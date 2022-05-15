 التونسية أنس جابر تثأر من بنسيتش وتحرز لقب دورة برلين | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 19.06.2022

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رياضة

التونسية أنس جابر تثأر من بنسيتش وتحرز لقب دورة برلين

أحرزت النجمة التونسية للتنس أنس جابر، المصنفة رابعة عالمياً، لقب دورة برلين للتنس التي تقام على الأراضي العشبية بفوزها على السويسرية بليندا بنسيتش بمجموعتين لصفر.

التونسية أُنس جابر تحرز لقب دورة برلين للتنس (19.06.2022)

التونسية أُنس جابر تحرز لقب دورة برلين للتنس

توجت التونسية أُنس جابر، المصنفة رابعة عالمياً، بلقبها الثالث في دورات رابطة المحترفات "دبليو تي أيه" لكرة المضرب، وذلك بعد انسحاب منافستها السويسرية بليندا بنسيتش من نهائي دورة برلين الأحد (19 حزيران/يونيو 2022) بسبب الإصابة.

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تتويج التونسية أنس جابر ببطولة مدريد المفتوحة للتنس وإحرازها أولى بطولاتها في دورات كبرى من فئة ألف نقطة، لقي ترحيبا واسعا لدى التونسيين والعرب. ووسط أزمات اقتصادية وسياسية حادة تواجهها تونس، تُلقب أنس بـ"وزيرة السعادة".

فازت البولندية إيغا شفيونتيك ببطولة روما لتنس الأساتذة على الملاعب الترابية متغلبة على التونسية أنس جابر. وبذلك توقفت سلسلة انتصارات أنس، التي توجت الأسبوع الماضي بدورة مدريد محققة أكبر لقب في مسيرتها، عند 11 توالياً.

دخل اسمها التاريخ، بعد أن أصبحت أول عربية تحقق لقباً ضمن اتحاد لاعبات التنس المحترفات. التونسية أُُنس جابر كشفت عن مصدر إلهامها وعن رغبتها في أن تشكل بدورها مصدر إلهام للنساء العربيات في رياضة كرة المضرب.

وبعدما حسمت جابر المجموعة الأولى من دون عناء يذكر 6-3، اضطرت بنسيتش إلى الانسحاب بسبب إصابة تعرضت لها في الكرة الأخيرة من هذا الشوط نتيجة التواء في الكاحل الأيسر، ما منح التونسية لقبها الثالث، بعد الأول العام الماضي في دورة برمنغهام الإنكليزية والثاني هذا العام في دورة مدريد الألف.

وحققت التونسية البالغة 27 عاماً ثأراً لم يكتمل في أرضية الملعب على بنسيتش التي تفوقت على التونسية هذا العام في نهائي دورة تشارلستون الأميركية. وسبق لجابر التي كانت تخوض النهائي الثامن في مسيرتها، أن ثأرت من السويسرية لكن ليس في مباراة نهائية بل بإقصائها من ثمن نهائي دورة مدريد في طريقها إلى اللقب.

وبعد تتويجها في دورة مدريد وحلولها وصيفة للمصنفة أولى البولندية إيغا شفيونتيك في روما، كلاهما ضمن دورات الألف، كانت جابر مرشحة للمنافسة بقوة في رولان غاروس قبل أن تخرج بشكل مفاجئ من الدور الأول، لذا تأمل أن تحقق نتيجة أفضل في بطولة ويمبلدون التي تنطلق أواخر الشهر الحالي.

قبل ذلك، ستخوض التونسية غمار دورة إيستبورن إلى جانب سيرينا وليامس في منافسات الزوجي. وقالت الخميس إنها تشعر "أنها فوق القمر" بعدما أعلنت المخضرمة الأميركية رغبتها باللعب إلى جانبها "أنا فعلا سعيدة الحظ لأنها اختارتني. أتحرق للعب إلى جانبها. مع هذه الأسطورة".

وأحرزت جابر أول لقب في مسيرتها في دورة برمنغهام على الملاعب العشبية العام الماضي، قبل أن تبلغ الدور ربع النهائي في ويمبلدون.

خ.س/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)

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