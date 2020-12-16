 التلقيح ضد كورونا ـ كيف ومتى؟.. وما هي المخاطر والآثار الجانبية؟ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 23.12.2020

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صحة

التلقيح ضد كورونا ـ كيف ومتى؟.. وما هي المخاطر والآثار الجانبية؟

هل هناك اختلاف بين اللقاحات؟ ماذا عن عملية التلقيح؟ ماهي الأعراض؟ ومتى لا يجب آخذ القاح؟. أسئلة لا زالت تحير ليس فقط الناس العاديين وإنما أهل الاختصاص نظرا لتعقد هذا الوباء الفتاك. هنا معلومات تهمك عن اللقاح ضد كورونا.

مستشفى اسيلوف في تل أبيب

انطلقت مؤخرا عملية التلقيح ضد كورونا في دول عدة، لكن المعلومات المتعلقة بهذه العملية شحيحة

لقاحان ضد فيروس كورونا يتصدران في الوقت الحالي قائمة اللقاحات في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. لقاح بيونتيك وفايزر ولقاح موديرنا. أما الشركات المصنعة الأخرى فهي على وشك الموافقة على منتوجاتها. فيما يلي الأسئلة الشائعة حول اللقاح قُبيل بدء حملات التطعيم:

ما الفرق بين اللقاحين المتاحين حاليًا؟

يتشابه اللقاحان، بيونتيك وفايزر، وموديرنا، في آلية العمل "الحمض النووي الريبوزي المرسال" - "mRNA". فكلا اللقاحين يضاعفان من بروتينات ضعيفة أو معطلة في الخلايا البشرية التي لا تسبب المرض للجسم بل تكتفي بإشعاره بالمرض، وتحفزه على إنتاج الأجسام المضادة لبناء جهاز المناعة ضد الوباء الفتاك.
أما الفارق الرئيسي بين اللقاحين فيكمن في التخزين. لقاح موديرنا يمكن تخزينه في ثلاجة منزلية عادية لمدة تصل إلى 30 يوما وليس من الضروري تبريده إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر مثل لقاح بيونتيك وفايزر.

لماذا يجب أن يجرى التلقيح في مراكز التطعيم أو من قبل فرق متخصصة؟

لضمان التأكد من أن لقاح بيونتيك وفايزر المجمد يتم معالجته بشكل صحيح وتطعيمه على الفور تبقى الطريقة الوحيدة لذلك إجراء التلقيح في مراكز للتطعيم ومن قبل متخصصين، حيث يتم إنتاج خمس جرعات من اللقاح من جرعة واحدة.

متى يجب أن أحصل على التطعيم الثاني؟

لا يجب أن يأخذ الشخص التطعيم الثاني إلا بعد مرور ثلاثة أسابيع (بالنسبة للقاح بيونتيك وفايزر المدة تتراوح بين 17 و21 يوما). وينصح المختصون بالتسريع في أخذ التطعيم الثاني في أقرب وقت ممكن.

هل يمكن استعمال لقاح آخر في التطعيم الثاني؟

يجب الالتزام بتوصيات الجهات المصنعة والسلطات التنظيمية المعنية. لا يوجد أي اختبار لأخذ لقاحات مختلفة، لذلك لا ينبغي لأحد أن يخاطر ويأخذ تطعيمين مختلفين.

هل يجب أن آخذ التطعيم إذا كنت قد أصبت بالفعل بـكوفيد 19؟

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المقارنة بين اللقاحات

ليس من المؤكد أن العدوى التي سبق التغلب عليها توفر حماية كافية ضد الإصابة مرة أخرى. كما لا يُسمح للأطباء بتطعيم أي شخص يمر حاليا بمرض كوفيد 19 أو بمرض الأنفلونزا أو نزلات البرد الحموية الأخرى. في هذه الحالة، يجب إعطاء التطعيم للشخص الذي كان مريضا فقط عندما يكون بصحة جيدة. الأمر نفسه ينطبق أيضًا على الأشخاص الموجودين في الحجر الصحي لا يجب تطعيمه، إلا بعد انتهاء الحجر الصحي.

كم من الوقت يتطلب لتطعيم الجميع؟

الأمر سيتطلب سنوات لكي يحصل كل شخص في العالم على لقاح ضد فيروس كورونا. حتى في البلدان الصناعية المتقدمة للغاية، سيستغرق الأمر حتى عام 2022 على الأقل لتطعيم كل من يرغب في التلقيح.

من الأشخاص الذين لا يجب تطعيمهم؟

من حيث المبدأ، يجب على الطبيب أولا توضيح ما إذا كانت هناك حالات معينة تدعو إلا تجنب التطعيم . على وجه الخصوص الأشخاص الذين يعانون من الحساسية، الأشخاص الذين لديهم حساسية من مكونات معينة، أو الذين عانوا بالفعل من صدمة الحساسية.
أما معظم المصابين بالحساسية، على سبيل المثال الأشخاص الذين يعانون من حمى القش أو حساسية الحيوانات أو الطعام، يمكنهم الحصول على التطعيم. هناك أمراض خطيرة أخرى مثل مرض السكري أو السمنة أو ضعف الجهاز المناعي يمكن للمصابين بها الحصول على التطعيم أيضا نظرا لمخاطر مرض كوفيد 19 التي تتربص بهم.

هل يجب تطعيم الأطفال؟

الموافقة تمت على تلقيح االأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 16 عاما.

ما الذي يجب على النساء الحوامل التفكير فيه؟

يرى الخبراء أنه من غير المحتمل أن تشكل لقاحات "الحمض النووي الريبوزي المرسال" خطرا على النساء الحوامل والأطفال الذين لم يولدوا بعد، مع العلم أن الدراسات على الحيوانات حول تطعيم الحوامل بهذه الآلية لا تزال جارية. لذلك يجب الرجوع للطبيب والتأكد من ذلك من ناحية، ومن ناحية أخرى تعتبر النساء الحوامل عرضة لمخاطر كوفيد 19 الشديدة، والتي يمكن أن تسبب أيضا أضرارًا جسيمة للجنين.

ما آثار التطعيم الجانبية التي يجب أن أتوقعها؟

بعد التلقيح يعاني معظم الأشخاص الذين تم تطعيمهم من آثار جانبية مؤقتة خفيفة إلى متوسطة. قد تكون على شكل تورم في موقع الحقن وصداع مؤقت وآلام في الأطراف وقشعريرة وإرهاق وكذلك حمى. تظهر الأعراض الجانبية عادة في الأيام الثلاث الأولى بعد التطعيم وتختفي بعد حوالي يومين. في حالة حدوث مضاعفات أكثر خطورة يجب على الذين تم تطعيمهم الاتصال بمراكز التطعيم أو الأطباء.

هل تعمل اللقاحات المتوفرة حاليا ضد سلالات جديدة من فيروس كورونا؟

من المحتمل أن يعمل كلا اللقاحين ضد سلالات الفيروس الجديدة التي ظهرت مؤخرا. قال أوغور شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة بيونتيك الألمانية، إن شركة بيونتيك اختبرت بالفعل لقاحها على 20 طفرة فيروسية حدثت في المختبر . وتقوم بيونتيك بالفعل باختبار اللقاح لأحدث سلالة فيروسية ظهرت في جنوب إنجلترا مؤخرا.

كم من الوقت يجب أن أنتظره لآخذ تطعيما ضد مرض آخر؟

يجب الالتزام عند أخذ تطعيمات أخرى، على سبيل المثال ضد الأنفلونزا أو النكاف والحصبة، والحصبة الألمانية أو الكزاز، أن يكون قبل 14 يوما قبل التطعيم ضد فيروس كورونا أو بعده. ونظرا لعدم توفر بيانات حتى الآن تُظهر أن التطعيم المتزامن بلقاحات أخرى غير ضار، فمن الأفضل الرجوع للطبيب المختص في هذه الحالة.

هل يتعين اتباع الإجراءات المتخذة ضد كورونا بعد التطعيم؟

على الرغم من أن كلا اللقاحين يوفران حماية تصل إلى 95 في المائة من فيروس كورونا بعد التطعيم، إلا أنه يجب على الأشخاص الملقحين الالتزام بقواعد النظافة العامة والاستمرار في ارتداء الأقنعة. لا توجد حتى الآن دراسات حول المدة التي يوفرها التطعيم وما إذا كان اللقاح قادرا على احتواء انتشار الفيروس بين السكان بشكل فعال.

هل يحتوي اللقاح على مكونات من مشتقات لحم الخنزير؟

يتم استخدام الجيلاتين المشتق من لحم الخنزير على نطاق واسع كعامل استقرار لضمان بقاء اللقاحات آمنة وفعالة أثناء التخزين والنقل. في المقابل عملت بعض الشركات لسنوات على تطوير لقاحات خالية من لحم الخنزير لتوفير لقاحات تتماشى مع التعاليم الدينية.
أما فيما يخض لقاح كورونا فإن الشركات الثلاث الكبرى المصنع،٬ فايزر وموديرنا وأسترا زيني، أكدت لصحيفة "تايمز أوف إنديا" أن منتجاتها لا تحتوي على مكونات من لحم الخنزير.

ع.اع./ ع.ج.م

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    إريك يوان

    يعتبر العدد المتزايد للأشخاص الذين يعملون من المنزل أثناء الوباء نعمة كبيرة لإريك يوان. وقد انتقل مؤسس (زوم) من الصين إلى الولايات المتحدة عندما كان يبلغ من العمر 27 عاماً. وأطلق بعد بضع سنوات مع منافسه (ويب إكس)، منصته الخاصة لاتصالات الفيديو. و مع طرح (زوم) عام 2019 منذ أزمة فيروس كورونا، انفجرت الأسهم، وتقدر ثروته حاليا بحوالي 19 مليار دولار.

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    أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!

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    مقومات النجاح

    ازدهرت شركة الخدمات الغذائية (هيلوفرش) خلال أزمة كورونا وسجلت التقارير أرباحاً كبيرة في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني أي ارتفعت أكثر من ثلاثة أضعاف خلال الوباء، حيث استغل المؤسس المشارك والمساهم دومينيك ريختر إغلاق المطاعم لإنعاش عمله. وعلى الرغم أنه ليس في مستوى ثراء الأغنياء الآخرين، إلا أنه يمتلك المقومات المناسبة للحاق بهم. نيكولاس مارتين / ريم ضوا


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