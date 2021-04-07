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الثقافة الألمانية

تطورت الثقافة الألمانية من مؤثرات وتيارات متنوعة محلية وأوروبية. ونتج عن ذلك مزيج ثقافي يجمع مختلف التقاليد والعادات. وتعرف ألمانيا بأنها أرض الشعراء والمفكرين والموسيقيين الذين يؤثرون بقوة بقوة في الثقافة العالمية.

تبرز مكونات الثقافة في ألمانيا من خلال مجموعة مكونات في مقدمتها اللغة الألمانيّة التي تعد واحدةً من اللغات العالميّة المشهورة، ويمكن تمييز مناطق ألمانيا من خلال اللهجات العامّة المحكيّة. وتعد ألمانيا بلد الشعراء والمفكرين، كما أن مشهدها الثقافي غني من النواحي العمرانية والهندسية حيث يوجد عدد كبير من الكاتدرائيات والقصور والمباني العامة التاريخية. وقد أدرجت منظمة اليونسكو 39 معلما ألمانيا في قائمة التراث العالمي. كما تمتلك شبكة متنوعة في مجال التلفزيون والإذاعة.

Mustafa Maher (Vater der Germanisten in Ägypten) Datum der Aufnahme ca. Jahr 2005 Quelle: Privat

رحيل مصطفى ماهر أشهر المترجمين و"أبو الألمانية" في مصر 07.04.2021

تتواصل أحزان مجتمع اللغة الألمانية في مصر والعالم العربي، فمباشرة بعد رحيل مصطفى الفخراني ومنار عمر ومحمد أبوحطب، خسرت الألمانية "أباها" في مصر. إنه مصطفى ماهر، أشهر وأكبر المترجمين من الألمانية إلى العربية.

23.04.2008 chueler lernen deutsch am Goethe-Institut in Kiew , Ukraine . Students learning German at Goethe-Institut . Kiev , Ukraine . 23.04.2008 , , . Kiew UKR Ukraine PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xThomasxKoehlerx Schueler Learn German at Goethe Institute in Kiev Ukraine Students Learning German AT Goethe Institute Kiev Ukraine 23 04 2008 Kiev UKR Ukraine PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright xThomasxKoehlerx

جائزة لعالم لغة ألماني لجهوده في مكافحة تأثير اللغة الإنجليزية 20.10.2019

تعاني عدة لغات من تأثير اللغة الإنجليزية عليها لعوامل متعددة، واللغة الألمانية هي واحدة من هذه اللغات التي تم إقحام العديد من التعبيرات الإنجليزية فيها، وهو ما حاول عالم لغة ألماني مقاومته لسنوات، ليتم تكريمه مؤخرا.

فراس بين الناس ..هكذا يمكنك التعرف على أصدقاء في ألمانيا! 02.04.2018

لا يتحدث الألمان عادة مع أشخاص غرباء في الشارع، إلا إذا كانت هناك ضرورة، لكن إن كنت تريد التعرف على الألمان وإقامة صداقات بشكل أسهل.. فعليك باقتناء كلب! هذه هي نصيحة فراس بعد أن قام بتجربة مثيرة في إحدى الحدائق الألمانية!
Kinder aus Flüchtlingsfamilien, darunter auch die siebenjährige Ferma (r), lernen am 05.08.2015 auf dem Hauptbahnhof in Halle/Saale (Sachsen-Anhalt) Wissenswertes zum Bus- und Bahnfahren. Im Rahmen des Mobilitätsprojektes der Nahverkehr-Landestochter Nasa und der Deutschen Bahn erfahren die Kinder aus Syrien unter anderem wie ein Fahrkartenautomat bedient wird, aber auch welche Gefahren am Bahngleis lauern. Sachsen-Anhalt erwartet nach bisherigen Angaben bis Jahresende bis zu 18.000 neue Asylbewerber. Foto: Hendrik Schmidt/dpa

تطبيق جديد لتعريف الأطفال اللاجئين بالثقافة الألمانية 02.11.2016

ليس بالأمر الهين أن تكون طفلا في بلد غريب تجهل لغته وثقافته. لذلك أطلقت مؤسسة كونراد آدناور مشروع "آيكون فور كيدز"(أيقونات للأطفال) لتحفيز الأطفال اللاجئين على تعلم الثقافة الألمانية بشكل مرح.