامل لنضال الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية في مواجهة هذه الصفقة وأي صفقة تقوض حقوق الشعب الفلسطيني".

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت أمام اجتماع الجامعة قطع "أية علاقة بما فيها الأمنية" مع إسرائيل والولايات المتحدة مؤكدا أنه سيتحرر من التزاماته بموجب اتفاق أوسلو الذي "نقضته" إسرائيل بتبنيها خطة السلام الأمريكية. وقال عباس في كلمة ألقاها في اجتماع وزراء الخارجية العرب انه طالب إسرائيل بأن تتحمل من الآن فصاعدا "مسؤوليتها كقوة احتلال" للأراضي الفلسطينية.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قد أعلن الجمعة أن "العرب لن يتخلوا عن الفلسطينيين"، وذلك خلال استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عشية اجتماع بمقر الجامعة في القاهرة على المستوى الوزاري حول خطة السلام الأميركية. وقال أبو الغيط في بيان "لن يحدث أن يتخلى العرب عن الفلسطينيين وأن النضال من أجل قضية فلسطين العادلة ليس نضالاً فلسطينياً فحسب، وإنما هو نضال عربي جماعي".

ع.أ.ج/ خ.س ( رويترز، أ ف ب)