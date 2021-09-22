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الثورة التونسية

تُعد الثورة التونسية أول ثورات الربيع العربي المطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية. وإذا كانت هذه الثورة أفضت إلى نشوء نظام ديمقراطي، فإن أهدافها في مكافحة الفساد وتحسين المستوى المعيشي ما تزال بعيدة المنال.

اندلعت الثورة التونسية كأول ثورات الربيع العربي في 17 ديسمبر 2010 تضامنا مع الشاب محمد البوعزيزي الذي أضرم النار في جسده احتجاجا على وضعه المعيشي السيئ. وقد ادت هذه الثورة إلى إسقاط نظام الرئيس زين العابدين بن علي وإقامة نظام تعددي ديمقراطي لم يفلح حتى الآن في تحسين مستوى المعيشة ومحاربة البطالة.

CORRECTING PHOTOGRAPHER BYLINE TO SLIM ABID - Tunisia's President Kais Saied, center, leads a security meeting with members of the army and police forces in Tunis, Tunisia, Sunday, July 25, 2021. Troops surrounded Tunisia's parliament and blocked its speaker Rached Ghannouchi from entering Monday after the president suspended the legislature and fired the prime minister following nationwide protests over the country's economic troubles and the government's handling of the coronavirus crisis. (AP Photo/Slim Abid)

سعيد يعلق العمل بمعظم فصول الدستور والنهضة ترفض 22.09.2021

أصدر الرئيس التونسي قرارا بإلغاء العمل بأغلب فصول الدستور الخاصة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية وتكليف لجنة لإعداد التعديلات اللازمة. وقالت الرئاسة التونسية إن سعيد سيواصل تجميد البرلمان، فيما رفض حزب النهضة خطوات سعيد.

CORRECTING PHOTOGRAPHER BYLINE TO SLIM ABID - Tunisia's President Kais Saied, center, leads a security meeting with members of the army and police forces in Tunis, Tunisia, Sunday, July 25, 2021. Troops surrounded Tunisia's parliament and blocked its speaker Rached Ghannouchi from entering Monday after the president suspended the legislature and fired the prime minister following nationwide protests over the country's economic troubles and the government's handling of the coronavirus crisis. (AP Photo/Slim Abid)

سعيّد يلمح لتعديل دستوري "بوسائل دستورية" وتعيين حكومة جديدة قريبا 12.09.2021

بعد سبعة أسابيع من سيطرته على مقاليد الحكم في تحرك وصفه خصومه بالانقلاب، الرئيس التونسي قيس سعيّد يشير إلى قرب تعيين حكومة جديدة وتعديل دستوري لن يتم إلا "باستخدام الوسائل الدستورية القائمة".

Tunis' landmark Avenue Habib Bourgiba, where massive protests took place in 2011, is empty on the tenth anniversary of the uprising, due to a national lockdown after a surge in COVID-19 cases, in Tunis, Thursday, Jan. 14, 2021. Tunisia is commemorating the 10th anniversary since the flight into exile of its iron-fisted leader, Zine El Abidine Ben Ali, pushed from power in a popular revolt that foreshadowed the so-called Arab Spring. But there will be no festive celebrations Thursday marking the revolution in this North African nation, ordered into lockdown to contain the coronavirus. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

وسط إغلاق تام - تونس تحيي الذكرى العاشرة لسقوط نظام بن علي 14.01.2021

تأتي ذكرى ثورة تونس "دون طعم" هذا العام، حسب البعض. ورغم تفردها بين دول الربيع العربي، تعاني البلاد من أزمات سياسية واقتصادية متعاقبة، تغذي لدى البعض الحنين لنظام بن علي، الذي فر في مثل هذا اليوم متجها إلى السعودية.

Stimmung in der Stadt Ben Guerdane an der tunesisch-libyschen Grenze. en Guerden attack Photo title: closed ways. Place and date: Ben Guerden, 12 Mars 2016 Copyright/photographer: Deutsche Welle correspondent (Tarek Guizani)

تونس: إضراب عام في بن قردان بسبب إغلاق معبر راس الجدير 11.05.2016

دخلت مدينة بن قردان، الواقعة في جنوب تونس، إضرابا عاما دعا له الاتحاد الجهوي للشغل احتجاجا على غلق معبر راس الجدير، المعبر الرئيسي مع ليبيا، الذي يعد المتنفس التجاري الوحيد لأهالي المنطقة.
Tunisians celebrate Prime Minister Mohamed Ghannouchi's resignation at the Kasbah square in Tunis, Tunisia, on February 27, 2011. After Tunisian Prime Minister resigned Sunday in a speech on national television, the massive crowd filling this city's Kasbah Square suddenly halted the angry chants that had continued around the clock for days. There was silence, and then cheers, chants and dancing. Photo by Salih Zeki Fazlioglu/AA/ABACAPRESS.COM

تونس تحيي الذكرى الخامسة للثورة في أجواء باهتة 17.12.2015

تونس تحيي الذكرى الخامسة لاندلاع الثورة التونسية وسط أجواء باهتة بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية. المراسم الرسمية أقيمت في سيدي بوزيد التي اندلعت فيها شرارة الثورة بعدما أضرم البائع المتجول محمد البوعزيزي النار في جسده.
Yassine Ayari, tunesischer Blogger bei einer Demonstration im Januar 2011

محكمة عسكرية تقضي بسجن مدون تونسي لانتقاده الجيش 20.01.2015

قضت محكمة عسكرية تونسية بسجن المدون التونسي ياسين العياري لمدة سنة بتهمة إهانة الجيش بعد تدوينات انتقد فيها أداء وزير الدفاع". جاء ذلك في قضية أثارت جدلا بشأن حرية التعبير في تونس بعد أربع سنوات من الثورة.
People shout slogans and hold signs during celebrations marking the fourth anniversary of Tunisia's 2011 revolution, in Habib Bourguiba Avenue in Tunis January 14, 2015. REUTERS/Anis Mili (TUNISIA - Tags: POLITICS ANNIVERSARY CIVIL UNREST)

تونس: إحياء الذكرى الرابعة للثورة وسط احتجاجات أسر الضحايا 14.01.2015

عبرت أسر ضحايا الثورة التونسية عن غضبها مما اعتبرته تخاذلا في إنصاف ذويهم الذين قتلوا أو جرحوا خلال الانتفاضة على الرئيس التونسي الأسبق بن علي. وألقت مطالب الضحايا بظلالها على حفل إحياء الذكرى الرابعة للثورة التونسية.
Screenshot facebook-Seite von Fares Dridi https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803324509699574&set=p.803324509699574&type=1&theater

غضب في تونس بعد اعتقال المدون عزيز عمامي 15.05.2014

قال محامون إن المدون عزيز عمامي، الذي لعب دورا خلال الثورة التونسية، اعتقل وتعرض للضرب على يد الشرطة مما فجر موجة غضب في الأوساط الحقوقية وعلى صفحات التواصل الاجتماعي. عمامي كلن قد أطلق حملة "حتى أنا أحرقت مركز" شرطة.
+++Verwendung nur im Zusammenhang mit diesem Text: Tunesien Verfassung/Sarah Mersch+++ Plenum der Verfassungsversammlung Foto: DW/Sarah Mersch

تونس بحكومة جديدة وتصادق على أول دستور بعد ثورتها 26.01.2014

صادق المجلس التأسيسي في تونس رسميا الأحد على دستور البلاد الجديد في إحدى الخطوات الأخيرة للديمقراطية الكاملة بعد ثلاث سنوات من الثورة التونسية. المصادقة على الدستور أعقبت بساعتين إعلان المستقل مهدي جمعة حكومته الجديدة.
Main title: Place de Bardo Photo title: Demonstration during sit-in in Bardo Place and date: Place de Bardo,Tunis 6 August 2013 Copyright/photographer: Deutsche Welle correspondent Guizani Tarak

ساحة باردو غداة انطلاق "أسبوع الرحيل" 24.08.2013

أطلقت المعارضة التونسية "أسبوع الرحيل" الداعي لإسقاط حكومة العريض سلميا، ما سيعزز الزخم الذي تشهده ساحة باردو منذ شهر. ويتزامن ذلك مع قبول مبدئي لحزب النهضة باحتمالية استقالة الحكومة وتشكيل أخرى غير حزبية.
Thousands of people gather outside the headquarters of the Constituent Assembly to demand the ouster of the Islamist government on July 28, 2013 in Tunis. Opposition leader Mohamed Brahmi was shot dead outside his home on Friday with the same weapon used to gun down fellow opposition politician Chokri Belaid in February, Interior Minister Lotfi Ben Jeddou said. AFP PHOTO / FETHI BELAID (Photo credit should read FETHI BELAID/AFP/Getty Images)

تونس: وفد إلى الجزائر لتبديد "سوء التفاهم" واعتقال عناصر ارهابية 05.08.2013

في الوقت الذي تواصل فيه قوات الأمن التونسي ملاحقة واعتقال عناصر متهمة باغتيال معارضين سياسيين، يستعد وفد سياسي أمني تونسي لزيارة الجارة الجزائر لتبديد سوء التفاهم الذي قد يعكر صفو العلاقات بين البلدين.
Tunisians react outside a hospital after the killing of the opposition politician Mohamed Brahmi on July 25, 2013 in Ariana, outside Tunis. Mohamed Brahmi, general coordinator of the Popular Movement and member of the National Constituent Assembly, was shot dead outside his home in Ariana, state media announced. AFP PHOTO / FETHI BELAID (Photo credit should read FETHI BELAID/AFP/Getty Images)

الرئاسة التونسية: اغتيال المعارض البراهمي فخ لإحلال التناحر 25.07.2013

قال شهود إن محتجين خرجوا إلى شوارع مدينة سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية احتجاجاً على اغتيال المعارض البارز محمد البراهمي في تونس العاصمة. الرئاسة التونسية أدانت في بيان هذه "الجريمة النكراء".
Press conference of Tamarod mouvment, Tunisia Place and Date :July 2013, Tunisia Copy Right/ Photographer: DW-Korrespondent Taieb Kadri

"تمرد" التونسية تسعى لـ"مليونية" بعد جمعها مئات الآلاف من الإمضاءات 14.07.2013

أكدت حركة "تمرد" التونسية أنها تمكنت من جمع مئات الآلاف من التوقيعات والهدف هو الوصول إلى مليوني توقيع. وتطالب حركة "تمرد" التونسية بحل المجلس التأسيسي بعد فشله لحد الآن في إصدار دستور يستجيب لمطالب الثورة التونسية.
Tunisian riot police face protestors in the center of Tunis on May 6, 201 during a demonstration organized by youths denouncing the transitional government and calling for a new revolution. Riot police used tear gas and truncheons to break up a protest in central Tunis by about 200 people on May 6, attacking reporters and photographers covering the event. Tunisia's National Union of Tunisian Journalists (SNJT) said 15 media professionals had been attacked as they covered demonstrations on May 5 and 6, updating their earlier figure of 14. AFP PHOTO / FETHI BELAID (Photo credit should read FETHI BELAID/AFP/Getty Images)

بعد "تمرد" المصرية، نشطاء يعلنون تأسيس "تمرد تونس" 03.07.2013

أعلن نشطاء تونسيون عن تأسيس حركة "تمرد تونس" المستوحاة من حركة "تمرد" المصرية التي تعمل على إسقاط الرئيس محمد مرسي، وذلك "بهدف الإطاحة بالمجلس التأسيسي وتصحيح مسار الثورة" التونسية.
epa02861949 Moncef Trabelsi, the brother of Leila Ben Ali, wife of ousted Tunisian President Zine El Abidine Ben Ali, arrives for a third trial hearing at a court in Tunis, Tunisia, 10 August 2011. According to media report, the trial of 23 relatives and associates of former Tunisian president Zine el-Abidine Ben Ali on charges of trying to flee the country illegally in January resumed on 10 August after a week's postponement. Ben Ali's former security chief, Ali Seriati, and relatives are among the defendants, who were arrested as they attempted to follow the presidential couple into exile on January 14. EPA/STR

وفاة شقيق زوجة بن علي في سجنه بتونس 05.04.2013

كشفت تقارير إعلامية عن وفاة منصف طرابلسي، شقيق ليلى طرابلسي زوجة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي بعد معاناة مع المرض، استلزمت نقله الشهر الماضي من سجنه إلى المستشفى لتلقي العلاج.
Rachid Ghannouchi, leader of the Ennahda movement, Tunisia's main Islamist political party, speaks at a news conference in Tunis June 13, 2012. REUTERS/Zoubeir Souissi (TUNISIA - Tags: POLITICS)

الغنوشي:"حركة نداء تونس" أخطر على الثورة من السلفيين 13.10.2012

وصف راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة، حركة نداء تونس التي يقودها رئيس الوزراء السابق باجي قايد السبسي، بأنها أخطر على الثورة من السلفيين. الغنوشي قال إن حديثه عن العلمانيين وسيطرتهم على أجهزة الأمن اُخرج عن سياقه.
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