الثعابين أم الخفافيش .. من منهما المذنب في تفشي فيروس الكورونا؟

تشير تقارير علمية إلى أنه ربما تم العثور على أصل فيروس كورونا المستجدّ، الذي راح ضحيته حتى الآن أكثر من 20 شخصاً في الصين. باحثون صينيون حددوا نوعين من الحيوانات التي يمكن عن طريقها انتشار هذا الفيروس المعدي للغاية إلى البشر. وذكر موقع "إن تي في" الألماني أنه بعد القيام باختبارات، تم تحديد نوعين من الثعابين المسؤولة عن ذلك: ثعبان الكوبرا الصيني وثعبان "كرايت" الصيني. وأضاف الموقع أن هذين النوعين من الثعابين من أكثر الثعابين السامة انتشاراً في الصين، وكلا النوعين موطنهما جنوب شرق الصين.

وقام باحثون من جامعة "وي جي" في بكين بدراسة نشرت نتائجها في مجلة "علم الفيروسات الطبية" قارنت المادة الوراثية من خمس عينات لفيروس كورونا المستجدّ بـ217 فيروساً مشابهاً أخذوه من عدد كبير من أنواع حيوانية مختلفة. التحليلات الوراثية أظهرت أن الثعابين هي أكثر الأنواع الحاملة لمثل هذا الفيروس المستجدّ. ومن وجهة نظر وراثية، فقط الثعابين هي الوحيدة التي يمكن أن ينتقل منها الفيروس إلى البشر، حسب ما جاء في الموقع الألماني. كما يدعم باحثو جامعة "وي جي" الفرضية القائلة إن فيروس كورونا المستجدّ قد نشأ من حيوان يباع في سوق بمدينة ووهان، التي شهدت أول انتشار لهذا الوباء، خاصة وأن هذه الثعابين من بين الحيوانات التي كانت معروضة للبيع في ذلك السوق.

ومع ذلك، يجب التحقق من هذه النتيجة من خلال مزيد من الدراسات التجريبية، كما أوضح الباحثون من جامعة "وي جي". وكانت دراسة مشابهة ظهرت يوم الثلاثاء (21 يناير/ كانون الثاني 2020) في المجلة العلمية "Science China Life Sciences" بحثت أوجه التشابه بين فيروس كورونا المستجدّ وفيروس مسبب لأمراض أخرى. ووفقاً لهذه الدراسة، توصل الباحثون إلى أن هناك علاقة بين فيروس كورونا الذي ظهر في مدينة ووهان وفيروس تم العثور عليه عند الخفافيش. الدراستان يمكنهما مساعدة السلطات الصينية في العثور على أصل فيروس كورونا المستجدّ، وحسم من هو الجاني الحقيقي، الثعابين أم الخفافيش.

ليست طيوراً ولكنها تطير! السمك الطائر يعيش السمك الطائر في المحيطات الاستوائية وشبه الاستوائية. ويستخدم زعانفه للطيران بسرعة 70 كيلومتراً في الساعة وتصل مسافة طيرانه إلى 400 متر.

ليست طيوراً ولكنها تطير! زعانف السمك كالأجنحة رغم أن الأسماك تسبح في البحر، إلا أن منها من يطير في الهواء فوق سطح البحر.

ليست طيوراً ولكنها تطير! السمك الطنان يستخدم السمك الطنان عضلات الصدر والزعانف للقفز قفزة هائلة خارج المياه في حالة الخطر. ويحرك زعانفه الصغيرة مثل أجنحة الطائر الطنان. وتعيش الأسماك الطنانة في الأنهار والبحيرات بأمريكا الجنوبية.

ليست طيوراً ولكنها تطير! سمك الحبار الطائر يبدو شكل هذه السمكة وكأنها قادمة من الأساطير. وتستطيع الطيران فوق سطح الماء بشكل صاروخي.

ليست طيوراً ولكنها تطير! أسماك "صاروخية صغيرة" أسماك الحبار تنطلق مثل السهام عند شعورها بالخطر. فخلال ثلاث ثوانٍ، يمكنها التحليق في الهواء على شكل قوس يبلغ طوله 30 متراً.

ليست طيوراً ولكنها تطير! طيور لا تطير الطيور تطير. ولكن ثمة طيور لا تطير. فالنعام يحسن الركض والبطريق يحسن السباحة والعوم. وأيضاً الببغاء الذي نراه في الصورة لا يطير، لكنه يجيد التسلق.

ليست طيوراً ولكنها تطير! الببغاء المتسلق ببغاء الكاكابو هو الببغاء الوحيد في العالم الذي لا يطير، لكنه ماهر في تسلق الأشجار حتى قمتها ويحسن المشي على الغصون. تعيش هذه الطيور، الكبيرة والثقيلة، في نيوزيلندا وهي مهددة بالانقراض.

ليست طيوراً ولكنها تطير! مخلوق بأجنحة خفية؟ ما هذا الحيوان؟ هل هو يا ترى عقرب؟ وهل هو قادر على الطيران؟ إنه خنفساء بأجنحة خفية.

ليست طيوراً ولكنها تطير! خنفساء بأجنحة خفية تعرف هذه الحشرة بالخنفساء الرواغة وهي قادرة على الطيران بشكل ممتاز من خلال أجنحتها القشرية القصيرة التي يصل طولها إلى خمسة سنتيمترات.

ليست طيوراً ولكنها تطير! الجرو الخفاش شكل هذه المخلوقات خليط من الكلاب والخفافيش. وهي مغطاة بالبطانيات قصداً هنا كي يتم إخفاء أجنحتها.

ليست طيوراً ولكنها تطير! كلب بأجنحة هذا الحيوان، الذي يشبه شكله الكلاب والخفافيش، يطير وله أجنحة. وهو حيوان ليلي نباتي يتغذى على رحيق الأزهار والفواكه.

ليست طيوراً ولكنها تطير! الثعلب الطائر يمتلك الثعلب الطيّار جناحان طويلان تصل المسافة بينهما إلى متر ونصف المتر.

ليست طيوراً ولكنها تطير! ثعبان محلّق الثعابين لا تطير عادة. لكن هذا النوع قادر على التحليق.

ليست طيوراً ولكنها تطير! الثعبان الطائر هذه الثعابين قادرة على القفز من شجرة إلى أخرى تبلغ المسافة بينهما 30 متراً. الكاتب: يوديت هارتل/ علي المخلافي



هذا واتخذت الصين تدابير قصوى لمكافحة فيروس كورونا، الذي بدأ بالانتشار في العالم، حيث فرضت حجراً صحياً على مدينة ووهان، مصدر الوباء، بأكملها، بالإضافة إلى مدينتين مجاورتين، اعتباراً من يوم أول أمس الخميس. ووصل المرض وهو من سلالة فيروس "سارس" (متلازمة الالتهابات التنفسية الحادّة) إلى دول آسيوية عدة وحتى الولايات المتحدة، حيث تمّ تسجيل بعض الإصابات. والوباء هو نوع جديد من فيروس كورونا وهي سلالة تضم عدداً كبيراً من الفيروسات التي قد تؤدي إلى أمراض على غرار الزكام. ولا تعلن منظمة الصحة حالة الطوارئ العالمية إلا في حالات وبائية نادرة تتطلب استجابة دولية حازمة، مثل إنفلونزا الخنازير "إتش 1 إن 1" عام 2009 وفيروس "زيكا" عام 2016، وإيبولا الذي اجتاح قسماً من غرب إفريقيا بين عامي 2014 و2016 وجمهورية الكونغو الديموقراطية عام 2018.

ع.اع/ ي.أ