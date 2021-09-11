 التواصل بالعين مفتاح الحب وطريق تعزيز الثقة بالنفس | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 12.09.2021

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منوعات

التواصل بالعين مفتاح الحب وطريق تعزيز الثقة بالنفس

فقدان الإحساس بالوقت وعدم التركيز في الأصوات المحيطة والشعور وكأن ستارة بيضاء تحجب النظر. هذه ليست أعراض تعاطي مادة مخدرة ولكنها نتيجة التواصل بالعيون، والتي يعتقد الخبراء أنها تلعب دورا رئيسيا في الحب والثقة.

امرأة نظرة عين

تحمل نظرة العين أهمية كبيرة لعلماء النفس إذ أنها الأساس لبناء الثقة وتعزيز الحب في العلاقات الإنسانية

يلعب التواصل بالعين دورا مهما، فالعين مرآة الروح، وتعكس ما بداخلنا، ومن خلالها نستشف ما بداخل الآخرين.  وتحمل نظرة العين أهمية كبيرة لعلماء النفس إذ أنها الأساس لبناء الثقة وتعزيز الحب في العلاقات الإنسانية، كما تعكس الحالة النفسية لكل منا.

مختارات

هل يمكن للاعب البوكر الفوز على خصمه إذا نظر إلى سواد عينيه؟ هذا هو ما أكده عالم أعصاب ألماني. تعرف كيف يمكن لحركة حدقة العين أن تكشف لخصومك أسرارك النفسية.

يجب علينا أحياناً أن ندقق النظر في عيني الشخص لمعرفة لونهما. لكن ماذا تخفي هاتان العينان؟ وما هي طباع صاحبهما أو صاحبتهما؟ حقائق مثيرة عن أصحاب العيون الخضراء.

وأجرى باحثون ايطاليون تجربة تم تكليف المشاركين فيها، باختيار شخص كشريك في التجربة. وفي النهاية جلس الجميع أمام بعضهم في غرفة ذات إضاءة خافتة وطلب منهم الباحثون، النظر في عين الشخص المقابل لمدة عشر دقائق. وفي نهاية التجربة، تحدث كل شخص من المشاركين فيها عن انطباعهم خلال تلك الدقائق. وكانت المفاجأة أن معظم المشاركين في الدراسة قالوا إنهم شعروا بما يشبه النشوة مع نهاية التجربة، فيما وصفها البعض أن النظر في عين الآخر، له آثار مشابهة للمواد المخدرة.

وعن تقييمهم لوجه الشخص المقابل في التجربة، قال 75 بالمئة من المشاركين في الدراسة إنهم رأوا صورة ما في الشخص الجالس أمامهم، أما باقي المشاركين فقالوا إن وجه الشخص الجالس أمامهم في التجربة كان خاليا من الملامح.

التأثير النفسي لنظرة العين

وبرر العلماء هذه الظاهرة بأن النظر في العين لفترة طويلة، يفقد الإنسان الارتباط بالواقع. وسبق وأظهرت دراسات سابقة حدوث نفس التأثير عند النظر لأي شيء حتى الجماد، لكن هذه الظاهرة كانت أقوى عند تركيز النظر في عين إنسان.

ومن ناحية علم النفس، يلعب التواصل بالعين دورا مهما في العلاقات الإنسانية، فنظرة العين هي الأساس الذي يبني الثقة بين البشر علاوة على أن تجنب النظر في العين عند الحديث، يكشف الكذب. ويساعد النظر في العين عند الحديث، في تعزيز الثقة بالنفس، فصاحب النظرة الواثقة يحظى عادة بإعجاب المحيطين به على عكس الشخص صاحب النظرة الخجولة الذي لا يستطيع النظر طويلا في عين من يتكلم معه.

وتكشف حدقة العين عن السعادة إذ تتسع بشكل ملحوظ وتضييق في مواقف الغضب والحزن. وفي حالات الحب، تتسع أيضا حدقة العين وتلمع بشكل واضح.

ا ف/ ع.أ.ج

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    كيف نحمي أعيننا من الإرهاق

    مهام كبيرة تقع على عاتقها

    تقوم أعيننا بأداء مهام كبيرة جدا، فهي تتأقلم مع المسافات القريبة والبعيدة، وترسل معلومات ليقوم الدماغ بتحويلها إلى صور.

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    كيف نحمي أعيننا من الإرهاق

    القراءة ليلا وتأثيرها على العين

    عند القراءة تعمل العين بدقة كبيرة، في النهار يكون الأمر سهلا. وفي الليل تتأقلم العين مع الضوء الخافت إلا أن الأمر يكون أصعب، إذ لا تستطيع العين رؤية الصورة بوضوح تام.

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    كيف نحمي أعيننا من الإرهاق

    مشاهدة التلفزيون تشكل تحديا للعين

    في غرفة مظلمة يحدق المرء في الصور المهتزة، وهو ما يتسبب في إرهاق العين بسرعة كبيرة، مما يؤدي إلى الصداع أيضا. ولهذا ينصح أطباء العيون باستخدام مصدر ضوئي إضافي عند مشاهدة التلفزيون.

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    كيف نحمي أعيننا من الإرهاق

    البعد الأمثل لمشاهدة التلفزيون

    عند مشاهدة التلفزيون نادرا ما نرمش وخاصة عندما نجلس بالقرب من الشاشة. ما يجعلنا نشعر بحرقة واحمرار في العينين مع مرور الوقت. ولهذا ينصح بالجلوس على بعد ثلاثة أمتار على الأقل من الجهاز.

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    كيف نحمي أعيننا من الإرهاق

    لسلامة أدائهما

    للحفاظ على سلامة أداء العينين، لابد من بعض التغيير. وهذا يعني أنه يجب على المرء أن ينظر دائما إلى مسافات بعيدة. ويبقى الرمش (فتح وإغلاق) الجفنين مهما أيضا. إذ يساهم في انتشار سائل الدموع الذي يزود العين بالمواد المغذية ويحميها من الجفاف.

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    كيف نحمي أعيننا من الإرهاق

    ضرورة إراحة العين

    من يقرأ لفترة طويلة تحت ضوء خافت يجب أن يقرب الكتاب جدا من عينيه ليستطيع القراءة. وهذا ما يجهد العين ويضعف أداءها بشكل مؤقت. ولكن العيون السليمة سرعان ما تتعافى بعد فترة من الراحة. ولهذا ينصح بإراحة العين بانتظام.

    الكاتب: DW/ دالين صلاحية