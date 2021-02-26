تتناول الثقافة الجنسية تعريف الشبان والبالغين على أسس إقامة وممارسة علاقة جنسية تجلب المتعة والسعادة. وقد ساعدت الانترنت على انتشار هذه الثقافة التي تواجه رفض الفئات المحافظة والمتزمتة في المجتمعات العربية.

تشير الأبحاث أن غالبية النساء والرجال لا يتمتعون بممارسة الجنس كما ينبغي لأسباب منها ضعف ثقافتهم الجنسية فيما يتعلق بإظهار المشاعر والتحضير لعملية الجماع في أجواء رومانسية. وعلى ضوء ذلك يدعو المتخصصون إلى الاهتمام بتعميم هذه الثقافة في المدارس اعتبارا من سن المراهقة لما لها من تأثيرات إيجابية على الاستقرار النفسي والعاطفي لاحقا.