تطورت الثقافة الألمانية من مؤثرات وتيارات متنوعة محلية وأوروبية. ونتج عن ذلك مزيج ثقافي يجمع مختلف التقاليد والعادات. وتعرف ألمانيا بأنها أرض الشعراء والمفكرين والموسيقيين الذين يؤثرون بقوة بقوة في الثقافة العالمية.

تبرز مكونات الثقافة في ألمانيا من خلال مجموعة مكونات في مقدمتها اللغة الألمانيّة التي تعد واحدةً من اللغات العالميّة المشهورة، ويمكن تمييز مناطق ألمانيا من خلال اللهجات العامّة المحكيّة. وتعد ألمانيا بلد الشعراء والمفكرين، كما أن مشهدها الثقافي غني من النواحي العمرانية والهندسية حيث يوجد عدد كبير من الكاتدرائيات والقصور والمباني العامة التاريخية. وقد أدرجت منظمة اليونسكو 39 معلما ألمانيا في قائمة التراث العالمي. كما تمتلك شبكة متنوعة في مجال التلفزيون والإذاعة.