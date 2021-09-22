تُعد الثورة التونسية أول ثورات الربيع العربي المطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية. وإذا كانت هذه الثورة أفضت إلى نشوء نظام ديمقراطي، فإن أهدافها في مكافحة الفساد وتحسين المستوى المعيشي ما تزال بعيدة المنال.

اندلعت الثورة التونسية كأول ثورات الربيع العربي في 17 ديسمبر 2010 تضامنا مع الشاب محمد البوعزيزي الذي أضرم النار في جسده احتجاجا على وضعه المعيشي السيئ. وقد ادت هذه الثورة إلى إسقاط نظام الرئيس زين العابدين بن علي وإقامة نظام تعددي ديمقراطي لم يفلح حتى الآن في تحسين مستوى المعيشة ومحاربة البطالة.