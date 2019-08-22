 التونسية درصاف القنواطي تحلم بالتحكيم في مونديال الكرة للرجال | عالم الرياضة | DW | 22.08.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

عالم الرياضة

التونسية درصاف القنواطي تحلم بالتحكيم في مونديال الكرة للرجال

تخلت درصاف القنواطي عن مسيرتها كلاعبة كرة من أجل إتمام دراستها. لكنها عادت من باب التحكيم لتصبح أول حكمة تونسية تدير مباراة للرجال. والآن تحلم بالتحكيم في كأس العالم للرجال وتثق في قدرات المرأة العربية حتى في التدريب.

Tunesische Ligue Professionnelle | Esperance Tunis - CA Bizertin (picture-alliance/dpa/M. Hmima)

أصبحت درصاف القنواطي أشهر حكمة لكرة القدم في العالم العربي وأفريقيا بعد أن أسند إليها الاتحاد التونسي لكرة القدم قيادة مباراة الترجي والنادي البنزرتي في الجولة الختامية للدوري التونسي في الموسم الماضي، لتكون بذلك أول امرأة تونسية وعربية تدير مباراة ختامية.

مختارات

كانت أول مرة تقود فيها مباريات في كأس العالم للسيدات: الحكمة الألمانية ريم حسين تتحدث في مقابلة مع DW حول مشاركتها في البطولة والتغييرات الجديدة في قواعد الفيفا والجدل حول المساواة بين الرجال والنساء في كرة القدم. (21.07.2019)

نجحت الألمانية بيبيانا شتاينهاوس في مهمتها وأدارت أول مباراة لها في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" دون أخطاء. انتهت المباراة بتعادل هرتا برلين مع فيردر بريمن بهدف لهدف، كما أشاد مدربا الفريقين بها. (10.09.2017)

ونجحت درصاف في أيار/ مايو 2017 في أن تكون أول حكمة تونسية تدير مباراة للرجال، في مواجهة بالجولة الأخيرة للرابطة المحترفة الثانية، والتي جمعت آنذاك بين الملعب التونسي وجمعية جربة.

وتؤكد درصاف (35 عاما) في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن حلمها هو التحكيم في كأس العالم مستقبلا سواء للسيدات أو الرجال.

دخلت عالم كرة القدم هاوية في عام 2005 حيث انطلقت كحارسة مرمى في نادي الاتحاد المغربي قبل أن تنضم لنادي باردو 2 ولغرض إكمال الدراسة تخلت عن إكمال مشوارها الكروي وبعد أن تخرجت من الجامعة في 2009 عادت وتحولك لسلك التحكيم، لتصبح حكمة كرة قدم تونسية رسمية في عام 2011، وفي عام 2015 نالت الشارة الدولية، حسبما ذكرت لوكالة "د ب أ."

وفي نفس العام قدمت مستوى لافتا في الدورة العربية التي استضافتها قطر وبعد عودتها قادت لأول مرة نهائي كأس تونس للرجال 2016 تحت 19 عام بين فريقي باجه وصفاقس وأصبحت أول حكمة تدير نهائي للرجال".

Tunesische Ligue Professionnelle | Esperance Tunis - CA Bizertin (picture-alliance/dpa/M. Hmima)

درصاف القنواطي في استاد المنزه الشهير قبل انطلاق مباراة الترجي والبنزرتي. إنها أول امرأة تونسية وعربية تدير مباراة ختامية لدوري للرجال.

ريادة ألمانيا وفرنسا وتونس

كان وجودها كحكمة سيدة في مباريات رجال "يبدو للوهلة الأولى غريبا" لكن بعد ذلك تلاشت الغرابة وأصبح الأمر عاديا" بسبب المردود الجيد لأدائها. وبعدما كانت تنتظر اسناد أي مباراة في دوري الرجال أسند الاتحاد التونسي إليها إدارة المباراة الختامية في دوري 2019 بين الترجي والبنزرتي وتقول درصاف: "كنت سعيدة بالثقة للحكمة التونسية وأشعر بالفخر أنني قدمت صورة الحكمة التونسية بشكل مميز لأفتح الفرصة لكافة الحكمات لإعادة نفس التجربة التي لم تتكرر سوى في فرنسا وألمانيا وأخيرا في تونس". وتشكر الحكمة التونسية لجنة الحكام ورئيس اتحاد الكرة والمسؤولين الآخرين "على مستوى الثقة والدعم الكبير الذي حظيت به".

مشاهدة الفيديو 01:37

ستيفاني فرابار تدخل التاريخ مع صافرة انطلاق مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم في اسطنبول

وعن طموحاتها المستقبلية أكدت درصاف: "سأواصل الجدية والتدريب .. وسأظل متمسكة بحلم قيادة مباريات منافسات كأس العالم للسيدات أو حتى للرجال".

وحول الفرق بين قيادة مباريات السيدات والرجال توضح :"سيكون مثيرا أن تطبق القانون التحكيمي سيدة على 22 لاعبا فالأمور تحتاج لقوة شخصية وثبات وإثبات وجود من أول لحظة عكس قيادة مباريات النساء التي تكون ضمن نفس الإطار والأجواء المتعارف عليها نفسيا بين كامل مكونات الملعب". واختتمت تصريحاتها قائلة :"المرأة العربية قادرة على التحليق بعيدا ليس في مجال التحكيم بل في مجالات كثيرة مثل التدريب ولم لا؟"

ص.ش/ح.ز (د ب أ)

  • Weltmeisterschaft Fußball Brasilien 2014 Brasilien vs Kroatien Elfmeter 2:1

    أشهر الأخطاء التحكيمية في نهائيات كأس العالم

    ضربة جزاء غير صحيحة للبرازيل

    سقطة المهاجم البرازيلي المتعمدة داخل منطقة الجزاء في مباراة الافتتاح، احتسبها الحكم ضربة جزاء فترجمها رقصة السامبا إلى هدف غيّر مجرى الأحداث في مباراة البرازيل أمام كرواتيا، والتي فاز فيها أصحاب الأرض بـثلاثة أهداف مقابل هدف. أما الحكم الياباني يوتشي نيشيمورا فقد تمّ إيقافه من قبل الفيفا.

  • WM 2014 Gruppe A 1. Spieltag Mexiko Kamerun

    أشهر الأخطاء التحكيمية في نهائيات كأس العالم

    حرمان المكسيك من هدفين صحيحين

    سجل مهاجم المكسيك جيوفاني دوس سانتوس هدفين في الشوط الأول من المباراة التي جمعت المنتخبين المكسيكي والكاميروني في مونديال البرازيل، لكن الحكم الكولومبي ويلمار رولدن ألغاهما بداعي التسلل. وأكدت الإعادة التلفزيونية أن الهدفين صحيحين. رغم ذلك، ولحسن الحظ فازت المكسيك في المباراة بهدف يتيم.

  • Diego Maradona Argentinien 1986 Hand Gottes Tor England WM

    أشهر الأخطاء التحكيمية في نهائيات كأس العالم

    هدف "العناية الإلهية" لمارادونا

    سجل الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا هدفا بيده في مرمى انكلترا في دور الثمانية بمونديال 1986. مارادونا اعترف بذلك بشكل غير مباشر بعد أكثر من عشرين عاما، حين قال إنه كان مستحيلا تسجيل هدف في مرمى الحارس بيتر شيلتون العملاق بضربة رأسية.

  • Fußball WM England 1966 Das Wembley Tor

    أشهر الأخطاء التحكيمية في نهائيات كأس العالم

    هدف ويمبلي

    هدف ويمبلي قد يكون أشهر هدف غير مشروع في تاريخ كرة القدم. وهو الهدف الذي سجل في المباراة النهائية لمونديال 1966 التي جمعت بين ألمانيا وانكلترا. في الدقيقة 101 سدد اللاعب الانكليزي هورست كرة قوية اترتطمت بعارضة المرمى الألماني لتسقط أرضا دون أن تتجاوز خط المرمى، لكن الحكم السويسري احتسبها هدفا. ومكن هذا الخطأ انكلترا بالفوز بلقب البطولة.

  • WM 2010 Engalnd Deutschland

    أشهر الأخطاء التحكيمية في نهائيات كأس العالم

    هدف رد الاعتبار

    بعد مرور ما يقارب ربع قرن على هدف ويمبلي تكرر المشهد في مونديال جنوب أفريقيا ولكن هذه المرة لصالح ألمانيا، إذ لم يحتسب الحكم هدفا صحيحا لانكلترا دخل المرمى الألماني في مباراة التي جمعت المنتخبين في دور ثمن النهائي التي انتهت بفوز ألمانيا (4-1).

  • Der Niederländer Frank Rijkaard (r) bespuckt Rudi Völler

    أشهر الأخطاء التحكيمية في نهائيات كأس العالم

    طرد فولير وريكارد الشهير

    في دور الثمانية في مونديال إيطاليا 1990 بصق لاعب منتخب هولندا فرانك ريكارد على وجه لاعب منتخب ألمانيا رودي فولر، لكن حكم المباراة قرر طرد اللاعبين معا من المباراة رغم أن فولر لم يعتد على ريكارد.

  • Josip Simunic Fussball Kroatien-Island 19.11.13

    أشهر الأخطاء التحكيمية في نهائيات كأس العالم

    ثلاثة بطاقات صفراء

    حصل لاعب منتخب كرواتيا جوسيب سيمونيتش على ثلاثة بطاقات صفراء في المباراة التي جمعت بين منتخب بلاده ومنتخب أستراليا في مونديال 2006. حكم المباراة الذي كان يجب عليه طرد سيمونيتش بعد البطاقة الصفراء الثانية لم ينتبه لهذا الخطأ.

  • Flash-Galerie Fußball WM 2010 Südafrika Achtelfinale Argentinien vs Mexiko

    أشهر الأخطاء التحكيمية في نهائيات كأس العالم

    تيفيس يسجل من موقع تسلل

    مهاجم الأرجنتين كارلوس تيفيس يسجل هدفا من موقع تسلل واضح أمام المكسيك في دور الثمانية في مونديال 2010. رغم ذلك لم تنجح اعتراضات لاعبي المكسيك إقناع حكم المباراة في التراجع عن قراره.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

أشهر الأخطاء التحكيمية في نهائيات كأس العالم

قد لا تمر نهائيات كأس عالم دون حدوث أخطاء كارثية للحكام، وتبيّن هذه الجولة من الصور بعض أهم الأخطاء التحكيمية التي شهدتها الدورات السابقة. (17.06.2014)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

ستيفاني فرابار تدخل التاريخ مع صافرة انطلاق مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم في اسطنبول  

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

التونسية درصاف القنواطي تحلم بالتحكيم في مونديال الكرة للرجال

الكشف عن السبب الحقيقي وراء رحيل كوتينيو عن ليفربول

تقرير: ريال مدريد يقدم 100 مليون وثلاثة لاعبين لضم نيمار

سابق سِنه! ـ دورتموند يحصن الشبل الموهوب موكوكو

الذكاء الاصطناعي يفصل بين ميسي ورونالدو!

استقبال حافل لكوتينيو خلال مرانه الأول مع بايرن ميونيخ