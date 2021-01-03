الجائحة تكبد طيران الإمارات خسائر بمليارات الدولارات

في تقريرها السنوي للسنة المنتهية في 31 مارس/ آذار، كشفت شركة طيران الإمارات العملاقة اليوم الثلاثاء (15 يونيو/ حزيران 2021) تلقيها دعماً مالياً من حكومة دبي بقيمة 3.1 مليار دولار منذ بدء جائحة كورونا. وذلك بعد أن تكبدت الشركة العملاقة خسارة سنوية بمعدل 5.5 مليار دولار، وهي الأولى فيما يزيد عن ثلاثة عقود.

وتراجعت الإيرادات بمعدل 66 بالمئة أي بقيمة 8.4 مليار دولار وانخفضت حركة الركاب 88.3 بالمائة إلى 6.6 مليون فحسب. وفي هذا السياق قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة طيران الإمارات إن التعافي من الجائحة سيكون غير منتظم وإنه لا أحد يعلم متى سيتغلب العالم على الجائحة.

ولا يوجد لدى طيران الإمارات سوق محلية للتخفيف من أثر القيود وإغلاقات الحدود التي تسببت في إحباط شركات الطيران على مدى السنة الفائتة في الوقت الذي كانت تحاول فيه التعافي.

وتسبب ركود السفر في توقف طيران الإمارات تحليق معظم طائراتها من طراز إيرباص إيه 380 البالغ عددها 113 وتركز على إعادة بناء شبكتها باستخدام طائراتها من طراز بوينغ 777 البالغ عددها 146، مع خفض سعة الركاب إلى 82.6 بالمائة في السنة الفائتة.

وكشفت الشركة العملاقة إن نسبة إشغال المقاعد بلغت 44.3 بالمائة فحسب في السنة الفائتة، انخفاضا من متوسط 78.4 بالمائة في السنة المالية السابقة حين سجلت شركة الطيران ربحاً سنوياً للمرة الأخيرة.

وسجلت مجموعة الإمارات، التي تضم شركة الطيران وأصولاً أخرى للطيران والسفر، انخفاض الإيرادات 65.8 بالمئة إلى 9.7 مليار دولار

وتكبدت خسارة ستة مليارات دولار، هي الأولى في 33 عاماً. وقالت إن النتائج تأثرت برسوم انخفاض قيمة استثنائية بقيمة 408.43 مليون دولار للأصول غير المالية للمجموعة.

وانكمشت قوة العمل بالمجموعة 30.8 بالمائة إلى 75 ألفا و145 بما في ذلك 20 ألف وظيفة في شركة الطيران وشهدت تقاعد جاري تشابمان

رئيس وحدة المطارات والسفر دناتا والذي شغل موقعه لفترة طويلة.



و.ب/ ع.غ (أ ف ب، رويترز)