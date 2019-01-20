 الثلوج تحتضن ″نخبة العالم″ - ما الذي سيجلبه دافوس عام 2019؟ | سياسة واقتصاد | DW | 21.01.2019

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سياسة واقتصاد

الثلوج تحتضن "نخبة العالم" - ما الذي سيجلبه دافوس عام 2019؟

بداية من يوم الاثنين، ستجتمع النخبة العالمية من رجال السياسة والأعمال في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. وفي ظل أوقات تطبعها النزاعات التجارية والقومية، سيكون منتدى دافوس اجتماعًا صعبًا هذا العام.

Schweiz Weltwirtschaftsforum WEF 2013 in Davos Stadt (dapd)

فقد النمو الاقتصادي العالمي من قوته، وتتزايد النزاعات التجارية، كما أن مشاكل البيئة وتغير المناخ لم تحل بعد، وفي نفس الوقت هناك انقلابات ضخمة تلوح في الأفق من خلال التحول إلى الرقمنة.

ويقول بورغه برنده، وزير الخارجية النرويجي السابق، والرئيس الحالي للمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس): "كل واحدة من تلك القضايا تحد كبير، كما أنها مجتمعة تعتبر مهمة شاقة، ولا يمكن التغلب عليها إلا من خلال التعاون".

ومع ذلك، هناك نقص متزايد في الرغبة في التعاون. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو معارض معروف للاتفاقيات متعددة الأطراف، كما أن الرئيس البرازيلي الجديد يتحدث  بنبرة قومية. أما في أوروبا، فكل شيء يدور حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وفي إيطاليا يحكم الشعبويون، وفي فرنسا يتظاهر أصحاب "السترات الصفراء". أما منطقة الشرق الأوسط فما زالت برميل بارود، وتستعرض الصين العضلات في مواجهة تايوان.

كلاوس شفاب، المدير الإداري، يرى أن المنتدى الذي أسسه في عام 1971 هو مكان للتفاهم ويقول: "الحوار من أجل تسهيل التفاهم المتبادل اليوم  هو أكثر أهمية من أي وقت مضى".

Norwegen Der Aussenminister Borge Brende (Getty Images/AFP/A. Kisbenedek)

بورغه برنده، وزير الخارجية النرويجي السابق، والرئيس الحالي لمنتدى دافوس

كثير من المشاهير ونقاشات متعددة

بدا بورغه برنده، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، متحمساً وهو يعدد أسماء كبار الشخصيات رفيعة المستوى التي ستشارك في المنتدى هذا العام، وكأنه صاحب خيمة في سوق سنوي ينادي لجذب الزبائن إلى خيمته.

"(سيحضر) عندنا 37 من قادة أوروبا وآسيا ومن الشرق الأوسط. وهناك ستة رؤساء من أمريكا اللاتينية وستة أو سبعة من أفريقيا"، يروي الرجل. "من الصين سيأتي نائب الرئيس وانغ ونتوقع مشاركين كبار من مجلس الوزراء الأمريكي".

وإجمالا، سيكون هناك حوالي ثلاثة آلاف مشارك في المؤتمر، من بينهم نحو 70 من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية. بالإضافة إلى ذلك سيكون هناك 300 وزير و1000 رئيس شركة والعديد من العلماء وممثلين عن المنظمات البيئية والتنموية.

وماذا سيفعل كل هؤلاء في الجبال السويسرية؟ ليس أقل من تحسين حالة العالم، ففي النهاية، هذه هي المهمة الرسمية للمنتدى. ويقول رئيس المنتدى: "التحدي الذي يواجهنا هو السعي مع جميع قادة وممثلي المنظمات الدولية ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني لإيجاد حلول للمشاكل الأكثر إلحاحا في العالم".

G20-Gipfel - Erste Arbeitssitzung (picture-alliance/dpa/AP/J. Macdougall)

ترامب وماكرون لن يحضرا دافوس 2019، بينما ستكون ميركل حاضرة في المنتدى الاقتصادي العالمي.

غياب ترامب وماكرون وحضور ميركل وبولسونارو

ومع ذلك لن يتم توقيع أي اتفاقات دولية في دافوس. ولن يحضر أيضا دونالد ترامب، ذلك الرجل الذي لا يشبهه أحد في التشكيك في الترتيب الحالي للأشياء. وبسبب نزاع الموازنة، الذي لم يحله مع الكونغرس الأمريكي، ألغى ترامب مشاركته.

وكذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيبقى في الوطن. رسمياً، بسبب جدول أعماله المزدحم، أما السبب غير الرسمي، فهو لأن مشاركته في جمع نخبوي قد تضر على الأرجح بمصداقيته في الحوار، الذي بدأ للتو مع المواطنين الفرنسيين.

وفي المقابل ستأتي المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، وكذلك خليفتها في زعامة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، أنيغريت كرامب كارينباور، ووزير الصحة الألماني ينس شبان. وفي دافوس سيلقي رئيس البرازيل الجديد، جائير بولسونارو، خطابه الأول إلى جمهور دولي.

بالنسبة لمنتدى دافوس، فإن غياب دونالد ترامب هو بالتأكيد خسارة من وجهة نظر العلاقات العامة. فقبل عام واحد، تواجد ترامب في العناوين الرئيسية، على الرغم من أنه ليس لديه ما يساهم به في مناقشة القضايا العالمية.

وبدلاً من ذلك، ناشد ترامب رجال الأعمال الحاضرين الاستثمار في بلده. وهذه مسألة يفعلها في دافوس العديد من القادة، ولكن  عدد قليل جدا فقط من يجرؤ على أن يقتصر على الترويج لنفسه كما يفعل ترامب.

Symbolbild Industrie 4.0 (picture-alliance/dpa/C. Schmidt)

يعقد دافوس 2019 تحت شعار العولمة 4.0، وسيجري البحث عن إطار عالمي في عصر الثورة الصناعية الرابعة.

تطلع الى المستقبل

موضوع المنتدى هذا العام هو تأثير العولمة والرقمنة الصناعية، وتحت شعار "العولمة 4.0، البحث عن نظام عالمي في عصر الثورة الصناعية الرابعة"، سيكون هناك تشجع على النظر إلى المستقبل.

ويرى البروفيسور شفاب، مؤسس المنتدى، أن العالم لديه نقص في الرؤى وأنه من الممكن أن يساعد المنتدى في هذه المسألة- رغم أنه على علم بأن المقترحات التي تقدمها النخب يقابلها العديد من المواطنين بالتشكيك بشكل متزايد.

"النخب، ينظر إليها على أنها غير موثوق بها، عندما تلقي عيناك فقط نظرة على الانتخابات المقبلة أو التقرير الفصلي المقبل" يقول شفاب، ويضيف: "لكن في المقابل نتبع في دافوس عن قصد منهج عمل طويل الأجل، ونحن نسير وفقا للفرص التي نريد تشكيلها".

China | World Economic Forum in Vietnam (picture-alliance/dpa/Photoshot/L. Gang)

كلاوس شفاب مؤسس منتدى دافوس (أرشيف)

انتقادات موجهة للنخبة

ومع ذلك ، فإن انتقاد النخبة لا يمر على شفاب  بدون أثر؛ ولذلك يسعى إلى وضع حدود. ففي حين أن العولمة هي حقيقة وأنتجت العديد من الفائزين، إلا أنه لم يكن هو ولا المنتدى  من المؤيدين لإيديولوجيا إخضاع كل شيء لقوى السوق الحرة. فهو  حذر في عام 1996 من أن العولمة في شكلها الحالي ليست عولمة مستدامة، كما يقول.

ويضيف شفاب "إذا كنا نتحدث الآن عن العولمة 4.0 ، فيجب أن تكون أكثر شمولية واستدامة" ويتابع حديثه: "يجب أن تستند أكثر إلى المبادئ الأخلاقية، فنحن بحاجة إلى خُلُق، وأن نعيد  هذه الأخلاق إلى العولمة".

في هدفها الذاتي المتمثل في زيادة عدد النساء المشاركات بشكل كبير، فإن المنتدى الاقتصادي العالمي يتقدم ببطء فقط. فحصة النساء المشاركات هذا العام هي 22 في المائة، بعدما كانت 21 في المائة في العام الماضي.

أندرياس بيكر- دافوس/ ص.ش

  • Schweiz Davos Weltwirtschaftsforum 2016 Joachim Gauck

    منتدى دافوس- ملفات ساخنة وسط ثلوج المنتجع السويسري

    ألقى الرئيس الألماني يوآخيم غاوك الكلمة الافتتاحية لفعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي بدافوس، بمشاركة نحو 2500 شخصية من كبار الساسة والمدراء التنفيذيين والخبراء. وانتقد غاوك عدم رغبة دول شرق أوروبا مثل تشيكيا وبولندا وغيرهما في المساعدة في أزمة اللاجئين، وقال كلاما مفاده لقد حصلتم على المساعدة من قبل ومن فضلكم قدموا الآن يد المساعدة.

  • Schweiz Davos Weltwirtschaftsforum 2016 Wolfgang Schäuble

    منتدى دافوس- ملفات ساخنة وسط ثلوج المنتجع السويسري

    أعمال المنتدى في دورته لعام 2016 انطلقت الأربعاء 20 يناير/ كانون الثاني. ودعا وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله إلى تمويل الدول التي ينحدر منها اللاجئون وفق "خطة مارشال" جديدة. وقال "نحتاج إلى خطة مارشال، لا لأوروبا، وإنما للمناطق التي دمرت"، مثل سوريا والعراق.

  • Schweiz Davos Weltwirtschaftsforum 2016 Mark Rutte

    منتدى دافوس- ملفات ساخنة وسط ثلوج المنتجع السويسري

    مارك روته، رئيس الوزراء الهولندي، الذي كان قد حذر من انهيار الاتحاد الأوروبي بسبب أزمة الهجرة، قال في منتدى دافوس إن أمام أوروبا ما بين ستة وثمانية أسابيع فقط لإحكام السيطرة على تدفق اللاجئين من مناطق الحروب في الشرق الأوسط ومناطق أخرى.

  • Schweiz Davos Weltwirtschaftsforum 2016 Mario Draghi

    منتدى دافوس- ملفات ساخنة وسط ثلوج المنتجع السويسري

    لكن رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي دعا خلال المنتدى إلى إعادة النظر في موجة الهجرة إلى أوروبا باعتبارها فرصة؛ لأن الإنفاق العام على المهاجرين؛ سيؤدي على الأرجح إلى تحفيز الاقتصاد في منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو).

  • Schweiz Davos Weltwirtschaftsforum 2016 John Kerry

    منتدى دافوس- ملفات ساخنة وسط ثلوج المنتجع السويسري

    من جانبه دعا وزير الخارجية الأميركي جون كيري الجمعة (22 يناير/ كانون الثاني) في دافوس، إلى زيادة التمويل الدولي للمساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة للاجئين بنسبة 30 في المائة هذه السنة، سعيا لحل أزمة اللاجئين. وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن ذلك يمكن أن يزيد المساعدات الإنسانية الدولية للاجئين من 10 مليارات دولار خلال 2015 إلى 13 مليار دولار هذا العام.

  • USA Russland John Kerry mit Sergej Lawrow Syrien Gespräche in Zürich

    منتدى دافوس- ملفات ساخنة وسط ثلوج المنتجع السويسري

    وقبيل توجهه للمشاركة في مؤتمر دافوس، التقى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بنظيره الروسي سيرغي لافروس لثلاث ساعات بمطار زيورخ، وذلك للتباحث حول الأزمة السورية ومباحثات السلام بين الأطراف السورية، والمقررة في جنيف في 25 يناير/ كانون الثاني.

  • Tunesien Ministerpräsident Habib Essid

    منتدى دافوس- ملفات ساخنة وسط ثلوج المنتجع السويسري

    رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد، الذي شارك أيضا يوم الخميس 21 يناير/ كانون الثاني في مؤتمر دافوس اضطر إلى العودة سريعا إلى بلاده وقطع جولته الأوروبية بسبب تصاعد وتيرة الاحتجاجات في تونس بعد موت شاب عاطل عن العمل، صعقا بالكهرباء في ولاية القصرين.

  • Schweiz Weltwirtschaftsforum 2016 Davos Manuel Valls Tsipras und Rutte

    منتدى دافوس- ملفات ساخنة وسط ثلوج المنتجع السويسري

    وبالإضافة إلى أزمة اللاجئين، أرخى موضوع احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بظلاله على أشغال المنتدى الاقتصادي العالمي. فقد عبر قادة أوروبيون يشاركون في دافوس عن أملهم في أن يتجنب الاتحاد الأوروبي "كارثة" و"مأساة" خروج بريطانيا من الاتحاد.

  • Schweiz Weltwirtschaftsforum 2016 Davos David Cameron

    منتدى دافوس- ملفات ساخنة وسط ثلوج المنتجع السويسري

    رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، المشارك في دافوس أيضا، بدأ في بلده الإعداد من أجل تنظيم استفتاء في الصيف بين المواطنين البريطانيين، لتحديد الموقف من البقاء في الاتحاد الأوروبي أو الخروج منه. ومازال هناك عدد من الملفات العالقة بين بريطانيا والاتحاد على رأسها موضوع اللاجئين.

  • Schweiz Weltwirtschaftsforum 2016 Davos Mohammed Dschawad Sarif

    منتدى دافوس- ملفات ساخنة وسط ثلوج المنتجع السويسري

    محمد جواد ظريف وزير خارجية إيران استغل فرصة تواجده في دافوس، لأول مرة بعد رفع العقوبات عن بلاده، ليقول للسعوديين إن إيران "لا ترى نفسها في عداء مع السعودية". جاء ذلك في تصريحات أدلى بها على هامش المنتدى، الذي يعقد في ظل توتر كبير تشهده العلاقات السعودية الإيرانية. الكاتبة: سهام أشطو

    الكاتب: سهام أشطو


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