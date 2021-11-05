 التوقيت الصيفي ..اضطرابات ومخاطر صحية تتجاوز ساعة زمن | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 05.11.2021

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صحة

التوقيت الصيفي ..اضطرابات ومخاطر صحية تتجاوز ساعة زمن

يعاني الكثير من الأشخاص حول العالم من تأثيرات تغيير الوقت وخصوصاً خلال الانتقال بين التوقيت الصيفي والشتوي، لكن هذه المعاناة تحدث بدرجات متفاوتة. فما هو تأثير تغيير التوقيت على صحتنا؟ وكيف يمكن مواجهة ذلك؟

الانتقال إلى التوقيت الشتوي أسهل إلى حد ما مما يحدث عندما يتم تقديم الوقت في فصل الربيع.

الانتقال إلى التوقيت الشتوي أسهل إلى حد ما مما يحدث عندما يتم تقديم الوقت في فصل الربيع.

ما الفرق الذي من الممكن حقاً أن يسببه تأخير أو تقديم ساعة واحدة فقط في الوقت؟ الهاتف المحمول يكون هو المسؤول عن تغيير الوقت، فهل ينتهي الأمر بحصول المرء على ساعة إضافية مع انتهاء التوقيت الصيفي؟

مختارات

ذكرت دراسة أمريكية أن التحول للعمل بالتوقيت الصيفي وفقدان ساعة من ساعات النوم يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأزمة قلبية بنسبة 25 بالمائة. وبدأ العمل بالتوقيت الصيفي على نطاق واسع خلال الحرب العالمية الأولى لتوفير الطاقة.

مع انتهاء الشتاء وإقبال دفء الربيع والصيف، يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي ليلة (الأحد 26 آذار/ مارس) في ألمانيا عند الساعة الثانية صباحاً، وسط جدل معتاد حول ضرورة إلغاء هذه الروتين الفصلي أو استمرار العمل به.

يخضع نحو 1.5 مليار شخص حول العالم لمثل هذه التغييرات في الساعة كل عام. حتى ولو لم يلحظ المرء التغيير، فهناك العديد من الطرق التي من الممكن أن تؤثر على حياته بسبب ذلك، بداية من المضايقات البسيطة وصولاً إلى حدوث مشكلات صحية كبيرة.

تحذيرات من مخاطر التوقيت الصيفي

ويشار إلى أن العلماء لطالما حذروا من المخاطر الصحية المترتبة على استخدام التوقيت الصيفي، لدرجة أن هناك أبحاثاً تشير إلى تسجيل زيادة في حالات النوبات القلبية التي تحدث عندما يتم تقديم الساعة.

وسواء كان يتم تقديم أو تأخير الساعة، فإن الاضطراب الذي يحدث في الإيقاع الزمني البيولوجي للمرء، وما ينتج عنه من اضطرابات في النوم عندما تتغير الساعة، يُعتقد أنه يضع الجسم تحت ضغوط عديدة.

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كيف تعمل الساعة البيولوجية؟

في أوروبا، يتم تأخير الوقت بواقع ساعة واحدة عند تمام الساعة الثالثة صباحاً، بينما في أمريكا الشمالية، يتم تأخير الساعة في كل منطقة، في الساعة الثانية صباحا. ويعني ذلك أن هناك ساعة واحدة تتضاعف أثناء الليل، أي أن اليوم يتحول إلى 25 ساعة.

وبعد انتهاء هذا اليوم المكوّن من 25 ساعة، يكون النهار أكثر سطوعاً في وقت مبكر من الصباح، بينما يكون الليل أكثر قتامة في وقت مبكر من المساء.

تاثير على الحالة المزاجية

وبداية، يكون الانتقال إلى التوقيت الشتوي أسهل إلى حد ما مما يحدث عندما يتم تقديم الوقت في فصل الربيع. ويقول الطبيب ألفريد فياتر، المتخصص في علاج مشاكل النوم، "إن ما يسمى بالتوقيت الشتوي يتوافق أيضاً مع ساعتنا الداخلية أكثر من التوقيت الصيفي". وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمرء أن ينام لمدة ساعة أكثر، وهذا أمر لا يتسبب في أي ألم أبداً.

وبشكل عام، يمكن تشبيه الإضطرابات الناتجة عن تغيير التوقيت في فصلي الربيع والخريف بالتأخر في الرحلات الجوية القصيرة. ويوجد اضطراب يتم في إيقاع الـ 24 ساعة، وهو الأمر الذي لا يؤثر فقط على سلوك النوم والاستيقاظ، لكنه يؤثر أيضاً على الحالة المزاجية وعلى التركيز والانتباه والوظائف الخضرية، بحسب فياتر.

ويعني التأثير على الوظائف الخضرية إمكانية تأثر وظائف النوم والحيض والأمعاء ونشاط المثانة والأداء الجنسي.

حلول بسيطة

ويقول فياتر إن "هذا التغير يعد مقلقاً بشكل خاص مع الاطفال الرضع الذين وصلوا لتوهم إلى إيقاع ثابت للنوم والاستيقاظ"، حيث أنهم ينزعجون بشدة من ذلك التغيير. وفي مرحلة الطفولة المتأخرة، تكون الاضطرابات قابلة للمقارنة مع البالغين. وعادة ما تستمر لمدة تصل إلى أسبوع، وفي أحيان نادرة تستمر لفترة أطول من ذلك.

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صحتك بين يديك - فوائد النوم الجيد

ومن الممكن أن يؤدي التعديل البطيء إلى تسهيل تغيير الوقت على الآباء والأطفال. وينصح الطبيب فياتر، قائلاً: "ببساطة، إذهب إلى الفراش متأخراً قليلاً، بصورة تدريجية".

ويشار إلى أن البشر ليسوا فقط هم من يتعين عليهم أن يتكيفوا مع انتهاء التوقيت الصيفي. فعندما ينتهي التوقيت الصيفي في بعض البلاد، يتم ترك الملايين من الحيوانات الأليفة حول العالم، في انتظار لمدة ساعة أكثر، من أجل الحصول على طعامها.

وتوضح سارة روس، من مؤسسة "فور بوز" للرفق بالحيوان، أن معظم الحيوانات الأليفة تلاحظ في حال طرأ تغيير ما على روتينها اليومي، حيث توصي بتأخير مواعيد إطعام الحيوانات واصطحابها للتنزه وأوقات القيلولة، خلال الأيام التي تسبق تغيير التوقيت.

ويُعتبر أي تغيير بطيء أمراً منطقياً بالنسبة للحيوانات الأليفة التي يتم إعطاؤها الدواء في أوقات محددة. وتوضح خبيرة الحيوانات أن الموضوع ليس له علاقة إذا كان الامر متعلقا بكلب أو قطة: "حيث أن كيفية تعامل الحيوان الأليف (مع التغيير الذي يطرأ على روتينه اليومي) يتعلق بشخصيته الفردية وليس بنوعه".

ع.ح./و.ب (د ب أ)

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    تأثير تغيير التوقيت على الساعة البيولوجية للجسم

    تشويش إيقاع الحياة

    تغيير التوقيت يخلق العديد من المشاكل، منها التشويش على الساعة البيولوجية للجسم. ولهذا السبب يتمنى نصف سكان ألمانيا إلغاء تغيير التوقيت المعتمد مرتين في السنة، مرة عند نهاية أكتوبر/ تشرين أول (التوقيت الشتوي) ومرة بنهاية مارس/ آذار (التوقيت الصيفي).

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    تأثير تغيير التوقيت على الساعة البيولوجية للجسم

    تحديد موعد دقات القلب

    الساعة البيولوجية هي مصدر مركزي لتوازن إيقاع الجسم. مليارات الساعات تدق في جسمنا، فلكل خلية مقياس وراثي للوقت يبعث إشارات للقلب حول متى عليه أن يدق مثلا ومتى ينبغي لضغط الدم أن يرتفع. وبدون وجود "ساعة مركزية" ستعمّ الفوضى في الجسم.

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    تأثير تغيير التوقيت على الساعة البيولوجية للجسم

    مركز التحكم في الدماغ

    هناك مركز زمني موجود في الدماغ حيث تتقاطع الأعصاب البصرية. فمن خلال العين يقيس هذا المركز الضوء وساعات النهار، ويضبط ساعات الخلايا فيما بينها. الساعة البيولوجية تتحكم في الهرمونات ومعدل ضربات القلب والأداء العقلي.

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    تأثير تغيير التوقيت على الساعة البيولوجية للجسم

    إيقاع الجسم

    في الساعة العاشرة صباحا تقريبا نكون أكثر يقظة. وعند منتصف النهار يرتفع الضغط لأعلى مستوى. وفي الثالثة بعد الظهر يكون شعورنا بالألم ضئيلا وفي المساء يتم إفراز هرمون النوم الميلاتونين، فنشعر بالتعب.

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    تأثير تغيير التوقيت على الساعة البيولوجية للجسم

    العصافير والبوم

    تحدد الساعة البيولوجية أيضا ما إذا كنا نحب النوم والاستيقاظ باكرا أم السهر لساعات متأخرة من الليل. واكتشف الخبراء وجود نوعين مختلفين من الأشخاص وهما "العصافير" و "البوم". العصافير يتعبون في المساء باكرا، أما البوم فيذهبون إلى النوم في وقت متأخر. وعندما تكون العصافير قد بدأت يومها منذ وقت طويل، يكون الآخرون قد استيقظوا للتو.

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    تأثير تغيير التوقيت على الساعة البيولوجية للجسم

    معاندة الساعة البيولوجية

    معاندة الساعة البيولوجية لها عواقب لا يشعر بها بوضوح سوى من سافر إلى مناطق بعيدة بها توقيت زمني مختلف. ويسبب التحول الوقتي ما يعرف بالفوضى، ما يجعل الإحساس بالجوع والتعب في الوقت الخطأ ويؤثر على المزاج والشهية وقدرة الأداء العام.

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    تأثير تغيير التوقيت على الساعة البيولوجية للجسم

    العواقب

    عدم الاكتراث بمتطلبات الجسم حسب قواعد الساعة البيولوجية يؤثر على صحتنا بشكل سلبي، ويجعلنا عرضة للإصابة بالأرق ومشاكل في المعدة والاكتئاب أيضا.

    الكاتب: DW/ دالين صلاحية