التونسية أنس جابر تثأر من بنسيتش وتحرز لقب دورة برلين

توجت التونسية أُنس جابر، المصنفة رابعة عالمياً، بلقبها الثالث في دورات رابطة المحترفات "دبليو تي أيه" لكرة المضرب، وذلك بعد انسحاب منافستها السويسرية بليندا بنسيتش من نهائي دورة برلين الأحد (19 حزيران/يونيو 2022) بسبب الإصابة.
وبعدما حسمت جابر المجموعة الأولى من دون عناء يذكر 6-3، اضطرت بنسيتش إلى الانسحاب بسبب إصابة تعرضت لها في الكرة الأخيرة من هذا الشوط نتيجة التواء في الكاحل الأيسر، ما منح التونسية لقبها الثالث، بعد الأول العام الماضي في دورة برمنغهام الإنكليزية والثاني هذا العام في دورة مدريد الألف.
وحققت التونسية البالغة 27 عاماً ثأراً لم يكتمل في أرضية الملعب على بنسيتش التي تفوقت على التونسية هذا العام في نهائي دورة تشارلستون الأميركية. وسبق لجابر التي كانت تخوض النهائي الثامن في مسيرتها، أن ثأرت من السويسرية لكن ليس في مباراة نهائية بل بإقصائها من ثمن نهائي دورة مدريد في طريقها إلى اللقب.
وبعد تتويجها في دورة مدريد وحلولها وصيفة للمصنفة أولى البولندية إيغا شفيونتيك في روما، كلاهما ضمن دورات الألف، كانت جابر مرشحة للمنافسة بقوة في رولان غاروس قبل أن تخرج بشكل مفاجئ من الدور الأول، لذا تأمل أن تحقق نتيجة أفضل في بطولة ويمبلدون التي تنطلق أواخر الشهر الحالي.
قبل ذلك، ستخوض التونسية غمار دورة إيستبورن إلى جانب سيرينا وليامس في منافسات الزوجي. وقالت الخميس إنها تشعر "أنها فوق القمر" بعدما أعلنت المخضرمة الأميركية رغبتها باللعب إلى جانبها "أنا فعلا سعيدة الحظ لأنها اختارتني. أتحرق للعب إلى جانبها. مع هذه الأسطورة".
وأحرزت جابر أول لقب في مسيرتها في دورة برمنغهام على الملاعب العشبية العام الماضي، قبل أن تبلغ الدور ربع النهائي في ويمبلدون.
خ.س/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)
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سيدات كرة المضرب..الثراء والوجه الحسن
الأميركية سيرينا وليامز: في جعبتها 64 لقبا في الفردي و22 في الزوجي. الأولى حاليا في الترتيب العالمي. أكثر من 63 مليون دولارا هي حصيلة الجوائز التي حصلت عليها. تحب الحديث بالهاتف مع الأصدقاء.
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الرومانية سيمونا هاليب: فازت إلى غاية اللحظة بثمانية ألقاب. عمرها 23 عاما. مجموع جوائزها أكثر من 6.5 مليون دولار. الثالثة في ترتيب بطلات التنس لموسم 2014. تعشق الباستا الإيطالية وعصير البرتقال.
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التشيكية بترا كفيتوفا: حصلت على 14 لقبا بقيمة نحو 17 مليون دولار. معروفة بقوة إرسالها بالذراع اليسرى. تبلغ من العمر 24 عاما، وهي الرابعة عالميا. تحب السوشي والمطبخ الإيطالي.
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سيدات كرة المضرب..الثراء والوجه الحسن
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