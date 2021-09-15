 الجالية والسياحة..المغرب يطلق لأول مرة خطا جويا مباشرا مع إسرائيل | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 09.11.2021

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الجالية والسياحة..المغرب يطلق لأول مرة خطا جويا مباشرا مع إسرائيل

بعدما أعاد المغرب علاقاته مع إسرائيل يسعى الآن "للاستجابة لتطلعات" جالية مغربية هناك تقدر بـ700 ألف شخص، وتمكين السياح ورجال الأعمال من السفر للمغرب، وستطلق الخطوط المغربية ثلاث رحلات أسبوعيا بين الدار البيضاء وتل أبيب.

صورة من الأرشيف لزيارة وزير الخارجية الإسرائيلي للمغرب وتوقيع اتفاقية التعاون بين البلدين (11/8/2021)

صورة من الأرشيف لزيارة وزير الخارجية الإسرائيلي للمغرب وتوقيع اتفاقية التعاون بين البلدين (11/8/2021)

أعلنت شركة الخطوط الجوية المغربية الثلاثاء (التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2021) إطلاق خط جوي مباشر يربط العاصمة الاقتصادية للمملكة الدار البيضاء بتل أبيب هو الأول من نوعه انطلاقا من المغرب. وذلك بعد نحو 10 أشهر على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

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بدأت رسميا الرحلات التجارية بين المغرب وإسرائيل، وذلك بعد عدة أشهر على أول رحلة كان فيها دبلوماسيون. ويعدّ هذا التطور طبيعياً بعد إعلان تطبيع العلاقات بين الطرفين.

بمناسبة الذكرى الأولى لاتفاقات أبراهام، أكدت واشنطن أنها ستساعد في تعزيز علاقاتِ إسرائيل المتنامية مع البحرين والمغرب والإمارات، بالإضافة إلى السودان وكوسوفو، في الوقت الذي ستشجع فيه دولا أخرى على تطبيع العلاقات معها.

وسيفتح هذا الخط ابتداء من 12 ديسمبر/ كانون الأول بوتيرة ثلاث رحلات في الأسبوع، وفق ما أفادت شركة الخطوط الملكية المغربية في بيان، مشيرة إلى أن مدة الرحلة تصل إلى خمس ساعات ونصف.

 وأوضحت الشركة أن إطلاق هذا الخط "يأتي استجابة لتطلعات الجالية المغربية المقيمة في إسرائيل، والتي تربطها أواصر متينة بوطنها الأم".  كما يهدف إلى "تمكين السياح ورجال ونساء الأعمال من السفر إلى المغرب أو إلى إسرائيل".

جاء هذا الإعلان بعد ثلاثة أشهر من إطلاق رحلات جوية مباشرة بين إسرائيل والمغرب، وكذا أول زيارة يقوم بها وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد إلى المملكة في آب/ أغسطس.

وصار المغرب أواخر العام الماضي رابع دولة عربية تطبع علاقاتها مع إسرائيل، في إطار اتفاق ثلاثي تعترف بموجبه الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو.

وتضم إسرائيل قرابة 700 ألف شخص من أصول مغربية كانوا يضطرون لأخذ رحلات جوية غير مباشرة لزيارة المغرب، قبل الاتفاق.

وسبق أن أقام البلدان علاقات دبلوماسية في العام 1993، قبل أن يقطعها المغرب العام 2000 مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

ص.ش/ع.ش (أ ف ب)

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العلاقات المغربية الإسرائيلية.. التحديات والآفاق

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