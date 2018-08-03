 ″التنشئة الجهادية″..الاستخبارات الألمانية تدق ناقوس الخطر! | سياسة واقتصاد | DW | 06.08.2018

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سياسة واقتصاد

"التنشئة الجهادية"..الاستخبارات الألمانية تدق ناقوس الخطر!

حذرت الاستخبارات الداخلية الألمانية من "التنشئة الجهادية" لأطفال منحدرين من أسر "تتبنى فكرا متشددا"، واعتبرت ذلك "خطرا لا يمكن الاستهانة به". التحذير فتح نقاشا حول الحد الأدنى لسن الأفراد الخاضعين لمراقبة الاستخبارات.

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أطفال الإرهاب.. قلق متنام ٍ.. وخطط للمواجهة

نشرت هيئة حماية الدستور الألماني (جهاز الاستخبارات الداخلية الألماني)، تحليلا جديدا بشأن علاقة تطرف القاصرين بالتنشئة الاجتماعية التي يتلقونها داخل الوسط العائلي، وذلك تحت عنوان "التنشئة الاجتماعية الجهادية – ماذا يحدث داخل العائلات الجهادية في ألمانيا؟". وأكد التحليل، أن هؤلاء الأطفال تظهر عليهم علامات تشير إلى "تطرف مرجح في وقت مبكر من أعمارهم، وبوتيرة أسرع".

ويمضي التحليل إلى التأكيد على أن هؤلاء الأطفال "ينشؤون منذ ولادتهم على مبادئ متطرفة، لتكون لهم حافزا لتبرير ممارسة العنف ضد الآخرين خاصة ممن لا ينتمون إلى مجموعتهم الخاصة". وبحسب ما نقلته صحف مجموعة "فونكه" الألمانية فإن رئيس الهيئة هانس غيورغ ماسن، وصف التنشئة الاجتماعية للأطفال في بيئة إسلامية متطرفة  بـ "المقلقة، وبالتالي ستشكل تحديا لهيئة حماية الدستور في السنوات المقبلة".

وكان ماسن قد عبر، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن قلق الاستخبارات الداخلية الألمانية من عودة زوجات وأطفال مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" (المعروف إعلاميا بداعش) من المناطق التي كانت خاضعة لسيطرته في سوريا والعراق بعد الخسائر الفادحة التي مني بها التنظيم هناك.

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سوريا- نساء داعش ألمانيات يردن العودة إلى ألمانيا

ماذا يحدث داخل بيوت عائلات الجهاديين؟

وبحسب التحليل، الذي نشرته هيئة حماية الدستور الألماني، فإن ثمة مخاطر من العائلات التي تتبنى المفاهيم الجهادية في ألمانيا والتي لم تسافر إلى مناطق النزاع في سوريا أو العراق. وتقدر الهيئة عدد هذه العائلات بعدة مئات، مشيرة إلى أنها تضم مئات الأطفال. وحاول التحليل إعطاء صورة واضحة عن تركيبة العائلات الجهادية في ألمانيا، بالرغم من اعترافه (التقرير) بأن تلك الأرقام ليست دقيقة بما يكفي، لكنها تقريبية.

مختارات

قدم وزير الداخلية توماس دي مزيير الثلاثاء التقرير السنوي لجهاز الاستخبارات الداخلية، الذي كشف عن ارتفاع قياسي في عدد "العناصر الخطرة" المحسوبة عن جماعات سلفية جهادية، ومن الخطر الذي يمثله اليمين المتطرف. (04.07.2017)

تكثر في ألمانيا الحملات والبرامج المختلفة، التي تهدف إلى مكافحة التطرف، إلا أن النتائج على الأرض قد تعطي صورة مخالفة، وذلك مع تواصل نمو التيار السلفي في ألمانيا وتشعب توجهات أتباعه. (29.07.2017)

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تتكون تلك العائلات من ثلاثة أشخاص على الأقل، ومعظم أفرادها هم من الأطفال أو القاصرين. ويشير التحليل إلى التأثير الكبير للوالدين على تكوين هوية الأطفال وتصورهم لهذا العالم. ففي الحياة اليومية للعائلات الجهادية، يتلقى الأطفال الأفكار المتطرفة في وقت مبكر سواء عن طريق وسائل الأعلام التي يتابعونها بشكل مستمر، أو من خلال الكتب أو التطبيقات التي تمنحها العائلة لهم، وغالبا ما تتضمن مشاهد العنف وتمجد الحرب.

وإضافة إلى التنشئة الأسرية، فإن هؤلاء الأطفال أو القاصرين عادة ما يجدون أنفسهم في نوادٍ أو مدارس دينية أو نشاطات (حتى في حفلات الشواء) أو محاضرات تساهم في دفعهم نحو الفكر المتطرف.

ويشير التحليل إلى بعض المؤشرات التي يمكن التنبؤ من خلالها بأن أي طفل قد خضع إلى تنشئة اجتماعية راديكالية. ومن بين هذه المؤشرات المصطلحات اللغوية التي يستعملها الطفل، حيث يصف مثلا غير المسلمين بمصطلح "كفار" أو كأن يسمي ما يقوم به تنظيم داعش بـ "الجهاد". كما يمكن أن يكون السلوك العدائي أو العنيف للقصر مؤشرا هاما في هذا الصدد، لكن يجب أخذ ردة فعل القاصر في سياقه العام.

تقول المخابرات الألمانية إن الخطر  من هذه الظاهرة قد يكون على المستوى المتوسط والطويل، داعية السلطات والمؤسسات الأمنية وأفراد المجتمع المدني للعمل تدارك هذا الخطر.

ولاية شمال الراين فيستفاليا على خطى بافاريا؟

يأتي هذا التحليل فيما يزادا النقاش في ألمانيا بشأن إمكانية خفض السن القانونية التي تسمح للسلطات الأمنية بفرض رقابة على القاصرين الذي يمكن أن يشكلوا تهديدا أمنيا. وتدرس ولاية شمال الراين - فيستفاليا التخلي عن الحد الأقصى لسن الخضوع لرقابة هيئة حماية الدستور، والذي يبلغ 14 عاما حاليا، وذلك على غرار ولاية بافاريا الألمانية.

وقال وزير الداخلية في ولاية شمال الراين- فيستفاليا، هيربرت رويل، في تصريحات لمجموعة "فونكه" الإعلامية إن موانع انزلاق الأطفال المنحدرين من هذه العائلات للعنف أقل، وأضاف: "لذلك، تحتاج السلطات إلى أدوات لمراقبة العائدين دون 14 عاما المصابين بصدمات نفسية، والذين لديهم استعداد للعنف".

وأيد هذا الإجراء خبير الشؤون الأمنية في الحزب المسيحي الديمقراطي باتريك زينسبورغ الذي قال إن "الأمر لا يتعلق بتجريم الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا، ولكن هذا الإجراء يسعى إلى منع التهديدات الكبيرة التي تتعرض لها البلاد، مثل الإرهاب، الذي يستهدف أيضًا الأطفال".

وفي هذا الصدد شدد وكيل وزارة الداخلية الألمانية الاتحادية، شتيفان ماير،  من الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، أن هناك أيضا مهمة وقائية لصالح هؤلاء الأطفال. لقد سافر شباب إلى مناطق الأزمة في سوريا والعراق للمشاركة في الإرهاب.

وكانت ألمانيا قد أعادت امرأتين ألمانيتين وثلاثة أطفال من أربيل شمال العراق، بحسب تقرير نشره جهاز الاستخبارات الداخلية الألماني في 30 أيار/ مايو 2018 على صفحته على الإنترنت، فيما تحدثت تقارير إعلامية عن وجود نحو مئة شخص، معظمهم من الأطفال والنساء،  يحملون الجنسية الألمانية ينتمون إلى "داعش" في السجون العراقية.

  • Deutschland GSG 9 (picture alliance/dpa/Hannibal)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    مستعدون للتعامل مع الحالات الصعبة

    فرقة الـ GSG9، وهو مختصر لعبارة (مجموعة حماية الحدود 9)، أنشئت في سنة 1972 بعد أن فشلت الشرطة الألمانية النظامية في إنقاذ رهائن إسرائيليين اختطفهم ارهابيون فلسطينيون في أولمبياد ميونيخ. وكان تشكيلها مثيرا للجدل، حسب بعض السياسيين في ألمانيا الذين وجدوا فيها بقية من قوات أس أس النازية سيئة الصيت.

  • Lufthansa Landshut 1977 - 2017Rückkehr der Landshut-Geiseln nach Frankfurt (picture-alliance/dpa/dpaweb)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    بناء سمعة طيبة

    أول مهمة تولتها الـGSG9، نعتت بـ"عملية النار السحرية". وقد أكسبتها سمعة طيبة. فبعد أن اختطف إرهابيون فلسطينيون طائرة "لوفتهانزا" سنة 1977، تمكن فريق الأمن العام9، من إنقاذ الركاب في عملية مدتها سبع دقائق، بمقديشو. وأصيب، حينها، عضو من المجموعة، بالإضافة إلى مضيفات بجراح، بينما قتل ثلاثة من أصل أربعة خاطفين. وللأسف، قتل الطيار قبل الشروع بالعملية.

  • Deutschland Ulrich Wegener gestorben | Verleihung des Bundesverdienstkreuzes 1977 (imago/Sven Simon)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    مكافأة على مهمة منجزة

    "أولريش فيغنر"، واحد من الأعضاء المؤسسين لـ GSG9، حصل على شهادة استحقاق من الحكومة الألمانية بعد تلك العملية الناجحة.وصار يلقب بـ"بطل مقديشو". توفي في 28 ديسمبر/ كانون الأول2017، عن عمر ناهز الـ88 عاما. ولم يكن أبدا معجبا بلقبه؛ بل كان يردد دائما: "قمنا بالمهمة معا."

  • G8-Gipfel in Heiligendamm 2007 | GSG9 Patrouille (Getty Images/A. Hassenstein)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    حاضرون في البحر...

    ينشط فريق GSG9 لأداء عمله في حالات احتجاز الرهائن، وحالات الإرهاب والقيام بتفجير القنابل. ولكنه يعمل أيضا لتأمين المواقع، كما ظاهر في الصورة الملتقطة عشية قمة G9 (مجموعة الدول الصناعية الثمانية) عام 2007 في مدينة هايليغندام الشمالية.

  • Deutschland GSG 9 (picture-alliance/U. Baumgarten)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    ...كما هم جاهزون على الأرض

    معظم عمليات الـ GSG9 سرية، ويقال إنها شاركت في أكثر من 1900 عملية منذ تأسيسها. ويقع مقرها حاليا في مكانٍ ما بمدينة زانكت أوغستين الغربية، بالقرب من العاصمة الألمانية السابقة، بون.

  • Deutschland Übung der Bundespolizei für Terroranschlag (picture alliance/dpa/J. Carstensen)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    تدريب دائم

    يخضع أعضاء فريق الـ GSG9، لتدريب صارم تؤخذ فيه كل الاحتمالات بعين الاعتبار. وهنا يتعاملون مع هجمات إرهابيين مسلحين في محطة للسكك الحديدية. ويتم حاليا وضع خطط لتوسيع الوحدة بمقدار الثلث ومنحها مقرا آخرا في العاصمة برلين. وعلى الرغم من أن عدد أفرادها يبقى سريا، إلا أن وسائل الإعلام تقدره في حدود 400 عنصراً. تيموثي جونز/ مريم مرغيش


مختارات

GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

تخطط ألمانيا لتوسيع وحدة الشرطة التابعة لها الموسومة بفرقة GSG9، وذلك نظرا لاستمرار التهديد الإرهابي الذي تتعرض له. وتتمتع هذه المجموعة بتاريخ متميز امتد على زمن تجاوز أربعة عقود. (16.01.2018)  

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