نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

الثقافة الجنسية

تتناول الثقافة الجنسية تعريف الشبان والبالغين على أسس إقامة وممارسة علاقة جنسية تجلب المتعة والسعادة. وقد ساعدت الانترنت على انتشار هذه الثقافة التي تواجه رفض الفئات المحافظة والمتزمتة في المجتمعات العربية.

تشير الأبحاث أن غالبية النساء والرجال لا يتمتعون بممارسة الجنس كما ينبغي لأسباب منها ضعف ثقافتهم الجنسية فيما يتعلق بإظهار المشاعر والتحضير لعملية الجماع في أجواء رومانسية. وعلى ضوء ذلك يدعو المتخصصون إلى الاهتمام بتعميم هذه الثقافة في المدارس اعتبارا من سن المراهقة لما لها من تأثيرات إيجابية على الاستقرار النفسي والعاطفي لاحقا.

Two Yemeni women, one clad in a face-covering burqa, browse through wedding dresses in a shop in the capital Sanaa on January 28, 2017. Despite the conflict in Yemen that led to the deterioration of the economic situation in the country, which was already struggling financially, people continue to spend on weddings and other celebrations. / AFP / Mohammed HUWAIS (Photo credit should read MOHAMMED HUWAIS/AFP via Getty Images)

فحص العذرية ـ أضرار جسدية ونفسية وانتهاك لحقوق وكرامة المرأة 26.02.2021

أطلقت منظمة حقوقية مغربية حملة ضد فحص العذرية للمقبلات على الزواج. وهذه العادة السائدة في مجتمعات عدة، لا تعد فقط انتهاكا لحقوق الإنسان وكرامة المرأة، بل وتسبب أضرارا نفسية وجسدية، علاوة على عدم وجود أي أساس علمي لها.
Florence Schechter, Founder (Nicole Rixon 2019).jpg. Vagina Museum Eröffnungsfeier

"متحف المهبل".. هل تعرفين حقاً خبايا عالمك الجنسي؟ 15.11.2019

قد يكون رداً مباشراً على متحف العضو الذكري الموجود في العاصمة الإيسلندية ريكجافيك، لكن ما أن تدخل إليه حتى تكتشف أن له أهدافاً أبعد من مجرد عرض المهبل. فما هي قصة هذا المتحف؟
Young couple in the bed in the bedroom, detail, bare feet, foot, Photographed at interiors of The Jurys Inn Prague Hotel. (CTK Photo/Josef Horazny, Martin Sterba) |

ألمانيا- سياسيون شباب يطالبون بدعم أفلام الجنس"الواقعية"! 10.11.2017

في خطوة قد تبدو غريبة، طالبت شبيبة الحزب الاشتراكي الديمقراطي ببرلين بدعم "أفلام الجنس النسائية" بأموال دافعي الضرائب. وبررت موقفها هذا بتقديم صورة "واقعية "عن الأفلام الجنسية البعيدة عن "تيارالأفلام الإباحية السائدة".
رشا حلوة: التربيّة الجنسيّة للأطفال.. من أجل حماية الإنسان

رشا حلوة: التربيّة الجنسيّة للأطفال.. من أجل حماية الإنسان 16.08.2017

في مقالها* لـ DW عربية تعالج الكاتبة الصحفية رشا حلوة موضوع الثقافة الجنسية للأطفال في المدارس الألمانية وتفاعل العائلات من خلفيات مهاجرة معها، وكيف أنها ساهمت في انخفاض نسبة الأمراض الجنسيّة في ألمانيا.
***Achtung: Nur zur Berichterstattung über diese Webseite verwenden!*** http://www.zanzu.be/ar

هكذا تقدم ألمانيا التوعية الجنسية إلى اللاجئين 18.03.2016

استقبلت ألمانيا لاجئين ينحدر بعضهم من ثقافات لا يتم الحديث فيها صراحة عن المواضيع المتعلقة بالصحة الجنسية. تحاول الحكومة تقديم المعلومات في هذا المجال بشكل علمي مع احترام الخلافات الثقافية من خلال مشروع عبر الإنترنت.
***ACHTUNG: Bild nur zur Berichterstattung über die abgebildete Seite verwenden!*** Quelle: http://www.zanzu.de/de

"زانزو" قاموس الكتروني ألماني للتثقيف الجنسي بالعربية 04.03.2016

في خطوة تسعى لتسهيل اندماج اللاجئين في المجتمع الغربي، أطلق المركز الاتحادي الألماني للتثقيف الجنسي، موقعا الكترونيا ألمانيا لشرح بعض المصطلحات المتعلقة بالثقافة الجنسية، والقاموس بـ13 لغة لغات من بينها العربية.
Eine arabische Frau in einem langen schwarzen Ganzkörperschleier, dem Tschador, geht an einem Cafe vorbei mit westlicher Getränkereklame, aufgenommen am 15.11.2006 in Riad, der Hauptstadt des Königreiches Saudi-Arabien. Foto: Peer Grimm +++(c) dpa - Report+++

خبير سعودي يطالب بتدريس "الثقافة الجنسية" بمدارس المملكة 22.06.2014

كشف محمد السيف أستاذ الدراسات الاجتماعية بجامعة القصيم أن أهم أسباب الطلاق في السعودية تعود للمشاكل الجنسية التي لا تزال تدخل في باب التابوهات في المجتمع. وكشف الباحث أن الجرائم الأخلاقية تأتي في مقدمة الجرائم في البلاد.
Menschen, Gefühle & Emotionen, Liebe. Junges Paar mit Ballon küsst sich in einem Garten. Junges Paar mit Ballon © Henry Schmitt #23253191 - Fotolia.com, Undatierte Aufnahme, Eingestellt 09.05.2012

القُبلة في الثقافة العربية: تعبير عن الحب أم عن الجنس؟ 09.05.2012

رغم أن القُبلة تعبر عن النهاية السعيدة في الكثير من الأفلام العربية، ورغم أنها إحدى عناصر الشعر الرومانسي العربي، إلا أنه ينظر إلى القبلة الايروتيكية في فضاء عام كفعل يخدش" الحياء"، ويخالف القانون في أغلب الدول العربية.
Symbolbild Trennung

لأول مرة في مصر: مركز للاستشارات الزوجية وتوعية المقبلين على الزواج 01.06.2010

تزداد نسبة الطلاق في مصر لأسباب كثيرة أبرزها عدم تقدير الطرفين لأهمية الزواج وضعف الثقافة الجنسية، وفي محاولة للحد من هذه الظاهرة تم تأسيس أول مركز مصري متخصص في الطب النفسي والثقافة الجنسية والعلاقات الأسرية.
Berlin: Eine nackte junge Frau hält ein Ahornblatt vor ihre Scham, aufgenommen am 02.12.2003 (Illustration zum Thema Sexualität, Keuschheit, Verhütung).

التربية الجنسية ـ ضعيفة في سوريا وغير كافية في ألمانيا 22.06.2008

يتساءل بعض المتخصصين والتلاميذ السوريين لماذا يتوجب على التلاميذ حفظ خارطة الوطن العربي بينما يتم تجاهل خارطة اجسادهم. أما في ألمانيا، وعلى الرغم من تدريس الثقافة الجنسية في المدارس، إلا أن المتخصصين يعتبرونها غير كافية.
An Iranian young couple sit together at Laleh park inTehran, Iran on March 31, 2005. Iran is the youngest country in the world but there is lack of hobbies. The slow reform of Iranian reformist President Mohammad Khatami, gave more freedom to the youth in the last years as boys and girls can walk in the streets side by side, go to the coffeeshops, parks and mountains together but his eight years term of presidency is going to end in a few months as the presidential electios will be held on July 2005 in Iran. Foto: Farzaneh Khademian +++(c) dpa - Report+++

إقبال شديد على دورات التثقيف الجنسي في إيران 10.12.2005

إن الحديث عن العلاقات الجنسية علنا في المجتمعات الإسلامية من الأمور الممنوعة. ولهذا فإن خبرة الشباب الجنسية تكاد تكون معدومة. الحكومة الإيرانية بادرت وبدأت تنظم دورات للتثقيف الجنسي تهدف إلى إرشاد الشباب وتحديد النسل