 التمر .. كلمة السر للصائمين و″خبز الصحراء″ الغني بالفوائد | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 04.05.2021

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علوم وتكنولوجيا

التمر .. كلمة السر للصائمين و"خبز الصحراء" الغني بالفوائد

يعد التمر أكثر فاكهة طبيعية تصلح أن تكون وجبة خفيفة للإنسان. وتتعدد محتويات التمر من فيتامينات وسعرات حرارية، وله فوائده طبية كثيرة وخاصة ضد أمراض الكآبة وارتفاع ضغط الدم. ويعد التمر فاتحة إفطار مناسبة في شهر رمضان.

تمر تونسي على جريدة نخلة ( أرشيف)

تمر تونسي على جريدة نخلة ( أرشيف)

عرف العرب وسكان الشرق الأوسط منذ القدم التمر وفوائده. وشاعت زراعة التمر بسبب توفر المناخ الملائم، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب عليه. وهناك الكثير من الفوائد للتمر على صحة الإنسان، حتى أن البعض يعتبره من أفضل الوجبات الخفيفة الطبيعية المناسبة لكل زمان.

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تكثر الدراسات التي تؤكد فوائد التمر الجمة على الصحة، فمكونات هذه الثمرة البنية الصغيرة تجعلها مفيدة لأمراض القلب والحد من أعراض الحساسية وغيرها من الفوائد، علما أن تناول ثلاث حبات من التمر يكفي للحصول على هذه الفوائد!

توصلت دراسة أمريكية حديثة إلى نتائج جديدة حول تأثير النظام الغذائي وعادات الإنسان على الحمية، وذلك عبر تطبيق الكتروني جديد ساعد على كشف حقائق جديدة حول الحمية وتأثير النظام الغذائي على برنامج الحمية ومن يريد إنقاص وزنه. (26.09.2015)

يوفر التمر الألياف القابلة للذوبان، والتي يمكن أن تخفض الكوليسترول الضار، كما يساعد في منع تراكم رواسب الكوليسترول الدهنية على جدران الشرايين (المعروف باسم تصلب الشرايين) ويساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، بحسب ما نشره موقع (إيت ذس نوت ذات) الأمريكي.

الإفطار على كوب من الماء وثلاث حبات من التمر، إنها كلمة السرّ تتداولها الأجيال لرمضان صحي دون حدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي أو الصداع او غيرها من المشاكل الصحية التي قد يواجهها الصائم في رمضان. 

ويتميز التمر بانه غني بالسكر والألياف والبوتاسيوم والمغنيزيوم وغيرهم من المعادن والفيتامينات، ولأنه سريع الهضم والامتصاص ويمد الجسم بالطاقة، لذلك ينصح اختصاصيو التغذية الصائمين بالبدء به قبل أي شيء آخر. فبعد ساعات طويلة من الصوم، يحتاج الجسم الى تليين المعدة بطريقة صحية وبسيطة، ويعتبر التمر الفاكهة السحرية التي تحتل الصدارة في مائدة الإفطار. 

Ramadan in Tunesien 2012

في شهر رمضان تزدهر أسواق التمور بتونس على غرار سائر البلدان العربية (أرشيف)

وهذه بعض الفوائد الطبيعية للتمر، كما ذكرها موقع "أبوتيكين أومشاو" الألماني المختص في تقديم النصائح الطبية.

· غني بالمواد الطبيعية: التمر غني بالسكريات، ولذلك يطلق عليه تسمية "خبز الصحراء". ويحتوي التمر على الكثير من الألياف الغذائية وكذلك المواد الغذائية، مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين "بي".

· دواء لأمراض الكآبة: يحتوي التمر على الحامض الأميني تريبتوفان. وتتحول أحماض تريبتوفان إلى هرمونات ميلاتونين المسؤولة عن تنظيم الإيقاع الحيوي عند الإنسان. وتريبتوفان مهم أيضا في تكوين الناقل العصبي المهيج لهرمون سيروتونين الذي يلعب دورا مهما في تنظيم مزاج الإنسان، والذي يسمى أيضا بهرمون السعادة وله دور مهم في تنشيط الرغبة الجنسية وفي علاج مرض الصداع النفسي (داء الشقيقة) وفي علاج أمراض الكآبة.

· علاج مهم لمرض ارتفاع ضغط الدم: يعد التمر علاجا طبيعيا مهما لارتفاع ضغط الدم كونه غني بالبوتاسيوم وفقير بالصوديوم. ويزود التمر الجسم بنصف ما يحتاجه من البوتاسيوم، بالإضافة إلى أن التمر غني بالمغنيسيوم المفيد في وقف ارتفاع ضغط الدم.

· قيمة غذائية عالية: يحتوي كل 100 غرام من التمر على 280 سعرة حرارية و65 غراما من السكريات و650 مليغرام من البوتاسيوم و65 مليغرام من الكاليسيوم و60 مليغرام من الفوسفات و50 من المغنيسيوم و1.9 مليغرام من الحديد و0.3 مليغرام من الزنك و0.2 مليغرام من فيتامين "إي" و3 مليغرامات من فيتامين "سي" و5 مليغرام من الصوديوم، نقلا عن إحصائيات المؤسسة الألمانية للتغذية.
ز.أ.ب/ف.ي/م.س

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