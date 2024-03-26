"الثورة السلمية والوحدة الألمانية" ـ معرض طلابي في برلين

التاريخ لم يعد فحوى الكتب فقط، بل أصبح متنقلا ويعرض بشكل مشوق في مدرسة ببرلين. الجمهور يتكون من تلاميذ وطلاب ألمان ومن أصول مختلفة، بالإضافة إلى اهتمام كبير من الأجيال الأكبر لاستذكار دروب الكفاح من أجل وحدة ألمانيا.

يعد معرض "الثورة السلمية والوحدة الألمانية" في برلينبمثابة نظرة موجزة لحقبة زمنية شهدت تقسيمًا للبلاد والقارة بأكملها. كان الشرق والغرب مرادفين للصراع بين الشيوعية والرأسمالية. ويتعلق الأمر بفترة زمنية امتدت عبر ألمانيا وأوروبا وكانت تفصلها حدود لا يمكن التغلب عليها.

تم هدم هذه الحواجز عندما قام الملايين من الشجعان في ألمانيا الشرقية وبولندا وهنغاريا والعديد من البلدان الأخرى بالكفاح بسلمية من أجل حريتهم وديمقراطيتهم خلال عامي 1989/90. تم تصميم المعرض من قبل المؤسسة الاتحادية لمعالجة دكتاتورية الحز ب الشيوعي (SED) الذي كان يحكم ألمانيا الشرقية (سابقا).

المعرض موجه بشكل رئيسي إلى الشباب، ولذلك تم تنظيمه في إحدى مدارس برلين. تناول المراهقون في مدرسة هاينريش هيرتز الثانوية (Heinrich-Hertz-Gymnasium) تاريخ آبائهم وأجدادهم، الذين عاشوا نهاية هذه الفترة المعروفة بالحرب الباردة.

على طريق الوحدة

يتم تمثيل الأحداث التاريخية عبر ستة لوحات كبيرة – تحتوي على صور وصفحات تقويم ونصوص قصيرة ورموز QR لمقاطع الفيديو الإضافية. يشمل ذلك الـ 9 من نوفمبر عام 1989، عندما سقط جدار برلين، بالإضافة إلى أحداث الـ5 من فبراير من نفس العام - يوم قتل كريس جويفروي على يد جنود الحدود أثناء محاولته الفرار من برلين الشرقية إلى الغربية. كان جويفروي، البالغ من العمر 20 عامًا، آخر ضحية لأمر إطلاق النار الصادر من سلطات ألمانيا الشرقية آنذاك عند الحدود مع جمهورية ألمانيا الاتحادية (الغربية).

الطالب يون تسينر البالغ من العمر 17 عامًا من مدرسة هاينريش هيرتز، اهتم بجوانب الانقسام الألماني بشكل مكثف في دروس التاريخ. يقول: "لم يكن هناك الكثير من المناقشات حول هذا الموضوع في الأسرة".

وبحسب تسينر كان الشاب البالغ من العمر 20 عامًا هو الضحية الأخيرة لأمر إطلاق النار الذي أصدرته جمهورية ألمانيا الديمقراطية على الحدود الداخلية لألمانيا. ولم يتعامل تسينر إلا مع تقسيم ألمانيا في فصل التاريخ. بيد أنه يقول: "لقد أجريت حديثا حول هذا الموضوع مع عائلتي".

"لا تلعب الفروقات بين الشرق والغرب دورًا كبيرًا بعد الآن". يقول تسينر ويضيف: أنا ومارلا بومه، ركزنا بشكل خاص في في دروس السياسة خاصة على آخر موضوع في التسلسل الزمني للمعرض: الشباب فيألمانيا الموحدة. حيث يُذكر في دراسة الشباب لعام 2019: "أن الفروقات بين الشباب في الشرق والغرب، وبين الذكور والإناث، وبين الشباب ذوي الخلفية المهاجرة آخذة بالنقصان بدلاً من الزيادة".

تأكيدًا لذلك، تقول مارلا البالغة من العمر 16 عامًا: "كان لدي الإحساس قبل ذلك بأنه في جيلنا لم تعد الفروقات الكبيرة تظهر بين الشباب الشرقي والغربي. والمعرض لم يجعلني أرى الأمور بشكل مختلف".

الطالب يون تسينر وزميلته مارلا بومه صورة من: Marcel Fürstenau/DW

معلم متحمس لطلابه

المعلم ألكسندر بوخهولتس، فرح باهتمام طلابه. يقول المعلم البالغ من العمر 42 عاماً، واصفاً المهمة التي يقومون بها: "لقد تلقوا هذه الملصقات وكان من المفترض أن يقوموا بالبحث في مضمونها ومن ثم تقديمها هنا. كانت لديهم أفكارا عظيمة".

ويتابع "إذا كنت تريد تتبع التطور، فسيكون من المنطقي مقارنة دراسات الشباب المختلفة مع بعضها البعض." ومن هنا يمكن الإجابة على أسئلة كهذه: "هل ربما يختلف عام 2019 عما كان عليه عام 2009؟"

المنظمة الاتحادية المنظمة للمعرض سعيدة بهذا الاهتمام بدورها، وتقول المخرجة آنا كامينسكي والعضوة في المنظمة "إن الموضوع بعيد كل البعد عن جيل طلاب اليوم، "لكن هذا بالضبط ما يتذكره آباؤهم عندما كانوا صغارًا." وسيخبرونك ما هي الآمال التي كانت لديك في ذلك الوقت أو ما هي المخاوف.

وينطبق هذا أيضًا على الأشخاص في البلدان الأخرى الذين قاتلوا في طريقهم إلى الحرية في الثمانينيات. ملصق المعرض يحمل عنوان "أوروبا الشرقية الوسطى تحرر نفسها". يمكن رؤية الاقتباس: "تم هدم الجدار الأول الذي سقط في عام 1980 في أحواض بناء السفن في دانسك. وفي وقت لاحق جاء دور الجدران الرمزية، حيث أسقط الألمان الجدار الحقيقي في برلين".

تأتي هذه الجمل من الكهربائي ليخ فاليسا، الذي كان رئيسًا لنقابة التضامن في بولندا الشيوعية من عام 1980 إلى عام 1990 ثم رئيسًا لبولندا الديمقراطية حتى عام 1995. حصل على جائزة نوبل للسلام لإسهاماته في الحرية والديمقراطية.

المعلم بوخ هولتسر وطلابه في المعرض وهم يحملون ملصقات تعريفية صورة من: Uli Mählert/Bundesstiftung Aufarbeitung

محاولة إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء

بعد ثلاثة عقود من الاضطرابات التي شهدتها ألمانيا وأوروبا، تحاول روسيا إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء بالعنف من خلال شن حرب عدوانية ضد أوكرانيا، وهي حرب تنتهك القانون الدولي . وهذا يبين مدى هشاشة الديمقراطيات وتعرضها للخطر. لأنهم يحاربون من قبل حكام متعطشين للسلطة وعديمي الضمير مثل فلاديمير بوتين أو من قبل متطرفين يمينيين.

كيف يمكن حماية الديمقراطية من أعدائها؟

وعلى هذه الخلفية يمكن أيضًا مشاهدة معرض "الثورة السلمية والوحدة الألمانية". ويمكن أن يجعلك تفكر: كيف يمكن أن يحدث هذا؟ ما الذي يمكن عمله للدفاع عن المجتمع المفتوح ضد أعدائه؟

هناك اهتمام كبير بالمعرض: فقد طلبت أكثر من 500 مدرسة ومكتبة وأرشيف مجموعة الملصقات المدمجة المكونة من ستة ملصقات. ويشمل ذلك أيضًا الاستفسارات الواردة من فرنسا وبريطانيا العظمى والولايات المتحدة الأمريكية. لوحات النصوص متوفرة باللغات الألمانية والإنجليزية والفرنسية.

أعده للعربية علاء جمعة