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التنمية المستدامة

يُطلق على التنمية المستدامة تلك التي تحقق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة يتم في إطارها تحقيق عدالة اجتماعية وحماية البيئة. وقد وضعت الأمم المتحدة في عام 2015 نصب أعينها هدف الوصول إلى تحقيق ذلك بحلول 2030.

انتشر استخدام مفهوم التنمية المستدامة منذ أواخر ثمانينات القرن الماضي. وقد تبلور هذه المفهوم مع التغيرات المناخية وتبعاتها السلبية على مدخلات التنمية. وخلال العقود الثلاثة الماضية عقدت الأمم المتحدة عدة مؤتمرات ناقشت فيها قضايا التنمية المستدامة والتغيرات البيئية. وفي قمة ريو عام 1992 تم وضع الأسس اللازمة للاندماج العالمي في إطار تنمية مستدامة تحافظ على البيئة في الألفية الحالية.