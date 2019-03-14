 التوأمة مع حيّ برليني تفتح نافذة أمل أمام مدينة سورية | سياسة واقتصاد | DW | 24.03.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

التوأمة مع حيّ برليني تفتح نافذة أمل أمام مدينة سورية

تكافح مدينة المالكية/ديريك في شمال شرق سوريا من أجل تجاوز الأزمة والحرب الأهلية في البلاد. وقد حصلت على المساعدة عبر الشراكة مع حي كرويتسبرغ في برلين. كيف تم ذلك وما الفائدة العائدة على المدينة منها؟

Nordost-Syrien Kleinstadt Derik (Hans-Günter Kleff)

حوالي 3850 كيلومتراً تفصل بين حي كرويتسبرغ في العاصمة الألمانية برلين ومدينة المالكية/ديريك في أقصى شمال شرق سوريا. لكن الوضع والظروف بينهما مختلفة تماماً، وكأن كل منهما في كوكب آخر.

ففي حين أن أكثر ما يقلق ويشغل سكان حي كرويتسيرغ الذين ينحدر أغلبهم من تركيا، هو تحسين الحي ومعيشة سكانه، فإن سكان المالكية/ديريك الذين يبلغ عددهم حوالي 26 ألف نسمة أكثر ما يشغلهم هو الحصول على المياه النظيفة والكهرباء والخدمات ووسائل العيش الأساسية. كما يعيش أهالي المدينة السورية، الذين أغلبهم من الأكراد والآشوريين، في قلق أمني وتحت سياط تهديدات تركيا والنظام السوري وتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) الذي لا يزال يشكل تهديداً رغم انهيار خلافته.

لكن رغم هذا الاختلاف الكبير بين مدينة المالكية/ديريك وحي كرويتسبرغ، فإن ما يربطهما أكثر بكثير مما يبدو للمرء من الوهلة الأولى، وبفضل مبادرة أهلية في برلين أصبحت هناك الآن شراكة رسمية بينهما. ومن المعروف أن أغلب سكان حي كرويتسبرغ ينحدرون من تركيا، لكن لا أحد يعلم على وجه اليقين كم نسبة الأكراد منهم.

وعن سبب اختيار المالكية/ديريك للشراكة مع الحيّ البرليني، يقول لـ DW غونتر كليف، أحد أصحاب المبادرة، إن برلين أرادت دعم مدينة ومجتمع "منسيين" من الساسة والإعلام. ويضيف "الفكرة الرئيسية هي إظهار التضامن مع المدينة وهؤلاء الذين تحملوا العبء الرئيسي في الحرب ضد تنظيم داعش. علينا أن نشكرهم على أن التنظيم قد هزم عملياً"، مستشهداً بـ700 شخص قضوا في الحرب ضد داعش وتم دفنهم في "مقبرة الشهداء" في المدينة.

Nordost-Syrien Kleinstadt Derik (Hans-Günter Kleff)

توقيع اتفاقية التوأمة بين الحي البرليني والمدنية السورية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي

مدينة تقديمية ومتعددة الثقافات

يقول كليف متحدثاً عن المالكية/ديريك بإعجاب واحترام، إنها كسرت الصورة النمطية المعروفة عن الشرق الأوسط. فهي متعددة الثقافات والأديان والأعراق، ففيها يعيش المسلمون والمسيحيون بسلام جنباً إلى جنب. ويحكم المدينة مجلس منتخب ديمقراطياً. ويرأس المجلس شخصان: رجل وامرأة.

ويؤكد ذلك لـ DW صاحب عثمان محمد، الرئيس المشترك لمجلس المدينة، بأن المالكية/ديريك "معروفة بتعددها الثقافي والاثني المكون من الأكراد والعرب والأشوريين والكلدان والسريان والأرمن. وكل هذه المكونات ممثلة في مجلس مدينة ديريك وفي بلديتها أيضاً وهم يمثلون المدينة والبلدات التابعة لها".

ورغم أن المدينة تخضع لسيطرة القوات الكردية، إلا أن التهديدات تحيط بها، فهي تبعد فقط 5 كيلومترات عن الحدود مع تركيا ومن الجنوب تتربص بها قوات النظام السوري، كما أنها لا تبعد سوى 10 كيلومترات عن الحدود مع العراق (إقليم كردستان). وهي "معزولة تماماً سياسياً" يقول غونتر كليف، إذ أن "تركيا تعتبرهم إرهابيين لأنهم أكراد ويتعاطفون إلى حد ما مع حزب العمال الكردستاني المحظور. ونظام الأسد يريد استعادة السيطرة عليهم وعلى المنطقة".

مختارات

وسط تقارير صحفية مؤخراً عن موجة جديدة من معاداة السامية في مدارس العاصمة برلين، لفتة طيبة قد تخفف الاحتقان: سياسي من أصول فلسطينية مسلمة ورئيس الجالية اليهودية في برلين يطلقان مبادرة لإعادة ترميم كنيس يهودي دمره النازيون (03.04.2018)

في الحرب ضد تنظيم "داعش" كانت وحدات حماية الشعب الكردي أهم حليف للغرب. ويقاتل في صفوف هذه الوحدات العديد من الألمان، DW التقت أحدهم ليروي لها قصته مع المشروع الكردي الذي يريد الرئيس التركي تدميره. (22.03.2018)

وقد زار كليف مع وفد من كرويتسبرغ في تشرين الأول/ أكتوبر 2018 المدينة للتوقيع على اتفاقية الشراكة. ويقول عن الوضع السياسي في المنطقة وقلق السكان وخوفهم حسب وسائل إعلام، إن "أكراد سوريا انتابهم الخوف لحد الموت" من وقوعهم بين نيران هجوم تركيا وقوات النظام السوري، حين أعلن الرئيس الأمريكي أواخر العام الماضي نيته سحب قوات بلاده من سوريا.

10 آلاف يورو لتشجير المدينة

يعترف كليف بأن تأثير الشراكة بين المالكية/ديريك وكرويتسبرغ "رمزي" لكنه يأمل أن تكون البداية لاعتراف أكبر بالقضية الكردية في أوروبا والعالم.

وأول مشروع من حيّ كرويتسبرغ في المدينة هو إعادة تشجير جزء من المدينة، التي تأثرت بقطع تركيا لمياه الأنهار عن مناطق شمال سوريا. وقد تم إطلاق هذا المشروع بعد أن طلبت السلطات المحلية وسكان المالكية/ديريك هذا النوع المحدد من المساعدة. وقد أشار إلى ذلك الرئيس المشترك لمجلس المدينة، صاحب عثمان محمد، بقوله "لقد تم منحنا مبلغ 10 آلاف يورو كمساعدة في إطار هذه الشراكة. وقد تم تأجيل زرع الأشجار إلى الربيع بسبب الظروف المناخية والأمطار الغزيرة".

ورغم الأضرار التي لحقت بالمدينة نتيجة الأزمة السورية والحرب الأهلية التي تمزق البلاد، فإن سكان المالكية/ديريك يتميزون بوعيهم البيئي، وهذه نقطة أخرى مشتركة بينهم وبين سكان حي كرويتسبرغ في برلين المعروفين بميولهم اليسارية.

Nordost-Syrien Kleinstadt Derik (Hans-Günter Kleff)

نموذج لكل المنطقة

من المقرر أن يزور وفد من المدينة السورية برلين هذا العام ومن المتوقع أن تكون الزيارة في شهر مايو/ أيار آو حزيران/ يونيو القادم، وقد أكد ذلك كليف وكذلك صحاب محمد عثمان الذي قال: "سيزرو وفد من بلدية المدينة ألمانيا حيث تلقينا دعوة من بلدية كرويتسبرغ لزيارة ألمانيا". ومن أجل السفر يحتاج الوفد لفيزا وعليه عبور الحدور من المالكية/ديريك إلى إقليم كردستان العراق والتوجه إلى مدينة أربيل والسفر من مطارها إلى ألمانيا.

وإذا تمت الزيارة ستكون خطوة أخرى في اتجاه إنهاء عزلة المدينة المنطقة والغنية بمواردها وخاصة النفط، ولكن الفقيرة بالفرص واستغلال واستثمار تلك الموارد لصالح سكان المنطقة.

ويختم غونتر كليف، صاحب مبادرة الشراكة، حديثه مع DW بأنه يأمل أن يكسب الناس في شمال سوريا المزيد من الدعم لتقرير مصيرهم. ويعتقد أن مدينة مثل المالكية/ديريك ومجتمعها يمكن أن تكون "نموذجاً يحتذى به لمنطقة غارقة بأكملها في صراع دموي منذ ثماني سنوات".

جيفرسون تشيس/ ع.ج

  • Syrien, Umaiyadenmoschee von Damaskus, über dem Häusermeer der historischen Altstadt, die als Ganzes zum UNESCO-Welterbe gehört. (Issam Hajjar)

    أرشيف رقمي للأرث الثقافي في سوريا

    أقدم مساجد العالم

    يعد المسجد الأموي في دمشق من أقدم مساجد العالم، إذ بُني مطلع القرن الثامن الميلادي. ويقع اليوم في الجزء التاريخي من العاصمة دمشق، التي أُدرجت عام 1979 على لائحة اليونسكو للتراث العالم. الصورة تعود إلى عام 2007.

  • Syrien, im Tal der Gräber von Palmyra (Sammlung M. Meinecke/A. Schmidt-Colinet)

    أرشيف رقمي للأرث الثقافي في سوريا

    تعاون ألماني-سوري في تدمر

    الحفريات في مدينة تدمر القديمة مُدرجة هي الأخرى على لائحة اليونسكو للتراث العالمي. تُظهِر الصورة التي تعود إلى عام 1981 قطعاً معمارية من مقبرة المعبد، وقد استمر العمل من أجل استخراجها من عام 1981 إلى عام 1985 بالتعاون مع معهد الآثار الألماني ومديرية الآثار السورية.

  • Syrien, der Tempel des Gottes Baal in der Oase von Palmyra, bevor sein Allerheiligstes, die Cella, vom sogenannten Islamischen Staat gesprengt wurde (Staatliche Museen zu Berlin, Museum für Islamische Kunst/E. Wirth)

    أرشيف رقمي للأرث الثقافي في سوريا

    معبد الإله بعل

    كان معبد الإله بعل الذي مضى على تشييده نحو 2000 عام أحد أفضل المعابد المحفوظة في واحة تدمر، لكن غرفته الداخلية "تسيلا" وقعت ضحية لهمجية "الدولة الإسلامية"، إذ نسفها التنظيم بالمتفجرات عام 2015. تعود الصورة إلى عام 1963.

  • Syrien, Eingang zur Zitadelle von Aleppo (Sultan Kitaz)

    أرشيف رقمي للأرث الثقافي في سوريا

    قلعة حلب

    شُيدت قلعة حلب في القرن الثالث عشر الميلادي، وتُعد اليوم واحدة من أقدم القلاع في العالم، وهي مُدرجة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي منذ عام 1986. لكن الحرب الأهلية في سوريا تركت بصماتها المروعة على أسوارها وبعض أجزائها. وبعد انحسار خط الجبهة عنها بات بالإمكان زيارتها مجدداً.

  • Syrien, Sultaniyya-Moschee-Komplex, 13.Jh. - direkt vor der Zitadelle von Aleppo gelegen, während des Krieges stark zerstört. (Staatliche Museen zu Berlin, Museum für Islamische Kunst/E. Wirth)

    أرشيف رقمي للأرث الثقافي في سوريا

    قبل الحرب

    وقبل المعارك الشرسة هكذا بدا محيط القلعة الشهيرة على مستوى العالم. خلال الحرب طال الدمار الكبير جامع السلطانية الذي يعود تاريخه إلى القرن الثالث عشر الميلادي وكان يقع أمام القلعة في حي الجلوم.

  • Syrien, der Basar in Aleppo, war mit seinen mehr als 1000 kleinen Läden das Herz der Stadt bis er durch den Krieg in Syrien stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. (Issam Hajjar)

    أرشيف رقمي للأرث الثقافي في سوريا

    سوق حلب

    شكل سوق حلب بمتاجره الصغيرة التي تزيد على الألف قلب المدينة. لكن الحرب مرت من هنا أيضاً وأحرقت ودمرت بشدة الكثير منه. وما تزال الكثير من أجزاء السوق مدمرة حتى يومنا هذا.

  • Syrien, Aleppo: Blick über die Altstadt von Westen auf die Zitadelle (Peter Heiske)

    أرشيف رقمي للأرث الثقافي في سوريا

    صورة من قبل الحرب

    تعود هذه صورة إلى عام 2001، عندما كانت قلعة حلب لا تزال سلمية وتطل شامخة على البلدة القديمة. وتظهر في الصورة مأذنة الجامع الكبير في المدينة.

  • Syrien, Aleppo: Der große Waqf-Komplex Ibshir Pasha (Nabil Kasbo)

    أرشيف رقمي للأرث الثقافي في سوريا

    آثار الدمار

    أصبحت حلب رمزاً للحرب الأهلية في سوريا. وبات من الصعب التعرف على أجزاء كبيرة من المدينة ذات الأهمية الاقتصادية الكبيرة. كما أُصيب وقف إبشير مصطفى باشا (يساراً) وحمام بهرام باشا (إلى اليمين) في حلب بشدة جراء القتال. تم التقاط هذه الصورة في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.


مختارات

أرشيف رقمي للأرث الثقافي في سوريا

منذ ست سنوات يعمل علماء ألمان وسوريون في برلين على جمع وثائق تتعلق بالكنوز الثقافية والطبيعية في سوريا، والتي تم تدمير الكثير منها في الحرب الأهلية. (01.03.2019)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

شظايا معركة عفرين في سوريا تصيب مساجد ألمانيا  

مواضيع ذات صلة

Belgien Brüssel - Federica Mogherini - Geir Pedersen Pressekonferenz

مؤتمر الجهات المانحة حول سوريا: تعهدات مالية مشروطة! 14.03.2019

حصل مؤتمر الجهات المانحة في بروكسل على تعهدات بنحو 7 مليارات دولار للاجئين والنازحين السوريين. وجاءت المساهمة الأبرز من ألمانيا. بيد أن برلين وعواصم أخرى ربطت هذه المساعدات بالعملية السياسية ومكافحة الإفلات من العقاب.

Syrien Bilder aus Kobane | Militär

تلاشي أحلام أكراد سوريا 11.01.2019

أعلن الرئيس الأمريكي أنه يعتزم سحب القوات الأمريكية من سوريا ما يغير موازين القوى. وبسبب هذا يحاول الأكراد التموقع من جديد في المنطقة حيث وجب عليهم اختيار حلفائهم.

US Navy USS Carl Vinson Kampfjets Vorbereitung Einsatz

التحالف الدولي يناقش في ميونيخ انسحاب القوات الأميركية من سوريا 15.02.2019

يلتقي وزراء دفاع دول التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" في ميونيخ لمناقشة كيفية تنظيم صفوفهم بعد أن يتم طرد الجهاديين من آخر جيب لهم في سوريا وتغادر القوات الأميركية البلاد.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  